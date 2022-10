Osakekauppaa käyvä liikemies maksoi rantatontista 600 000 euroa. Venäläisten talo- ja huvilarakennusbuumi Suomessa näyttää olevan lopullisesti ohi.

Omalaatuinen huvilahanke oli eteläkarjalaisessa Taipalsaaren kunnassa pitkään aikaan ensimmäinen, jossa rakennuttaja olisi ollut venäläinen.

Kyläniemeen Saimaalle suunniteltiin huvilaa 1,4 hehtaarin suuruiselle tontille. Rakennuksen piirustukset ovat huomiota herättävät. Silmiin pistää erityisesti korkea vartiotornimainen osa, joka on neljän asuinkerroksen korkuinen.

Maan pinnalta kellarikerroksesta tornin huipulle on matkaa 13,5 metriä. Tornista avautuisivat huimat näkymät eteläiselle Saimaalle.

Lähettyvillä kulkee Saimaan syväväylä.

Taipalsaaren tekninen lautakunta kuitenkin tyrmäsi huvilan poikkeuslupahakemuksen syyskuun puolivälissä, koska torniosa ylitti reippaasti kaavan salliman kerroskorkeuden eikä huvila muutenkaan sopinut ympäristöönsä.

”Suunnitellun rakennuksen tornimaisuus ei sovellu malliltaan ja mittasuhteiltaan rakennettuun ympäristöön eikä arvokkaaseen harju- ja järvimaisemaan”, totesi rakennuslautakunta.

Tornihuvila olisi noussut Taipalsaaren Kyläniemessä paikkaan, jossa on pitkä hiekkaranta.

Taipalsaarella on runsaasti Saimaan rantaa, ja kunta on sen vuoksi ollut venäläisten kiinteistönostajien suosiossa.

Venäläisten kiinteistökauppojen huippuvuosi nähtiin Suomessa vuonna 2011, minkä jälkeen sekä venäläisten kiinteistökauppojen että rakennushankkeiden määrä koko Suomessa väheni voimakkaasti.

Syynä olivat muun muassa Venäjän talouden yleinen heikkeneminen ja myöhemmin Venäjälle Krimin valtauksen vuoksi asetetut pakotteet. Viime aikoina kauppa on vilkastunut, mutta venäläiset ostavat nyt tyypillisesti vanhoja edullisia taloja ja jakavat vanhoja omistuksia sukulaisten kesken.

Rakennustarkastaja Mikko Litmanen sanoo, että Kyläniemen huvila on ainoa kunnassa vireille tullut venäläisten rakennuslupahakemus tänä vuonna.

” ”Aika räväkkä hinta pelkästä tontista.”

Vuosina 2011–2013 venäläisille myönnettiin Taipalsaarella yhteensä 41 rakennuslupaa, joista Kyläniemeen 12. Sen jälkeen koko kunnassa venäläisten jättämiä rakennuslupahakemuksia on ollut vuosittain vain yksittäisiä tai ei lainkaan.

Arkkitehtuurin ohella tornihuvilahankkeessa oli poikkeuksellista myös rantatontista maksettu korkea hinta.

Tontin myyjä oli Sveitsissä asuva suomalainen liikemies, joka sai lokakuussa 2021 tehdystä kaupasta 600 000 euron kauppahinnan. Vaikka hiekkarantainen tontti on kaunis ja kookas, hintaa pidetään silti kovana.

”600 000 euroa on kyllä aika räväkkä hinta pelkästä tontista”, sanoo pitkän linjan kiinteistönvälittäjä Terttu Finska Lappeenrannan Remax-kiinteistönvälityksestä.

Vertailun vuoksi Finska kertoo, että Remaxilla on parhaillaan Kyläniemessä myynnissä rantatontti ja sillä oleva korkeatasoinen huvila 700 000 eurolla. Vastaavasta Kyläniemen rakentamattomista tonteista on tyypillisesti maksettu 100 000–200 000 euroa.

Kyläniemi on yksi venäläisten suosimista kohteista Saimaalla. Metsäyhtiö Tornatorin vuoden 2011 tonttikauppojen seurauksena sinne syntyi puolenkymmenen Venäjän valtionmedian johtajan huvilakeskittymä.

Portilla suljettu tie Kyläniemessä. Sen varrella on sekä suomalaisten että venäläisten omistamia rantatontteja.

Kuka on kalliin rantatontin omistaja ja tornihuvilan rakennuttaja?

Hän on Jevgeni Makoviz, 39, helsinkiläistynyt pietarilaislähtöinen yrittäjä.

Makoviz on Venäjän kansalainen, mutta hänen puolisollaan on myös Suomen kansalaisuus. Sen vuoksi Kyläniemen tonttikauppaan ei tarvinnut hakea lupaa Suomen puolustusministeriöltä.

Vuonna 2020 Suomessa voimaan tulleen lain mukaan Eta-alueen ulkopuolelta tulevien ostajien on haettava lupa kiinteistökaupoilleen puolustusministeriöltä.

Kansainvälistä lakia Herzenin yliopistossa Pietarissa opiskellut Makoviz työskenteli vuosina 2009–2011 kaupankäyntialgoritmien kehittäjänä venäläisessä rahoitusyhtiössä.

” ”Vihaan Venäjän nykyistä hallintoa, enkä palaisi sinne missään tapauksessa nykyhallinnon aikana.”

Makoviz on erikoistunut niin sanottuun treidaukseen eli osakkeiden päiväkauppaan. Liiketoiminta perustuu algoritmeihin, jotka hyödyntävät osakekurssien lyhyen aikavälin vaihtelua.

Venäjältä Makoviz kertoo muuttaneensa Suomeen Tohmajärvelle vuonna 2010 ja Helsinkiin vuonna 2016. Miksi hän päätti tulla Suomeen?

”Minä rakastan tätä maata.”

Makoviz sanoo pohtineensa tonttikaupan järkevyyttä.

”Mietin tietysti, että maksoinko liian kovan hinnan, mutta tontti Saimaan rannalla on pitkään ollut haaveeni.”

Tornihuvilaan oli tarkoitus tulla myös rantasauna.

Jevgeni Makovizin nimi löytyy myös vuoden 2017 suuresta maltalaisyhtiöitä koskevasta Paratiisin paperit -tietovuodosta, jonka tietoja on julkaissut kansainvälinen tutkivan journalismin yhteenliittymä ICIJ.

Paratiisin paperit paljastivat satojentuhansien Maltalle kevyen verotuksen vuoksi yrityksiä perustaneiden ihmisten ja yhtiöiden nimiä sekä esimerkiksi Yhdysvaltain silloiselle presidentille Donald Trumpille Venäjän presidentin Vladimir Putinin vävyn yhtiöltä tulleita rahavirtoja.

Ylen MOT-ohjelman mukaan tietovuotomateriaalista löytyi tietoja 350 suomalaisesta tai henkilöistä, joilla on yhteyksiä Suomeen. Heidän joukossaan olivat esimerkiksi Koneen hallituksen puheenjohtaja, miljardööri Antti Herlin ja näyttelijä Jasper Pääkkönen.

ICIJ:n listauksen mukaan Suomeen liitettyjen maltalaisyrittäjien joukossa on myös Makoviz. Hän perusti Maltalle vuonna 2015 kaksi yhtiötä, joiden osoitteeksi ilmoitettiin aluksi Tohmajärvi.

HS:n tietojen mukaan Makovizin appivanhemmat ovat pitkään asuneet Tohmajärvellä inkeriläisinä paluumuuttajina. Hänen appensa on osakkaana menestyneessä pietarilaisessa ikkunatehtaassa.

Makoviz ei kerro, millä alalla hänen maltalaisyhtiönsä toimivat.

”Yhtiöiden toiminta on loppunut vuosia sitten”, hän sanoo.

Maltan yritysrekisterin mukaan yritysten toiminta loppui 2020.

Kyläniemessä kiinteistöjä omistaa tällä hetkellä kymmenkunta venäläistä.

Suomessa Jevgeni Makovizin liiketoimet ovat olleet suuri menestys.

Makoviz on yksi helsinkiläisen osakkeiden päiväkauppaa käyvän Systematic Alpha -rahaston kolmesta perustaja-omistajasta.

Vuonna 2018 perustettu ja neljä ihmistä työllistävä Systematic Alpha oli viime kesänä kymmenes Kauppalehden Suomen nopeimmin kasvavien yritysten listalla. Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuoden 2019 noin 200 000 eurosta viime vuoden 1,7 miljoonaan euroon. Tulos oli 2,3 miljoonaa euroa.

Makovizin yhtiön lisäksi Systematic Alphan osakkaina on helsinkiläisen rahoitusalan yrittäjän Simo Puhakan ja lahtelaisen monialayrittäjän Kimmo Kempin yhtiöitä.

Systematic Alphan menestys näkyy tulotiedoissa. Makovizin ja Puhakan tulot nousivat edellisvuoteen nähden suorastaan rakettimaisesti viimeksi vahvistetussa eli vuoden 2020 verotuksessa. Molempien pääomatulot olivat noin 1,1 miljoonaa euroa.

Makoviz ei halua kertoa tarkemmin Systematic Alphan syntyhistoriasta tai toiminnasta. Vähäpuheinen on myös toimitusjohtaja Simo Puhakka, joka korostaa yhtiön toimivan laillisesti ja läpinäkyvästi Finanssivalvonnan alaisuudessa ja keskittyvän osakekauppaan vain ammattimaisten sijoittajien kanssa.

”Sen vuoksi meille ei ole julkisuudesta mitään hyötyä”, Puhakka sanoo.

Makoviz esitteli liikeideaansa lukuisille suomalaisille sijoittajille ennen kuin löysi ideaan uskoneet ja algoritmin kehittämistä rahoittaneet nykyiset yhtiökumppaninsa.

Makovizin tavoin myös Puhakalla on veroparatiisitausta. Hänellä on muun muassa ollut kryptovaluuttakaupankäyntiin liittyvä yhtiö veroparatiisina tunnetulla Caymansaarilla. Puhakka luonnehtii Caymansaaria rahoitusalan keskukseksi, jossa on toimialan osaamista ja jossa toimiviin rahastoihin sijoittavat myös suomalaiset julkiset toimijat.

Puhakka korostaa, että Systematic Alpha tarkistaa hyvin tarkkaan sijoittajilta tulevien rahojen alkuperän, jotta yhtiötä ei voi käyttää esimerkiksi rahanpesuun.

Kyläniemen erottaa mantereesta venäläisen generalissimus Aleksandr Suvorovin 1790-luvulla rakennuttama kanava, jonka yli on lossiyhteys.

Mutta miten käy Makovizin huvilahankkeen Saimaalla, kun poikkeuslupa evättiin?

Makovizin perheen huvilan suunnitteli Ranskassa asuva arkkitehti Olavi Koponen, joka kertoo keksineensä myös rakennusluvan esteeksi tulleen torni-idean 1800- ja 1900-luvun huvilaperinteestä.

Koposen mukaan uutta rakennuslupaa haetaan piirustuksilla, joista torni on poistettu.

Makoviz itse sanoo, että rakentaminen on kuitenkin vielä epävarmaa, sillä hän ei ole saanut rakennuskustannuksista arviota.

Makoviz kuuluisi ikänsä puolesta Vladimir Putinin syyskuussa julistetun liikekannallepanon kohderyhmään. Hän kuitenkin sanoo haluavansa asua Suomessa ja toivoo saavansa ennen pitkää kansalaisuuden.

Makoviz kertoo haaveilevansa investointiyhtiöstä, joka sijoittaisi pohjoismaisiin teknologia-alan startup-yrityksiin.

Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa Makoviz vastustaa jyrkästi. Hän kertoo lähettäneensä sodan alkamisesta lähtien rahaa Ukrainan tukemiseksi, mistä voisi Venäjällä saada pitkän vankeustuomion.

”Mieluummin sotisin Venäjää vastaan. Viimeisten 12 vuoden aikana olen käynyt Venäjällä vain kerran. Vihaan Venäjän nykyistä hallintoa, enkä palaisi sinne missään tapauksessa nykyhallinnon aikana.”