Hämeessä halutaan stoppi Helsingin ja Tampereen välille suunnitellun suurnopeusradan suunnittelulle.

Hämeen maakuntahallitus antoi odotetusti täyslaidallisen kritiikkiä Suomirataa vastaan torstaina julkaisemassaan kannanotossa. Se sanoo suoraan, että koko metsäradan suunnittelu on lopetettava heti.

Hämäläisiä kiusaa Suomiradassa eli metsien kautta, kaukana pääradasta kulkevassa uudessa raideyhteydessä se, että koko maakunta saattaisi jäisi paitsioon, jos Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Tampereen välillä olisi suurnopeusrata, jossa ei välillä pysähdyttäisi.

Maakunta on vahvasti sitä mieltä, että nyt pitää resurssit laittaa päärataan. Se haluaa lisäraiteet ja radan oikaisut nykyisen pääradan yhteyteen Riihimäen ja Tampereen välille.

Suomi-rata Oy julkaisi syyskuussa laajan selvityksensä, jossa se valitsi paremmaksi vaihtoehdoksi Suomiradan ja sen yhteyteen rakennettavan lentoradan. Se lyhentäisi Helsingin ja Tampereen matka-ajan noin tuntiin.

Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen (kok) taas katsoo kannanotossa, että yhtiössä on ennalta päätetty, että selvitys tulee rakentaa metsärataa suosittelevaksi. Laskelmien pohjat eivät ole hänen mukaansa yhteismitalliset.

”Laskelmat metsäradan oletetuista hyödystä on laskettu arviopohjalta vahvasti yläkanttiin ja samalla Suomen tärkeimmän liikenneyhteyden, nykyisen pääradan pullonkaulojen poistaminen ja nopeuden kasvattaminen esimerkiksi tunneliratkaisuilla on jätetty laajasti selvittämättä”, Ahonen toteaa.

Se myös muistuttaa hintalappujen eroista: Metsäradan rakennuskustannukset olisivat noin kolme miljardia euroa ja pääradan lisäraiteet miljardi euroa.

Suomi-rata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki toteaa maakunnan näkemyksen olleen tiedossa.

”Pitää muistaa, että pääradan peruskorjaus etenee omaa vauhtiaan Väyläviraston hankkeena. Mutta sen peruskorjaus ei tuo lisää kapasiteettia Riihimäen pohjoispuolella eikä lisää nopeutta ja tuo siten enemmän matkustajia”, Kohtamäki sanoo.

Hänen mukaansa kaikki ovat sitä mieltä, että pääradan peruskorjaus on joka tapauksessa tehtävä, mutta jos halutaan lisää kapasiteettia ja nopeutta, niin lisäksi tarvitaan Suomirata.

Kohtamäki myös muistuttaa Suomirata-selvittelyiden lähtökohdasta: Tarkoituksena on ollut se, että sillä kulkevat juuri ne junat, jotka nytkään eivät pysähdy Hämeenlinnassa. Nopeimpien junien siirtyminen saattaisi siten parantaa palvelua Hämeenlinnassa.

Samalla hän kumoaa väärinkäsityksen. Suurnopeusjunalla ajettaisiin pohjoiseen myös Tampereen pohjoispuolelle eli junamatkustajien ei tulisi vaihtaa junaa aina Tampereella. Vauhti vain hiljenisi 250 kilometrin tuntinopeudesta reilusti.

Maakuntahallitus haluaisi uuden selvityksen.

”Metsärata olisi Kanta-Hämeelle kuolinisku. Lisäraiteiden osalta on tehtävä puolueeton lisäselvitys, jossa vaihtoehdot ovat tosiasiassa vertailukelpoisia”, toteaa kannanotossa maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Lulu Ranne.

Kohtamäki puolustaa jo tehtyä. Sen takana yhtiössä on valtio enemmistöomistajana, Finavia, kunnat, se on liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa tehty Väyläviraston laskentamenetelmillä, hän luettelee.

”Lisäksi siinä on mukana Suomen parhaat alan konsultit. Puolueellisuus on harmillinen väite, eikä totta. Toki lisäselvityksiä tehdään, jos ilmenee asioita, joita pitää tutkia. Suunnittelu on joka tapauksessa alkuvaiheissaan”, Kohtamäki sanoo.

Yhtiön osakkaat päättävät ensi viikolla siitä, milloin se päättää, minkä Suomiradan linjauksen se valitsee.

