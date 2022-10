Koronarajoitusten jälkeen alkusyksystä Niiralassa rajan ylitti noin 1 200 ihmistä vuorokaudessa, mutta lokakuussa rajanylittäjien määrä on laskenut 450–700 ihmiseen vuorokaudessa.

Liikenne Niiralan rajatarkastusasemalla oli torstaina hiljaista. Kuvassa Tullin työntekijä tarkastaa ajoneuvoa, joka on matkalla Venäjältä Suomeen.

Tohmajärvi

Liikenne itärajalla on hiljaista myöhään iltapäivällä torstaina Pohjois-Karjalan Värtsilässä.

Niiralan rajatarkastusasemalla autoja ajaa rajan yli harvakseltaan. Niitä tulee Venäjältä Suomeen, ja yksittäisiä autoja pyrkii iltaa kohti myös Suomesta Venäjälle.

Enemmistö autoista on suomalaisissa rekisterikilvissä, mutta niistäkin monista nousee venäjää puhuvia ihmisiä.

Suomessa asuvat Alla ja Olga ovat tulossa Petroskoista, jossa he ovat olleet sukuloimassa lasten ja lastenlasten luona. Naiset eivät halua kertoa sukunimiään eivätkä esiintyä valokuvassa.

Naiset kertovat iloisesti ja melko hyvällä suomen kielellä sukulaisten tapaamisista, mutta kysymykset sodasta ja Venäjän liikekannalle­panosta vakavoittavat heidät hetkessä.

Se on vaikeaa, molemmat huokaavat ja hakevat oikeita sanoja.

Sekä Allan että Olgan aikuiset noin nelikymppiset pojat asuvat Petroskoissa. He eivät ole saaneet kutsua armeijan palvelukseen.

”Voi olla, ettei sitä tulekaan, koska kumpikaan ei ole ollut armeijassa”, Alla kertoo.

Naiset ovat silti huolissaan. Allan mukaan sota näkyy Petroskoissa uutisten kautta, mutta perheiden elämä täyttyy tavallisista arkisista kiireistä.

”En kysynyt heidän mielipidettään [sodasta]”, hän kertoo.

Allan mielestä tavalliset ihmiset eivät voi vaikuttaa tilanteeseen muuten kuin toivomalla sodan olevan ohi nopeasti.

”Kaikki odottavat rauhaa”, sanoo myös Olga ennen kuin kaksikko jatkaa kotimatkaansa kohti Kajaania.

”Meidän sukupolvemme on kasvatettu siihen. Rauhaa, rauhaa, rauhaa.”

Itärajalla asuvien suomalaisten käynnit Venäjällä ostoksilla tai tankkaamassa ovat nyt vähissä, arvioi kahvilayrittäjä Jaana Partanen.

Hän pitää miehensä kanssa Cafe Elja -lounaskahvilaa Niiralan rajanylityspaikan läheisyydessä. Pariskunta keskustelee näistäkin asioista asiakkaidensa kanssa kuulumisia vaihtaessaan.

Partasen mukaan liikenne itärajalla vilkastui hieman koronarajoitusten poistuttua heinäkuussa, mutta syksyn tapahtumat hiljensivät sen uudelleen. Partasen mukaan esimerkiksi Venäjällä tankkaajia on enää ”ihan kourallinen”.

”Ihan kuukauden aikana liikenne on vähentynyt. Kun tilanne on niin epävakaa, nekin jotka ovat tässä välissä [koronarajoitusten jälkeen] siellä käyneet, eivät käy enää, kun ei tiedä, mitä tuo veli venäläinen keksii tehdä. On tosi hiljaista”, Partanen sanoo.

Syyskuun lopussa Suomi teki periaatepäätöksen, joka sulki rajan venäläisiltä turisteilta. Venäläiset pääsevät yhä Suomeen erityisistä syistä.

Niiralan rajatarkastusaseman kautta kulkee tällä hetkellä noin 450–700 ihmistä vuorokaudessa, viikonloppuisin hieman enemmän, kertoo rajatarkastusaseman vuoropäällikkö Teemu Hirvonen.

Hirvosen mukaan liikennemäärät ovat suunnilleen samansuuruisia kuin korona­rajoitusten aikaan.

Heinäkuussa koronarajoitusten poistuttua rajaliikenne vilkastui hetkeksi. Heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana Niiralassa rajan ylitti noin 1 200 ihmistä vuorokaudessa. Ennen korona-aikaa rajan ylittäjiä oli noin 3 000–4 000 vuorokaudessa.

Hirvosen mukaan viime aikoina rajan ylittäjistä noin 30–40 prosenttia on ollut venäläisiä. Suomen ja Venäjän kaksois­kansalaiset rekisteröidään rajalla suomalaisten joukkoon.

Valtaosalla Suomeen tulevista venäläisistä Suomessa asuu heidän lähisukulaisiaan, joten he tulevat maahan sukulaisuussuhteen perusteella.

”Muut syyt ovat ihan yksittäistapauksia", Hirvonen sanoo.

Suomi päätti syyskuun lopussa rajoittaa venäläisten turistiviisumilla matkustavien pääsyä maahan. Kaksoiskansalaiset pääsevät kulkemaan kuten aikaisemminkin.

Niiralan rajatarkastusaseman päällikkö Eetu Multanen kertoo, että Suomen tekemän periaatepäätöksen jälkeisellä viikolla rajalla jouduttiin tekemään jonkin verran päätöksiä maahan pääsyn epäämisestä, koska kaikilla rajan yli pyrkivillä venäläisillä ei ollut perusteita maahantuloon.

Multasen mukaan nyt tieto maahantulo­edellytyksistä on levinnyt ja Suomeen pyrkii ihmisiä, joilla on oikeat maahantulo­edellytykset. Päätöksiä maahan pääsyn epäämisestä tehdään enää harvakseltaan.

Niiralan rajatarkastusaseman päällikkö Eetu Multanen.

Tällä viikolla Maahanmuuttovirasto kertoi, että venäläisten Suomeen jättämien turvapaikka­hakemusten määrä on lisääntynyt Venäjän julistaman liikekannalle­panon jälkeen. Rajavartiolaitos kertoi, että myös tilapäistä suojelua hakeneiden ukrainalaisten määrä itärajalla on kasvanut Venäjän liikekannalle­panon jälkeen.

Eetu Multasen mukaan näidenkin osalta Niiralassa on ollut rauhallista. Hänen mukaansa Niiralassa rajan yli on tullut yksittäisiä turvapaikan hakijoita ja yksittäisiä tilapäistä suojelua hakevia ukrainalaisia. Kumpiakaan heistä ei ole tullut päivittäin.

Multasen mukaan myös yhteistyö Venäjän rajaviranomaisten kanssa on ollut yhä sujuvaa.

”Keskitymme rajanylitysliikenteen asioihin”, Multanen sanoo.

”Seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti, ja toimimme sen mukaan. Tällä hetkellä on rauhallista, mutta tiedämme, että tilanteet voivat muuttua nopeasti. Siihenkin varaudumme.”