Huijarit hyödynsivät varakkaan vaasalaismiehen humalaa ja saivat tämän luulemaan, että hän oli osallisena kuolemantapauksissa.

VarakKaAN vaasalaismiehen asunnon lattialla makasi kuolleelta vaikuttanut mies. Hetkeä aiemmin useat henkilöt olivat lyöneet lattialla makaavaa miestä asunnossa.

Asunnon omistaja luuli miehen kuolleen ja maksoi suuren summan rahaa ruumiin hävittämisestä.

Todellisuudessa mitään ruumista ei ollut olemassa. Kyse oli syyttäjien mukaan lavastuksesta, jolla huijattiin varakkaalta mieheltä rahaa.

”Vainaja” kertoi myöhemmin poliisikuulusteluissa, että häntä hakattiin tilanteessa 10–15 minuuttia. Lyönnit eivät olleet kovia lukuun ottamatta yhtä, joka oli miehen mukaan viedä häneltä tajun.

”Tämän jälkeen joku paikalla olijoista sanoi minulle, että minun tulee esittää kuollutta”, mies kertoi poliisille.

Miehelle annettiin tekohengitystä ja naamalle kaadettiin vettä, mutta hän jatkoi kuolleen esittämistä.

”[Asunnon omistanut vaasalaismies] sanoi, että hävittäkää hänet jonnekin ja että hän maksaa siitä teille”, kuollutta näytellyt mies kertoi.

Syyttäjien mukaan asunnon omistaja maksoi vähintään 56 000 euroa ruumiin hävittämisestä.

Kyseinen muutaman vuoden takainen tapahtuma on yksi monista vastaavista huijauksista, joiden kohteeksi saman varakkaan miehen epäillään joutuneen. Esitutkinnan mukaan mies menetti tapausten vuoksi kaikkiaan noin 700 000 euroa.

Mies on aiemmin toiminut liike-elämässä ja vaurastunut yrityskaupalla.

Poikkeuksellista rikosvyyhtiä on käsitelty Pohjanmaan käräjäoikeudessa syyskuun loppupuolelta lähtien. Valtaosan rikoksista epäillään tapahtuneen vuosina 2019– 2020.

Syytetyt kiistävät kaikki vakavimmat rikossyytteet.

Huijarit käyttivät syyttäjien mukaan hyväkseen vaasalaismiehen päihtymistilaa eri tilanteissa, lavastivat useita väkivaltatilanteita ja sepittivät tälle monenlaisia valheita. Mies provosoitiin joihinkin väkivaltatilanteisiin osalliseksi.

Kolme tapausta päättyi lavastettuihin kuolemiin, joihin miehen uskoteltiin olevan osallinen. Yhdessä tapauksessa maassa maanneen naisen päälle kaadettiin naudan verta, jotta tilanne näyttäisi miehen silmiin aidolta.

Osassa lavastetuista tapauksista oli kyse lievemmästä väkivallasta.

Poliisin esitutkinta-aineiston mukaan mies maksoi yhdessä tapauksessa korvauksia lavastetusta pahoinpitelystä uhrille. Sopimuksessa mainitaan maksajaksi toinenkin mies, mutta hänen epäillään saaneen osan miehen maksamista korvauksista.

Miehelle esitettiin valheellista todistusaineistoa tapauksista.

”Muistan nähneeni kuvan verisestä miehen ruumiista, hänen kasvonsa oli peitetty pyyheliinalla”, mies kertoi yhdestä tilanteesta poliisille.

”Minä suostuin maksamaan ison summan rahaa.”

Miehen epäillään joutuneen tapausten vuoksi kiristetyksi. Hän maksoi muun muassa useiden ”ruumiiden” hävittämisestä sekä siitä, ettei tapahtumista ilmoiteta poliisille.

Huijaus- ja kiristysvyyhtiin epäillään osallistuneen useita henkilöitä. Esitutkinnan mukaan keskeisin huijari kutsui uhria ”isäksi” ja kertoi kuulustelussa tehneensä hänelle erilaisia töitä.

Esitutkinnan aikana rikoksista epäillyiltä takavarikoitiin henkilöautoja, joiden epäillään olevan kiristysrahoilla hankittuja.

Syyttäjien ja poliisin esitutkinnan mukaan huijarit hyödynsivät tilanteissa vaasalaismiehen humalatilaa. Kun poliisi kysyi häneltä esitutkinnan aikana tapahtumista, muistikuvat olivat usein vähissä.

”Minulla ei ole muistikuvaa tapahtuneesta, koska olen käyttänyt niin paljon alkoholia”, hän sanoi yhdestä tapauksesta.

”En muista tapahtuneesta mitään, olen varmasti ollut tosi humalassa”, hän kertoi toisesta tapauksesta.

”Minulla ei ole illan kulusta mitään muistikuvaa”, hän totesi kolmannesta tilanteesta.

Syytteiden mukaan mies maksoi huijareille rahaa myös siitä, että eräitä henkilöitä surmattaisiin aiempien ”surmien” peittelemiseksi.

Yhdessä tapauksessa kaksi aiempien valekuolleiden läheisinä esiintynyttä naista oli miehen mukaan surmattava, koska he tiesivät ”surmista”. Hän maksoi syyttäjien mukaan keksittyjen henkilöiden surmaamisesta ja ruumiiden hävittämisestä vähintään 13 500 euroa.

Miehen epäillään maksaneen huijareille rahaa myös kahden henkilön sieppaamisesta lunnaiden saamiseksi. Mitään sieppausta ei todellisuudessa tapahtunut, mutta huijarit erehdyttivät syytteen mukaan miehen uskomaan, että siepatut henkilöt kuolivat.

Mies maksoi syytteen mukaan valesieppauksesta ja valeruumiiden hävittämisestä vähintään 85 000 euroa.

Huijausten uhriksi joutunutta miestä syytetään oikeudessa pahoinpitelyistä.

Oikeudenkäynnin pääkäsittely jatkuu lokakuun loppupuolelle asti.

Oikeudenkäynnissä on kaikkiaan 16 syytettyä, joista osa on myös uhrin asemassa. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä kiristys, törkeä petos, törkeä rahanpesu, pahoinpitely.