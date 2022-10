Jo 14 vuotta valmisteilla olleelle hotellille etsitään seuraavaksi ostajaa Hallikaisen konkurssipesässä.

Oulun torihotellin valmistumista on odotettu neljätoista vuotta. Keskeneräinen hotelli on nyt myynnissä Jyrki Hallikaisen konkurssipesässä. Viime marraskuussa otetussa kuvassa työt olivat vielä käynnissä.

”Vähän häpeä se on koko Oululle”, sanoo oululainen yhdyskunta­lautakunnan puheenjohtaja Jani Törmi (ps).

Jyrki Hallikaisen konkurssipesiin kuuluva puolivalmis torihotelli seisoo Oulun ydinkeskustan paraatipaikalla. Rakennustyömaan aita kiertää tonttia, mutta hiljaista on.

Työt keskeytettiin alkuvuodesta, kun rakentajana toimineen rakennusliike SRV:n saatavien maksujen pino kävi liian suureksi. Hallikaisen teknologiayhtiö Uros asetettiin konkurssiin helmikuussa ja torihotellin kiinteistöyhtiö elokuussa.

Oulun Kauppatorilla sijaitsevan hotellityömaan taival on ollut historiallisen pitkä. Hanke on ehtinyt olla valmisteilla 14 vuotta ja sen virallinen valmiusaste on nyt runsaat 50 prosenttia.

Seuraavaksi kohteelle etsitään ostajaa – toisin sanoen uutta omistajaa, joka rakennuttaa hotellin loppuun ja ottaa sen käyttöön.

Pesänhoitaja, asianajaja Tommi Kemppi sanoo olevansa optimistinen. Vaihtoehtoja ostajaksi on useita.

”Ostajan etsiminen on käynnissä, ja sitä haetaan vapailta markkinoilta. Olen toiveikas, että uusi omistaja löytyy pian”, sanoo Kemppi.

Oulun torihotelli on myytävänä kohteena hyvin harvinainen kaiken nähneelle asianajajallekin. Kemppi on urallaan selvittänyt paljon konkursseja, mutta keskeneräistä hotellia ei ole ennen tullut vastaan.

”En pidä kohdetta kuitenkaan erityisen hankalana. Varsinaista hintalappua hotellilla ei ole. Markkinat määrittävät hinnan”, sanoo Kemppi.

Torihotellin työmaa sijaitsee ydinkeskustassa, Kauppatorin laidalla.

Ostajan valinnan ja kohteen hinnan päättävät velkojat, joista keskeinen on rakennuttajana toiminut rakennusliike SRV. Sen saatavat torihotellista yltävät lähes 14 miljoonaan euroon.

Torihotelli ja sen yhteyteen suunniteltu talvitori – tuulelta suojattu puolilämmin tila, jossa voidaan järjestää torimyyntiä ja muita tapahtumia – on oululaisena hankkeena elänyt jo kolmella vuosikymmenellä.

”Tilanne on sama mikä ennenkin. Ei se vielä ole muuttunut miksikään”, sanoo Törmi.

Hän on kuitenkin vakuuttunut, että pitkän juoksun maali siintää näköpiirissä.

”Koko paletti myydään, ja ostaja kyllä löytyy. En usko, että se jää siitä kiinni. Yritetään saada se jalalle nyt niin nopeasti kuin mahdollista.”

Torihotellin konkurssissa tehtävä pesäluettelo on Kempin mukaan vielä kesken. Lain mukaan pesäluettelo on laadittava kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta, mutta määräaikaa voidaan tietyin ehdoin pidentää. Kemppi arvioi nyt tarpeeksi kolme kuukautta.

”Usein konkurssikäsittelyissä halutaan pohtia myös kohteen arvostamiseen liittyviä kysymyksiä, ja niihin kannattaa käyttää lisäaikaa.”

Pohdinnat, päätyykö kaupunki lopulta ostajaksi, Törmi tyrmää.

”Kaupunki ei lähde hotellin omistajaksi, eikä tule sitä olemaan. Kaupunki ei ole mikään yritys, joka ostaa tällaisen kohteen.”

Kunhan ostaja löytyy, jollakin tavalla hanke viedään Törmin mukaan loppuun.

Epävarmuustekijöitä luovat Törmin mukaan Venäjän hyökkäys ja sen vaikutukset rakentamiseen ja ostohalukkuuteen.

”Jollakin hintaa se kaupaksi kuitenkin menee, ja voihan se olla halpakin. Ostaja ei välttämättä ole hotelliketju vaan joku sijoittaja, joka vuokraa sen jollekin toimijalle.”

Rakennuksen muita käyttömahdollisuuksia ei Törmin mukaan juuri kannata pohtia.

”Joku hotellintapainen siihen vielä tulee, on se niin pitkälle kuitenkin tehty. Kyllä siitä varmaan ihan kannattava saadaan.”

Hotellin kannattavuudesta on vuosien varrella väännetty useaan otteeseen. Erimielisyyksiä on ollut siitä, kuinka suuren hotellin paikalle saa tehdä.

Kaavan mukaan hotellissa sai olla vain kolme kerrosta, mutta Hallikainen haki ja sai kaupungilta poikkeusluvan tehdä rakennukseen neljä kerrosta. Lupaa viidennelle kerrokselle kaupungilta ei enää heltynyt.

Sen jälkeen kun rakentaminen viimein käynnistyi keväällä 2020, kaupungin kärsivällisyyttä on koeteltu useamman kerran. Työt kohteessa keskeytyivät moneen otteeseen, ja kaupunki peri yrittäjältä viivästysmaksuja noin miljoonan euron edestä.

Torihotelliin saatiin lopulta neljä kerrosta.

Kaupunkilaiset odottivat viimeiseen asti tietoa, löytyykö hotellille lopulta operaattori. Ei löytynyt, ja Uroksen mainoskyltit torihotellin nostokurjista riisuttiin pois.

Miljardiyhtiönä esiintynyt Uros asetettiin konkurssiin, eikä hotellin työmaallakaan enää tapahtunut mitään.

Kuntapoliitikkona Törmi puskee hanketta eteenpäin.

”Luulen, että vuoden loppuun mennessä olemme viisaampia. Nämä tällaiset asiathan eivät mene sormia napsauttamalla.”