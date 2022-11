Moni nainen joutuu kokemaan tungettelevia ja ahdistavia kysymyksiä koskien raskautta – vaikka ei välttämättä edes olisi raskaana.

HS pyysi lukijoita kertomaan kokemuksia aiheesta. Kyselyyn kertyi yhteensä 44 vastausta, ja ne vaihtelivat tahattoman ikävistä kommenteista suoraan syrjintään ja seksuaaliseen häirintään. Artikkelissa on lainauksia vain sellaisilta vastaajilta, joiden henkilöys on HS:n tiedossa.

Vastauksissa korostuvat erilaiset työelämään linkittyvät tilanteet. Yksi näistä tilanteista oli työhaastattelu.

Väestöliiton erityisasiantuntija Anna Kokon mukaan on itsestäänselvää, ettei raskaudesta tai lasten hankinnasta saa kysyä työnhakijalta työhaastattelussa.

”Työhaastattelussa saa kysyä ainoastaan työhön liittyviä asioita. Rekrytoitavan yksityiselämä ei kuulu työnhakutilanteessa työnantajalle. Siitä ei saa kysyä, eikä työnhakija ole velvoitettu tällaisiin kysymyksiin vastaamaan.”

Työn ja perheen yhteensovittamiseen ja työelämän tasa-arvokysymyksiin erikoistunut Kokko muistuttaa, että työhaastattelussa työnantaja voi ottaa esille, miltä esimerkiksi työpaikan työajat kuulostavat hakijan elämäntilanteessa.

Mutta työnantajalle pitäisi olla selvää, ettei perhetilanteesta saa työnhakijalta udella – ei edes virallisen haastattelun jälkeen.

”Tietoisuus siitä, mitä saa ja ei saa kysyä, on lisääntynyt. Voiko kukaan enää aidosti väittää, ettei tietäisi, että lapsien hankinnasta ei saa työhaastattelussa kysyä?” Kokko kysyy.

”Jos näin tapahtuu, niin kyllä silloin on jo työnantajalla osaamisessa puutteita.”

Tietoisuuden lisääntymisestä huolimatta työnhakijoiden ja työntekijöiden eriarvoiseen asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä on edelleen suomalaisessa työelämässä yleistä.

Tämä selviää esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelimeen tulevista työelämää koskevista puheluista, joista yli puolet koskee syrjintää raskauden tai perhevapaan perusteella.

HS:n kyselyssä raskauteen tai lapsien hankintaan liittyvät kommentit eivät työelämässä rajoittuneet ainoastaan työhaastatteluun.

”Olen ollut samassa työpaikassa noin kolme vuotta. Näiden muutaman vuoden aikana minulta on kysytty tähän mennessä viidesti, olenko raskaana, viimeksi viime viikolla: ’Nyt saa varmaan onnitella?’ Yksi kysyjistä totesi itsekin kysymyksensä perään, että ’eihän näitä saisi kai koskaan kysyä, mutta vaikutti vain siltä’. Ennätyksen on tehnyt alaiseni, joka on kysynyt asiaa jo kahdesti. Kysymykset liittyvät luultavasti osittain elämäntilanteeseeni, vartalonmuotooni ja käyttämiini vaatteisiin, ja joka kerralla kysymys tuntuu todella pahalta.” Nainen, 32