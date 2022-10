Eläkkeellä oleva ilmatorjunnan asiantuntija Ahti Lappi ennakoi jo vuosia sitten Ukrainassa käytävän ilmasodan kuvan.

Evp-eversti Ahti Lappi on Suomen tunnetuimpia ilmatorjunnan asiantuntijoita.

Evp-eversti Ahti Lappi ei pitkään mieti, kun häneltä kysyy näkemystä ilmasodankäynnistä Ukrainassa.

”Ukrainassa käydään juuri sellaista sotaa, josta olen puhunut, esitelmöinyt ja kirjoittanut ainakin kymmenen vuotta”, hän vastaa.

”Katselin juuri vanhoja kirjoittamiani juttuja. Se on juuri kuten niissä kirjoitin: käydään ohjussotaa, käytetään lennokkeja ja niin edelleen. Ei tässä ole mitään yllättävää.”

Lapin mielestä yllättävää on ollut vain se, että Venäjä pärjää huonosti, kun ottaa huomioon sen käytössä olevan hyökkäysarsenaalin.

Ahti Lappi on yksi harvoista sotilastaustaisista henkilöistä, jotka ovat arvostelleet julkisesti Suomen taannoista hävittäjäkauppaa eli HX-hanketta. Siinä Suomi päätti ostaa 64 amerikkalaista F-35-hävittäjää.

Lapin mielestä Suomea ei 64 hävittäjällä puolusteta. Viisaampaa olisi ollut ostaa pienempi määrä hävittäjiä ja hankkia säästyneillä rahoilla ilma- ja ohjustorjuntaa.

Ukrainassa nyt käytävä kiivas ohjus- ja lennokkisota näyttäisi osoittavan, että Lappi oli oikeilla jäljillä. Hän joutui kuitenkin mielipiteensä vuoksi monen hävittäjien ostoa kannattavan hampaisiin. Ihmeteltiinpä jopa sitä, miksi viestimet häntä ylipäätään haastattelivat.

”En ollut sitä mieltä, ettei hävittäjiä hankita ollenkaan, vaan sitä mieltä, että niitä hankittaisiin vähemmän ja muu raha käytettäisi mieluummin torjuntaohjusten hankkimiseen”, Lappi huomauttaa.

Ahti Lapin mukaan Ukrainan sota osoittaa, että Suomen olisi kannattanut panostaa enemmän ilmatorjuntaan ja vähemmän hävittäjiin.

Lapin mielestä Suomen olisi HX-hankkeen sijaan kannattanut tarkastella ilmapuolustusta kokonaisuutena, jossa olisi samaan aikaan huomioitu sekä hävittäjätorjunta että ilma- ja ohjustorjunta.

Vuonna 2015 Lappi lähetti silloiselle puolustusministerille Jussi Niinistölle (ps/sin) ja silloiselle puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle Ilkka Kanervalle (kok) viisisivuisen kommenttikirjeen, jossa hän kritisoi puolustusministeriön tuottamaa esiselvitystä Hornet-kaluston korvaamisesta.

Kirjeessään Lappi esitti tutkittavaksi vaihtoehtoisen hahmotelman, jossa on paljon yhtäläisyyksiä nyt Ukrainassa käytävän sodan ilmiöiden kanssa.

Lappi ei koskaan saanut kirjeeseensä vastausta.

Entinen ilmatorjunnan tarkastaja on ollut myös ahkera erikoisalansa luennoitsija ja kirjoittaja.

Viime vuonna häneltä ja evp-everstiluutnantti Keijo Tossavaiselta ilmestyi lähes 600-sivuinen Ilmatorjuntasäätiön kustantama tietokirja Tähtien sotaa: ohjus- ja avaruuspuolustuksen kehitysvaiheita.

” ”Voidaan kysyä, mihin Venäjä tarvitsee lentokoneita.”

Yksi ihmetystä herättäneistä seikoista Ukrainan sodassa on ollut se, miten vähän Venäjä on käyttänyt ilmavoimiaan.

Venäjä ei ole pystynyt saavuttamaan ilmaherruutta Ukrainan taivaalla. Perinteistä ilmasodankäyntiä kahden valtion ilmavoimien välillä ei ole juuri nähty.

Lappi arvioi, että Venäjällä on periaatteessa selvä ilmaylivoima. Venäjä teki kuitenkin virheen, kun se ei lamauttanut koko Ukrainan ilmapuolustusta heti sodan alussa. Sen vuoksi Venäjä ei pysty käyttämään ylivoimaansa.

”Venäläisethän yrittivät lamauttaa Ukrainan ilmapuolustuksen käytännössä ensimmäisenä päivänä ja sitten enemmän tai vähemmän lopettivat sen siihen”, hän sanoo.

”Venäläisillä olisi ollut tekniset mahdollisuudet ilmapuolustuksen lamauttamiseen, kun katsoo, kuinka paljon risteilyohjuksia ja muita täsmäaseita he ovat nyt laukoneet. Jos kaikki se olisi alkuvaiheessa kohdistettu Ukrainan ilmapuolustukseen, sen lamauttaminen olisi voinut onnistuakin.”

Lappi ihmetteleekin sitä, että Venäjä pommittaa kalliilla täsmäaseilla, kuten risteilyohjuksilla, kerrostaloja.

”Se on täsmäaseiden haaskausta. Ei sillä kyllä sotaa voiteta.”

Ukrainalainen sotilas tutki huhtikuussa Kiovan alueella alas ammuttua venäläistä Suhoi Su-25SM -maataistelukonetta.

Lapin mukaan on kaksi syytä siihen, miksi Venäjä on käyttänyt ilmavoimiaan niin passiivisesti.

Ensimmäinen on se, että Ukrainan ilmapuolustus kykenee tuottamaan venäläisille tappioita.

Lappi muistuttaa, että Ukrainaan oli Neuvostoliiton ajoilta jäänyt merkittävä määrä ilmatorjuntakalustoa.

”Heillä oli kymmeniä ohjuspattereita, jopa pitkän kantaman, kuten S-300-järjestelmiä. Niillä pystyy torjumaan lentokoneita ja mahdollisesti myös ohjuksia.”

Toinen syy liittyy Lapin visioon ohjusten ja lennokkien sodankäynnistä.

”Voidaan kysyä, mihin Venäjä tarvitsee lentokoneita.”

Lapin mukaan Venäjä pystyy tekemään lentotiedustelua, tulenjohtoa ja maalien etsimistä lennokkien ja satelliittien avulla.

Lentopommitukset Venäjä korvaa risteilyohjuksilla, ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla, lentorynnäköinnin taas tykistöohjuksilla ja -raketeilla.

Venäjän maajoukkojen ilmapuolustuksen hoitaa hävittäjien sijaan Ukrainaan tuotu Venäjän paras ilmatorjuntakalusto.

”Lopputulema on se, että Venäjä ei oikeastaan tarvitse lentokoneita tässä sodassa. Se pystyy hoitamaan kaikki ne hommat, joita ilmasodassa on perinteisesti käytetty, eli pommituksen, rynnäköinnin tai tiedustelun muin keinoin.”

Venäläisen Suhoi Su-34 -hävittäjäpommittajan jäännökset maaliskuun alussa Tšernihivin alueella.

Ukraina on saanut satelliittitietoja ja tykistöraketteja lännestä. Lappi muistuttaakin, että Ukraina toimii itse asiassa samoin kuin Venäjä.

”Ukraina ei ole tarvinnut rynnäkkökoneita, koska se pystyy hoitamaan niiden tehtävät muilla epäsuoran tulen keinoilla ja lennokeilla. Molemmilla puolilla on merkille pantavaa epäsuoran tulen osuus ja lennokkien käyttö.”

Miehitettyjen ilma-alusten käyttö hyökkäykseen vastustajan ilmapuolustuksen vaikutuspiirissä on riskialtista. Vaarana on menettää sekä kone että lentäjä.

”Sen välttämiseksihän nämä pitkän kantaman täsmäaseet ja lennokit on keksitty. Niillä vältetään miehistötappioita.”

Myös Euroopassa on Venäjän hyökkäyksen jälkeen herätty siihen, että ilma- ja ohjustorjuntaa pitää parantaa.

Runsas viikko sitten julkistettiin aiejulistus, jossa neljätoista Nato-maata ja Suomi ilmoittivat lähtevänsä kartoittamaan ilma- ja ohjuspuolustuksen yhteistyön kehittämistä.

Käytännössä kyse on Saksan muutamassa kuukaudessa pystyyn polkaisemasta hankkeesta.

Saksalla on tällä hetkellä sadan miljardin euron ylimääräinen rahoitus puolustuksensa kehittämiseen. Nyt se tarjoaa muille maille mahdollisuuden tulla mukaan hankkeeseen, joka kattaa kaikki ilma- ja ohjuspuolustuksen kantavuudet lyhyen kantaman järjestelmistä ballististen ohjusten torjuntaan.

Kyse on aluksi keskipitkän ja pitkän kantaman järjestelmistä, joista Saksalla on jo käynnissä omat hankkeet. Käytännössä puhutaan Patriot- ja Iris-T-järjestelmistä.

Tarkoitus on päästä yhteishankkeessa nopeasti liikkeelle, joten vasta kehitteillä oleva järjestelmä ei kelpaa, koska sellaisen valmistuminen vie jopa vuosikymmenen.

Julkisuudessa on liikkunut tietoja, että Saksa olisi kiinnostunut myös israelilaisesta Arrow 3:sta. Lappi arvioi, että se on Israelin paras järjestelmä, joka kykenee ballististen ohjusten torjuntaan jopa avaruudessa.

” ”Mitään absoluuttista torjuntakykyä ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan.”

Lappi pitää risteilyohjuksen alas ampumista suhteellisen helppona tehtävänä, koska ohjus lentää äänen nopeutta hitaammin. Hänen mukaansa asiaa tutkittiin Suomessa jo nelisenkymmentä vuotta sitten.

Risteilyohjusten tuhoamisen ongelmana on kuitenkin se, että ne lentävät niin matalalla, ettei niitä nähdä tutkalla. Myös hävittäjällä risteilyohjuksen löytäminen on vaikeaa.

Käytännössä risteilyohjusten tuhoaminen tapahtuu ilmatorjunta-aseilla silloin kun ohjus lentää niiden yli kohteeseensa.

Ukrainalaisten pudottama venäläinen Suhoi Su-35S -hävittäjä Harkovan alueella huhtikuun alussa.

Ballististen ohjusten torjuntaan tarvitaan siihen suunniteltuja torjuntaohjusjärjestelmiä.

”Ukrainallahan on S-300P-sarjan ohjuksista eri versioita. Uudemmilla on ollut mahdollista ampua myös ballistisia maaleja. Näitä ohjusyksiköitä on ollut nimenomaan Kiovan suojana”, Lappi sanoo.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan länsimaista olisi luvattu Ukrainalle ohjusjärjestelmiä, joilla voi torjua ballistisia ohjuksia.

Suomessa ei ole ballististen ohjusten torjuntaan kykenevää järjestelmää, mutta ensi vuonna ollaan tekemässä ostopäätöstä korkeatorjuntajärjestelmästä, joka pystynee torjumaan myös ballistisia ohjuksia.

Lappi kuvailee isojen lennokkien olevan kuin aliääninopeudella lentäviä lentokoneita. Ne näkyvät tavallisesti tutkissa, ja ilmatorjunnan kyky tuhota niitä riippuu lentokorkeudesta.

Lappi vertaa ilmatorjuntaa paikka­puolustukseen. Periaatteessa jokaisessa suojattavassa kohteessa pitäisi olla ilmatorjuntaa.

Hän ottaa esimerkiksi talvi- ja jatkosodan. Lapin mukaan talvisodassa kotirintamalla oli kolmisenkymmentä tärkeäksi koettua kohdetta, joihin oli sijoitettu ilmatorjuntaa. Jatkosodassa kohteita oli viitisenkymmentä.

”Kuinka monta kohdetta Suomessa halutaan suojata? Se on yksinkertainen kysymys. Olen ollut ilmatorjuntahommissa mukana vuosikymmeniä. Kyllä sitä aina ynnäiltiin, kuinka paljon ilmatorjuntaa tarvitsemme. Raha ratkaisi, paljonko saatiin. Koskaan ei saatu riittävästi, ja varmaan se pitää paikkansa nytkin”, Lappi pohtii.

”Mitään absoluuttista torjuntakykyä ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan.”

Ahti Lappi, onko teille tullut sellainen tunne, että mitä minä sanoin?

”En nyt tiedä, mutta olen kuvitellut, että joku muukin on havainnut, että saatoin olla oikeassa.”