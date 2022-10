Rajavartiolaitoksen asiantuntijan mukaan haasteita aidan rakentamisessa aiheuttaa erityisesti budjetissa pysyminen. Rakennusteknisesti aidan rakentaminen on rutiininomainen projekti, sanoo infrarakentamiseen erikoistunut professori.

Rajavartiolaitos on julkaissut havainnekuvan raja-aidasta. Teräsaidan päälle tulee sen ylittämisen estävä ominaisuus, kuten piikkilankaa, ja aidan viereen rakennetaan tie.

Itärajan aidan rakennustyöt voivat alkaa jo pian. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiistaina, että puolueet ovat yksimielisiä Venäjän rajalle ehdotetun aidan tarpeellisuudesta.

Mahdollisimman pian aloitettavalle kolmen kilometrin pilottiaidan rakentamiselle sisäministeriö esittää kuuden miljoonan euron rahoitusta. Ensi vuodelle aidan rakentamiseen esitetään 139 miljoonaa euroa.

HS selvitti, millainen projekti massiivisen aidan rakentaminen voisi olla.

Rajavartiolaitoksen esikunnan asiantuntijan Ismo Kurjen mukaan kokonaisuus muodostuu useammasta elementistä. Useamman metrin korkuisen teräsaidan päälle tulee ylittämisen estävä ominaisuus, kuten piikkilanka.

Tekninen valvonta asennetaan koko aidan alueelle. Lisäksi aidan viereen rakennetaan tie, joka nopeuttaa liikkumista raja-alueella.

Rajavartiolaitoksen mukaan aitaa tehtäisiin itärajalla kaikkiaan 130–260 kilometrin pituudelta. Aitaa nousisi varsinkin Kaakkois-Suomeen, koska siellä on suurin riski laittomalle maahantulolle, mutta sitä tulisi myös pitkät pätkät jokaisen rajanylityspaikan lähialueille.

Aidan lopulliseen pituuteen vaikuttaa lopullisen rahoituksen määrä sekä rakennuskustannukset teräksen ja sähkökaapelien hinnoista lähtien. Rakentaminen kestää kolmesta neljään vuotta.

”Hankkeen kokonaiskustannuksissa puhutaan sadoista miljoonista”, Kurki sanoo.

Rakennustyön osuus on Kurjen mukaan iso osa kustannuksia.

”Lisäksi esimerkiksi teräksen hinta on ollut aika korkealla.”

Kolmen kilometrin pilottiaita rakennetaan Kaakkois-Suomen alueelle. Se voisi valmistua jo ensi kesään mennessä.

Pilottikokeilulla selvitetään käytännön rakentamisen lisäksi myös esimerkiksi hankkeen organisointia, urakoitsijoiden kilpailutusta sekä yhteistyötä maanomistajien kanssa maan lunastamiseen liittyen, Kurki sanoo.

Erityisesti itärajan eteläosa on tällä hetkellä pääosin yksityisomistuksessa. Yhteistyö maanomistajien kanssa tulee Kurjen mukaan olemaan tiivistä.

Rakennustyö on pitkälti infrarakentamista.

”Se on pääosin maanrakennusta: tien tekemistä, ojien kaivamista sekä aidan ja sen perustuksen rakentamista. Myös kameratolpat pitää pystyttää.”

Kun hankkeen rahoitus on varmistunut, Rajavartiolaitos alkaa lähettää tarjouspyyntöjä ja kilpailuttaa toimittajia niin materiaalien kuin maanrakennusurakoinninkin osalta.

Hankkeessa pitkäaikaisesti mukana olevien yritysten kanssa voidaan Kurjen mukaan tehdä turvallisuussopimuksia.

”Niissä sovitaan, millä tavalla esteaitaan liittyviä asiakirjoja ja muita aineistoja pitää käsitellä, jotta tietoturvallisuus ei vaarannu.”

Yritysten työntekijöille voidaan puolestaan tehdä turvallisuusselvityksiä.

Pilottiaidan rakennustyö alkaa todennäköisesti puuston kaadolla, Kurki kertoo. Sen jälkeen tehdään tie, joka tulee jatkossa kulkemaan aidan vieressä. Tie helpottaa rakennusmateriaalien kuljetusta ja aidan rakentamista.

Tämän jälkeen alkaa itse aidan rakentaminen.

”Kaivetaan kuopat ja tehdään perustukset, jotta saamme tolpat pystyyn ja aita pystytään kiinnittämään.”

Valvontajärjestelmän osalta on vielä auki se, miten paljon työtä tilataan ulkopuolelta ja miten pitkälle työn hoitaa Rajavartiolaitos.

Rajavartiolaitoksella on osaamista rajavalvontatekniikkaan liittyen, mutta tekniseen toteuttamiseen ostetaan ulkopuolista asentamistyötä.

”Ja esimerkiksi kameratolpat on järkevä asentaa rakennusurakan yhteydessä. Se jää nähtäväksi, asennammeko kamerat itse.”

Haasteita rakennustyössä voi aiheuttaa raja-alueen vaihteleva maasto.

”Kun maaperää aletaan kaivaa, voi olla, että joudutaan toteamaan, ettei se onnistukaan suunnitellulla tavalla. Mutta se on sitä hankehallintaa”, Kurki sanoo.

Koekairauksia ei olla Kurjen mukaan vielä toteutettu. Maaperäkarttojen osalta selvitys on kuitenkin jo tehty.

”Maalajia on raja-alueella joka lähtöön: moreenia, hiekkaharjua, kalliota, suota, vanhaa peltoa ja vaikka mitä.”

Kurki uskoo, että haasteita aiheuttaa lähinnä budjetissa pysyminen ja projektin suunnittelu niin, että aidasta tulee halutunlainen.

”Mutta kun suunnitelmat on lyöty lukkoon ja maanrakennusurakat lähtevät liikkeelle, niin urakoitsijoille on varmaan kovinkin tuttua rakentaa tietä, tehdä betoniperustuksia ja asentaa aita paikoilleen.”

Vaikka raja-aita on rakentamiskohteena epätavanomainen, rakennusteknisenä toimenpiteenä se on melko rutiininomainen, sanoo professori ja infrarakentamiseen keskittyneen tutkimuskeskus Terran johtaja Pauli Kolisoja Tampereen yliopistosta.

”Aidan rakenne on aika kevyt, ja sen rakentaminen on työtä, joka on toteutettavissa helposti saatavilla peruskoneilla. Esimerkiksi koneiden tai ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ei pitäisi liittyä riskejä.”

Esimerkiksi tuulivoiman rakentamisessa ollaan tekemisissä paljon vaativamman infrarakentamisen kanssa, Kolisoja sanoo.

”Tuulivoimaloiden rakentamisessa pitää käsitellä paljon isompia kappaleita, ja rakenteiden tekemisessä pitää varautua suuremmille kuormituksille.”

Rakentamisen haasteellisuus vaihtelee kuitenkin maan pohjaolosuhteiden mukaan.

”Kantaville maanpohjille rakentamisen pitäisi olla helppoa ja suoraviivaista. Työläämpää on, jos rakenteella ylitetään esimerkiksi suo ja maakerrokset ovat kovin pehmeitä. Se aiheuttaa myös enemmän kustannuksia.”

Infrarakentamisen osalta pylväiden perustaminen on olennaisin toimenpide, Kolisoja sanoo.

Hän vertaa tulevaa aitarakennetta vilkkaiden väylien varteen rakennettaviin meluseinärakenteisiin.

”Aidassa on saman tyyppisesti pylväitä, joihin muu rakennelma tukeutuu.”

Kolisoja arvelee, että vakiintuneet suomalaiset infrarakentamisyritykset ovat raja-aidan rakentamiseen sopivia tekijöitä.

"Aidan tekeminen meikäläisiin olosuhteisiin on aika perusrakentamista. Olemassa olevia tekniikoita voi hyödyntää aika suoraviivaisesti.”

Aidan satojen miljoonien arvoista hinta-arviota Kolisoja ei lähde kommentoimaan.

”Kuvittelisin, että merkittävä osa kokonaiskustannuksista tulee valvontajärjestelmistä. Ymmärtääkseni koko summa ei ole infrarakentamisen osuutta.”

