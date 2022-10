Perusta salakuljetettiin Suomeen kokaiinilähetyksiä, joita saapui postitse muun muassa Malmille, Vuosaareen ja Pasilaan.

Helsingin käräjäoikeudessa on tällä viikolla alettu käsitellä huumerikosjuttua, jossa kokaiinia salakuljetettiin lähtömaastaan Perusta poikkeuksellisesti suoraan Suomeen.

Poliisin mukaan Suomeen tuotiin yli seitsemän kiloa kokaiinia postilähetyksissä. Huumeet oli piilotettu esimerkiksi cowboy- ja sombrerohattujen sisään.

Huumerikoksista syytettyinä tapauksessa on nyt viisi miestä ja yksi nainen, heistä suurin osa suomalaisia. Haastehakemuksen perusteella epäiltyjä syytetään ensisijaisesti joko yhdestä tai useammasta törkeästä huumausainerikoksesta, joita tapahtui loppuvuoden 2020 ja tämän kesän välisenä aikana Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Vastaajia tapauksessa on kaikkiaan kahdeksan, mutta kahden henkilön osalta syytteet eivät ole toistaiseksi julkisia.

Keskeisessä roolissa kokonaisuudessa epäillään olleen päälle nelikymppisen virolaismiehen, joka toimi sekä Suomessa että Perussa. Häntä syytetään seitsemästä törkeästä huumausainerikoksesta liittyen kokaiinin maahantuontiin, hallussapitoon ja levitykseen.

Esitutkinnan perusteella miehen epäillään järjestelleen kokaiinin maahantuontia Perusta Suomeen ja toimineen Suomen pään organisoijana kokaiinin vastaanottamisessa ja sen levittämisessä.

Syytteen mukaan mies osallistui muun muassa kilon, kahden kilon ja kolmen kilon kokaiinierien maahantuontiin postitse ja välitti tietoja kokaiinilähetysten vastaanottajien ja toimittajien välillä.

Syytteen mukaan mies lisäksi myi tai levitti kokaiinia yhdessä muiden henkilöiden kanssa. Mies esimerkiksi oli mukana noutamassa kaksikiloisen huume-erän postilähetystä yhdessä toisen henkilön kanssa Pasilasta, ja vei kokaiinin hotellihuoneeseen, jossa hän tuolloin majoittui.

Poliisin esitutkintapöytäkirjan perusteella mies vaikuttaisi tehneen töitä perulaiselle taholle.

Miestä syytetään myös yhden toisen syytetyn pahoinpitelystä, joka esitutkinnan perusteella liittyi velkaan. Pahoinpitelyn uhri oli jättänyt tilittämättä rahaa myymästään kokaiinista. Syytteen mukaan mies löi toista epäiltyä kädellä useita kertoja kasvoihin ja harjanvarrella selkään.

Syyttäjä kertoo HS:lle, että mies on myöntänyt osan rikoksista. Yhden syytekohdan osalta hän on kiistänyt törkeän huumausainerikoksen mutta myöntänyt avunannon tekoon. Yhden törkeän huumausainerikoksen hän on kiistänyt kokonaisuudessaan.

Viidestä törkeästä huumausainerikoksesta syytetään kokaiinia itsekin käyttänyttä suomalaismiestä, joka rekrytoitiin levittämään kokaiinia.

Päälle parikymppinen epäilty kertoi esitutkinnassa, että hänet oli pyydetty levittämään kokaiinia kuitatakseen aiemman kokaiinivelkansa. Miehen epäillään osallistuneen myös kokaiinierien vastaanottoon.

Syytteen mukaan mies lisäksi hankki Perusta tilatuille huumelähetyksille Suomesta vastaanottajia, eli henkilöitä, joiden nimi kirjattiin lähetykseen vastaanottajatiedoksi.

Mies on osin myöntänyt ja osin kiistänyt syytteiden teonkuvauksen. Kiistäminen liittyy muun muassa siihen, kuinka suuriin huumemääriin hän itse näkee liittyvänsä.

Suurin Perusta tilattu kokaiinierä oli kolme kiloa, ja se toimitettiin postitse Vuosaareen. Syytteen mukaan kaksi epäillyistä onnistui myymään tästä kokaiinisatsista yli puoli kiloa.

Loput yli 2,4 kiloa kokaiinierästä poliisi takavarikoi niin sanotun pääepäillyn vuokraamasta asunnosta Helsingin keskustassa. Osa kokaiinista oli takavarikointihetkellä vielä purkamatta cowboy-hattujen sisällä, osa pakastimessa.

Mieheltä takavarikoitiin myös yli 24 000 euroa käteistä sekä puristin, jolla kokaiinia oli prässätty kiinteään muotoon.

Suomen poliisi pääsi toiminnan jäljille tänä keväänä, kun yksi Suomeen osoitettu kaksikiloinen kokaiinilähetys jäi Perussa maan viranomaisten haaviin. Kokaiini oli kätketty vaatteiden ja käsityöläisasusteiden joukkoon.

Osan syytetyistä epäillään olleen pienemmissä rooleissa, joissa he syytteen mukaan esimerkiksi vastaanottivat, noutivat ja toimittivat kokaiinia sisältäneitä postilähetyksiä eteenpäin raha- tai kokaiinipalkkiota vastaan.

Lähetysten vastaanottajiksi oli rekrytoitu Suomesta useita henkilöitä. Kokaiinia saapui postilähetyksinä ainakin Malmilla, Pasilassa ja Vuosaaressa sijaitsevien ruokakauppojen yhteydessä toimiviin Postin toimipisteisiin.

Osan syytetyistä epäillään myös tehneen ja auttaneen muita henkilöitä tekemään rahansiirtopalvelun kautta Peruun tuhansien eurojen rahasiirtoja kokaiinikaupalla tienatusta käteisestä.

Osa epäillyistä on myöntänyt osallisuutensa rikoksiin, osa epäillyistä on kiistänyt rikokset. Ainakin jotkut epäillyistä kiistivät edes tienneensä postilähetysten sisältäneen kokaiinia.

Tuomio rikoskokonaisuudessa annetaan myöhemmin.

Poliisi kertoi aiemmin tiedotteessa, että epäillyt lähettivät kokaiinin myynnistä saadun rikoshyödyn takaisin Peruun käyttäen apunaan rahan lähettämiseen erikoistuneita yrityksiä ja bulvaaneita.

Poliisin mukaan Perussa rahat otti vastaan kokaiinikauppaa pyörittänyt kartelli.

Suomeen tuotujen kokaiinierien katukauppa-arvo olisi poliisin mukaan ollut lähes 1,5 miljoonaa euroa käyttövahvuiseksi jatkettuna.