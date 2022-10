Suurnopeusrata on herättänyt paljon kritiikkiä varsinkin Hämeessä, jossa koetaan sen ajavan maakuntaa paitsioon.

Suomirata-hankkeen osakkaat päätyivät ottamaan aikalisän eivätkä siten päätäkään ratalinjauksista vielä tänä vuonna.

Linjauspäätökseen ei vielä ollut valmiutta ja siksi Suomi-rata oy:n osakaskokous päätyi jatkamaan selvittelyjä.

”Esillä oli paljon osakkaita askarruttavia asioita ja niitä nyt vielä selvitellään”, sanoo Suomi-rata oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Osakaskokous pidettiin torstaina Vantaalla.

Kokous käsitteli muun muassa ratalinjausvaihtoehtojen arviointeja sekä jatkotoimia. Keskustelun jälkeen oli selvää, ettei linjauspäätökseen ole valmiutta tämän syksyn aikana. Yhtiö aikoo nyt ”jatkaa rakentavaa vuoropuhelua osakkaiden kesken ja laatii tarvittavia lisäselvityksiä”.

Yhtiöllä on myöhemmin edessään päätös siitä, tulisiko Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Tampereen välille rakentaa joskus suurnopeusrataa vai onko parempi vaihtoehto se, että rakennetaan lisäraiteita ja oikaisuja pääradalle Riihimäen ja Tampereen välille.

Yksi lisäselvityksen aihe Kohtamäen mukaan on huoltovarmuuskysymys. Siitä valmistuu selvitys tammikuussa.

Suurnopeusrata on herättänyt paljon kritiikkiä varsinkin Hämeessä, jossa koetaan sen ajavan maakuntaa paitsioon. Samoin metsärata on herättänyt huolta maanomistajissa ja mökkeilijöissä. Kohtamäki ymmärtää huolen, mutta sanoo, että kaikki on vielä auki.

”Nyt tehdään lisäselvityksiä ja käydään keskustelua. Toivottavasti ensi vuonna päästään tekemään päätöksiä”, Kohtamäki sanoo.

Suomi-rata oy on hankeyhtiö, jonka omistajina on Suomen valtio (51 prosenttia), Finavia ja kaksikymmentä pääradan vaikutusalueen kuntaa ja kaupunkia.