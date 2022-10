Nyt hankitaan yhä tehokkaampia aurinkosähkölaitteistoja, sillä niistä halutaan hyötyä rahallisesti. Laitteiston suuri teho voi kuitenkin jopa estää aurinkopaneelijärjestelmän liittämisen sähköverkkoon.

Tehokkaat aurinkopaneelilaitteet aiheuttavat nyt aiempaa enemmän päänvaivaa sähköverkkoyhtiöille.

Tilanne on muuttunut radikaalisti lyhyen ajan sisällä, sanoo Vaasan Sähköverkon toimitusjohtaja Juha Rintamäki.

Vielä viime vuonna aurinkosähkölaitteistot mitoitettiin oman käytön mukaan. Enää näin ei useinkaan ole.

”Viime keväästä asti on ollut nähtävissä, että tehoa ei enää mitoiteta oman tarpeen mukaan”, Rintamäki sanoo.

Ilmiö on havaittu myös Porvoossa, sanoo Porvoon Sähköverkon käyttöpäällikkö Mikael Hämäläinen. Kokonaisteholtaan yli 10 kilowatin aurinkosähköjärjestelmiä hankitaan nyt aiempaa enemmän.

”Halutaan maksimikoko. On aika iso ongelma, jos järjestelmien koot menevät siihen, että pitää olla aina se maksimi. Siitä voi loppupeleissä koitua kustannuksia.”

Rintamäen mukaan syy ilmiölle on se, että aurinkopaneelien tuotto halutaan nyt maksimoida myyntiin. Itsetuotettua ylijäämäsähköä voi myydä omalle sähkönmyyjälle.

Aurinkoenergiayhdistyksen toiminnanjohtaja Christer Nyman on samoilla linjoilla.

”Pörssisähkön korkea hinta tarkoittaa, että myydystä sähköstä saa hyvän hinnan. Sähkölaskun voi saada melkein kuitattua sillä, että myy ylijäämäsähköä.”

Yleensä normaalin kokoisissa omakotitaloissa on ollut 5–7 kilowatin järjestelmiä. Nymaninkin mukaan yli 10 kilowatin järjestelmät ovat nyt yleistyneet.

Kaikkia aurinkopaneelijärjestelmiä ei kuitenkaan voi liittää sähköverkkoon. Sen voi estää esimerkiksi laitteiston liian suuri teho.

”Joissain tapauksissa asiakkaalle on tullut yllätyksenä, että kun on hankkinut laitteiston, sitä ei voikaan liittää sähköverkkoon. Tämä on kasvava haaste”, Juha Rintamäki sanoo.

Jos sähköverkkoon liittää liian tehokkaan aurinkopaneelin ilman ennakointia, se voi vaikuttaa sähkön laatuun.

”Pahimmassa tapauksessa se saattaa häiritä asiakkaan sähkön käyttöä sekä naapurustonkin talouksia.”

Tämä selittyy jännitteen kasvulla. Jos jännite kasvaa liian korkeaksi, se voi aiheuttaa vaaratilanteita tai rikkoa laitteita. Näiden estämiseksi sähköverkkoa pitää vahvistaa.

Verkon vahvistamista vaativiakin tapauksia on ollut, Rintamäki sanoo.

”Vahvistamisesta ei veloiteta pientuottajaa, mutta se näkyy viime kädessä kaikkien asiakkaiden hinnoittelussa.”

Myös Porvoon sähköverkon alueella on jouduttu tekemään pieniä sähköverkon vahvistuksia, Mikael Hämäläinen sanoo.

Verkkoa saatetaan Hämäläisen mukaan joutua vahvistamaan esimerkiksi silloin, jos samalle alueelle tulee useampi isompi järjestelmä.

Verkon vahvistaminen on kuitenkin tiettyyn pisteeseen asti sähköverkkoyhtiöiden tehtävä, sanoo LUT-yliopiston tutkijaopettaja Antti Kosonen.

”Ylimitoittaminen on sitä, että haluaa laittaa enemmän aurinkosähkötehoa kuin mitä liittymä antaa myöten. Asiakkaat maksavat kaistasta, joka pitäisi olla käytössä molempiin suuntiin. Mutta toki ymmärrän, ettei verkkoja lähtökohtaisesti mitoiteta niin, että jokainen laittaa tuotantotehoja niin paljon kuin oma kaista antaa myöten.”

Esimerkiksi Vaasan Sähköverkon verkkosivuilta löytyy ohjeistus, millaisen laitteiston verkkoon voi liittää ilman, että liitettävyyttä täytyy erikseen tarkistaa.

”Jos epäilee, että suunniteltu laitteisto on suurempi kuin ohjeistuksessa, olemme kehottaneet asiakasta, tai mieluummin asiakkaan sähköurakoitsijaa, olemaan siitä meihin ennakkoon yhteydessä”, Juha Rintamäki sanoo.

Myös Porvoon Sähköverkko on pyrkinyt levittämään tietoa järjestelmien sallitusta koosta. Asentajille on esimerkiksi lähetetty sähköposteja.

”Kuitenkin päivittäin tulee lukuisia kyselyjä siitä, miten ison järjestelmän saa minnekin asentaa. Kyselyt ovat lisääntymään päin”, Hämäläinen sanoo.

Oman alueen sähköverkkoyhtiöltä kannattaa etukäteen tarkistaa, onko laitteisto liitettävissä sähköverkkoon.

”Hankalin tilanne on se, että laitteet on jo asennettu, ja siinä vaiheessa pitää alkaa asiakkaan kanssa neuvotella siitä, että järjestelmä on liian iso.”