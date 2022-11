Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Siirtolaisuus

Vastaanotto­­keskusten määrä räjähti, mutta ukrainalaiset majoitetaan eri tavalla kuin vuoden 2015 tulijat

Vastaanottokeskusten määrä Suomessa on tänä vuonna kolminkertaistunut. Syynä on Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota, minkä vuoksi yli 40 000 ukrainalaista on jo paennut Suomeen.

Huone Porin Liinaharjan vastaanottokeskuksen sivutoimipisteessä maaliskuussa 2022. 200-paikkainen vastaanottoyksikkö avattiin pikavauhtia Venäjän suurhyökkäyksen alettua.