Käyttäytymistieteilijä arvioi, että henkilö, joka ei käytä kasvomaskia, voi kokea toisen kasvomaskin käytön oman valintansa kyseenalaistamisena.

Henna Fabritiuksella, 46, on säännöllistä lisähapen käyttöä vaativa hengitysvajaus. Sen vuoksi hän käyttää yhä FFP2/3-hengityssuojainta, kansankielellä kasvomaskia, ruuhkaisissa julkisissa tiloissa.

Fabritius on huomannut, että hänen maskinkäyttönsä häiritsee muita.

”Tuijottelijoita tulee vastaan aina kun liikun hengityssuojaimen kanssa julkisilla paikoilla. Jotkut myös kommentoivat hengityssuojaintani toisilleen ohi kulkiessaan.”

Ikävin tilanne tapahtui kuitenkin Länsisatamassa Tallinnan-lautalta poistuessa. Tuntematon mies tuli kasvokkain haastamaan Fabritiusta kasvomaskin käytöstä.

Kun Fabritius kertoi, että hänellä on ollut syöpäkasvaimia keuhkoissa, ja että hänen keuhkojaan on operoitu 13 kertaa, mies hiljeni ja painoi kätensä yhteen anteeksipyynnön merkiksi.

Henna kirjoitti tilanteesta myös Twitteriin.

”Asiantuntijoilla on ollut erimielisyyksiä hengityssuojaimen käytön hyödyistä eri tilanteissa ja eri ihmisryhmillä. Koen, että minun kannattaa olla vielä varovainen ja välttää turhia altistumisia”, Fabritius kertoo.

”Kun on valmiiksi vajaakuntoinen, infektiot voivat heikentää työkykyä pitkäksi aikaa. Ensimmäisen koronatartuntani jälkeen yskin kuukausia.”

THL luopui valtakunnallisesta maskisuosituksesta huhtikuun puolivälissä. Tämänhetkinen suositus kuuluu ”oman harkinnan mukaan”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kuitenkin yhä käyttämään maskia silloin, kun kärsii hengitystieinfektion oireista ja joutuu liikkumaan kodin ulkopuolella, tai jos on altistunut koronavirukselle, eikä voi välttää lähikontakteja.

Metrossa tai kaupassa maskissa vastaantuleva henkilö ei välttämättä ole siis huolissaan edes omasta terveydestään vaan haluaa pikemminkin suojata kanssakulkijoitaan.

Miksi ihmeessä toisten maskin käyttö voi siis joitakuita hiertää?

”Niin, se on hyvä kysymys”, toteaa Pilvikki Absetz, käyttäytymistieteilijä ja Tampereen yliopiston kansanterveystieteen professori.

Absetzin mukaan me ihmiset tuppaamme olemaan vähän sellaisia, että meitä provosoivat muiden ratkaisut, kun ne ovat erilaisia kuin omamme.

”Toisen maskin käyttö voi olla tietyllä tavalla uhka. Kun olet itse harkinnut asiaa ja päätynyt siihen, että maskin käyttö ei ole tarpeellista, erilaisen mielipiteen voi ottaa kritiikkinä tai jopa hyökkäyksenä: tuo toinen ei ole nyt kanssani samaa mieltä. Hän kyseenalaistaa minun ratkaisuni.”

”Samalla tavallahan ihmisiä ärsyttävät muiden erikoisruokavaliot tai alkoholinkäyttö – tai pikemminkin alkoholista kieltäytyminen”, Absetz vertaa.

”Tulkitsen, että ne koetaan jotenkin omia valintoja tuomitseviksi.”

Absetz muistuttaa, että Suomessa suhtauduttiin viralliseen maskisuositukseen alun perinkin hyvin tunteella.

”Kysyttiin, kajotaanko tässä nyt yksilön vapauteen ja oikeuksiin.”

Jos huomaa itsessään ärsytyksen tunteita, Absetz kehottaa pysähtymään ja miettimään, miksi itsestä tuntuu nyt tältä.

”Voi esimerkiksi kysyä itseltään, että mitä se minulle kuuluu. Onko tästä minulle jotain haittaa? Jokaisella, joka maskia käyttää, on varmasti syynsä suojata itseään tai muita.”

Henna Fabritius on huomannut monen olettavan lähtökohtaisesti, että kaupungilla vastaan tuleva ihminen on perusterve. Ja että jos perusterve ihminen suojautuu koronavirukselta, se on jonkinlaista hysteriaa.

”Itse en ole tästä samaa mieltä, sillä koronataudin pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta vielä hyvin.”

Fabritius ei ole vaatimassa yleistä maskisuositusta takaisin, mutta hänestä pitäisi miettiä ratkaisuja, joilla voitaisiin tukea riskiryhmien suojautumista.

”Ne voisivat tarkoittaa myös esimerkiksi erilaisia riskiryhmiin kuuluville suunnattuja palveluita, joissa turvallisuuteen on panostettu.”

Ja ennen kaikkea hänestä kaikkien kannattaisi muistaa, että yhteiskunnassa ja työelämässä voi tulla vastaan eri tavoin kroonisesti sairaita, joille suojautuminen voi olla erityisen hyödyllistä.

”Kaikki sairaudet eivät näy päälle päin.”