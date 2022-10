Koronarokotteiden tehosteannosten antamista ei olla toistaiseksi aikaistamassa eikä nykyistä THL:n rokotussuositusta laajentamassa.

Maksuttomat riskiryhmien influenssarokotukset alkavat marraskuun alussa. Samalla osa suomalaisista voi ottaa uuden koronarokote­annoksen.

Koronarokotteiden tehosteannosten antamista ei olla toistaiseksi aikaistamassa eikä nykyistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotussuositusta laajentamassa, kertoo ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä.

THL suosittelee tehosteannosta 65 vuotta täyttäneille ja tietyille riskiryhmiin kuuluville. Suomessakin ollaan käyty julkisuudessa keskustelua rokotesuosituksen laajentamisesta.

Muun muassa Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas sanoi viime viikolla HS:lle toivovansa, että neljäs rokoteannos olisi tarjolla kaikille täysi-ikäisille. Lisäksi Broas huomautti, että neljättä annosta suositellaan useissa Euroopan maissa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle.

Nohynekin mukaan rokotustahtia voitaisiin kiristää, jos influenssakausi näyttäisi lähtevän laukalle. Tahdin kiristämistä kuitenkin rajoittaa terveydenhuollon resurssit.

”Koronarokotteen osalta rokotusaikatauluun vaikuttaa se, milloin on saanut edeltävän rokoteannoksen”, Nohynek sanoo.

Koronarokote voidaan antaa, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Näin tehosteannoksesta saatava hyöty on suurempi kuin jos annosväli on liian lyhyt.

Tehosteannokseksi suositellaan ensisijaisesti myös koronaviruksen omikronmuunnosta sisältävää varianttirokotetta.

Influenssakausi ei ole vielä Suomessa äitynyt epidemiaksi asti, kertoo johtava asiantuntija Niina Ikonen THL:stä.

Syksyn aikana tartuntatautirekisteriin on raportoitu useamman viikon ajan vain pieniä määriä influenssalöydöksiä.

”Ainakaan tällä hetkellä ei ole viitettä siitä, että tartuntojen määrä olisi selkeässä nousussa”, Ikonen sanoo.

Influenssan A- ja B-tyyppiä kiertää jo maailmalla. Epidemiakynnys on kuitenkin ylittynyt vasta Saksassa.

Ikonen painottaa sitä, että jokainen influenssakausi on erilainen.

”Emme tiedä etukäteen, milloin kausi käynnistyy, miten se etenee tai mikä on sen voimakkuus.”

Edeltävien kausien perusteella voidaan sanoa, että yleensä tautihuippu saavutetaan tammi–helmikuussa. Tämäkään ei ole kuitenkaan kiveen hakattua: huippu voidaan saavuttaa myös esimerkiksi joulupyhinä kuten vuonna 2016. Käsillä olevan influenssakauden osalta ei kuitenkaan ole ilmassa merkkejä siitä, että kausi alkaisi tavallista aikaisemmin.

Rokotukset ovat aiempinakin vuosina alkaneet marraskuussa.

Influenssarokotteen ilmaiseksi saavat vakavalle taudille alttiit eli 65 vuotta täyttäneet, kuuden kuukauden ikäiset kuusivuotiaaseen, raskaana olevat sekä sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.

Lisäksi rokotteita annetaan maksutta muun muassa varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville sekä laitosmaisissa olosuhteissa asuville tai oleskeleville. Ilmaisen rokotteen saavat myös välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon työntekijät.