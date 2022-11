Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Kuolema

Suomessa kuoli alku­vuonna poikkeuksellisen paljon ihmisiä – Katso HS:n laskurista, kuinka paljon elinvuosia ikäiselläsi on jäljellä

Kuolleisuus on ollut Suomessa pitkään laskussa, mutta kahden viimeisen vuoden aikana kehitys on ottanut takapakkia. HS:n laskurista voi katsoa, kuinka paljon elinvuosia minkäkin ikäisillä ihmisillä on jäljellä.

Suomessa on kuollut historiallisen paljon ihmisiä kuluneena vuonna.