Perusmaksuilla katetaan kiinteitä kustannuksia, joita aiheutuu sähköyhtiölle ja sähköverkkoyhtiölle. Seppo Lindgren maksaisi vuoden aikana sähköä tyhjästä asunnostaan 280 euroa, vaikkei edes lamppua sytyttäisi.

Tamperelainen Seppo Lindgren pystyy suhtautumaan asiaan huumorilla, vaikka syyskuussa postilaatikkoon kolahti kymmenien eurojen lasku ikään kuin tyhjästä.

Kyse on Sastamalassa sijaitsevan asunnon sähkölaskusta. Asunnossa asui aiemmin Lindgrenin anoppi, mutta nyt asunto on ollut tyhjillään.

Laskun mukaan sähkönkulutusta on kertynyt vajaan parin kuukauden aikana 0,12 kWh eli käytännössä ei mitään. Laskun loppusumma on reilu 42 euroa.

Vuoden aikana sähkölle tulisi hintaa 280 euroa, vaikka edes lamppua ei sytyttäisi.

”Säästövinkeissä kehotetaan kovasti säästämään kulutuksesta, mutta millä tästäkin nyt säästää. Kiinteät maksut ovat aika kovat, vaikka kaikkihan nykyään maksaa” Lindgren virkkoo.

Kiinteää maksua maksetaan sekä sähköenergiasta että sähkönsiirrosta sähköverkossa. Kysyimme siirtoyhtiön puolelta, pääseekö perusmaksuista mitenkään eroon. Sastamalassa sähkönsiirrosta vastaa Caruna.

Voiko sähkölaskulta välttyä, jos ei käytä sähköä, asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen Carunasta?

”Perusmaksu juoksee, jos haluaa, että sähkö pysyy käytettävissä. Jos ei näe tarvetta sähkön käytölle, liittymän voi meillä sulkea tilapäisesti eli siirtää ylläpitoon. Se maksaa 150 euroa, asentajakäynnin ja kuukausittaisen ylläpitomaksunmaksun”.

Kuulostaa siltä, että tulee entistä kalliimmaksi ainakin kerrostaloasunnon osalta?

”Hyvä havainto. Toki säästö voi olla iso, jos on sähkölämmitteinen omakotitalo. Tyypillisesti tätä tuotetta käytetään tilanteissa, joissa esimerkiksi puretaan olemassa oleva rakennus, jonka tilalle rakennetaan uusi ja liittymä halutaan säilyttää tai jos peritään kiinteistö, jolla ei ole käyttöä ja sähköt voidaan katkaista pidemmäksi aikaa.”

Onko muita keinoja?

”Asiakas voi aina miettiä, pärjäisikö pienemmällä liittymäkoolla, jos pystyy pienentämään tehontarvetta.”

Miksi siirtohinnassakin on erikseen perusmaksu ja kulutuksen mukaan määräytyvä maksu?

”Tähän on historiallisiakin syitä, mutta suuri osa kustannuksista ei riipu siitä, käytetäänkö sähköä vai ei. Nämä kiinteät kustannukset katetaan perusmaksulla.”

Mistä kiinteitä kustannuksia tulee?

”Kiinteitä kustannuksia tulee sähköverkon kehittämisestä eli investoinneista ja niiden rahoituksesta. Kiinteäluonteisia kustannuksia aiheutuu myös sähköverkon kunnossapidosta. Verkkoa valvotaan, ja jos vaikka myrsky tai kaivutyöt katkaisevat kaapelin, vikaa mennään korjaamaan. Resurssien pitää olla varalla, joten kustannukset ovat siinä mielessä kiinteäluontoisia.”

Mitä kustannuksia katetaan kulutuksen mukaan määräytyvällä maksulla?

”Häviösähkö on kulutuksen mukaan muuttuva elementti. Sähköverkossa tulee siirron aikana häviötä, kun verkko vastustaa sähkön kulkua.”

Teidän sivujen mukaan häviösähkön osuus on kolme prosenttia sähkönsiirron hinnasta?

”Tämän vuoden aikana häviösähköihin liittyvän muuttuvan kustannuksen osuus on kasvanut sähkön hinnannoususta johtuen ja on noin 8 prosenttia sähkönsiirron hinnasta. Todellisuudessa kiinteät kustannukset ovat suuremmat kuin laskussa näkyvä perusmaksun osuus.”

Eli perusmaksu voisi muodostaa paljon suuremmankin osuuden sähkönsiirron hinnasta kuin tällä hetkellä?

”Kyllä.”

Miksi Caruna Espoo oy:llä on niin paljon halvemmat siirtohinnat kuin Caruna oy:llä, joka jakelee sähköä Sastamalassa?

”Caruna Espoolla on alle 40 metriä siirtojohtoa per asiakas, kun Caruna oy:n puolella on 180 metriä. Siellä missä asukastiheys on isompi, on enemmän asukkaita jakamassa kustannuksia.”

Eikö samalla logiikalla Sastamalassa pitäisi olla halvempi siirtohinta kuin teidän asiakkailla Pohjois-Suomessa? Hinta on kuitenkin sama.

”Suomessa on sellainen säätely, että yhdellä juridisella jakeluyhtiöllä pitää olla samat hinnat.