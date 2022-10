Helvi Kissala on Suomen toiseksi vanhin ihminen tällä hetkellä.

Mänttä-Vilppulan vanhin asukas Helvi Kissala täytti keskiviikkona 26. lokakuuta jo 109 vuotta. Kissala juhli syntymäpäiväänsä nykyisessä kodissaan palveluasumisen ryhmäkoti Luhtavillassa.

Kissala on edelleen ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, mutta kuulo ja näkö ovat heikentyneet. Vielä neljä vuotta sitten 105-vuotissyntymäpäiväänsä Kissala juhlisti vierailulla uudessa Miinanhelmen päiväkodissa, jonne hän käveli kelkkansa kanssa viereisestä asuintalostaan. Vauhtia Kissalalla oli niin paljon ettei nuoremmat saattajat meinanneet perässä pysyä.

Täyttäessään 105 vuotta Kissala kertoi erään lääkärinkin kyselleen hänen pitkän iän salaisuutta. Siihen Kissala vastasi näin:

”Pienestä saakka on tehty raskasta työtä, syöty hyvin, eikä mitään kevyttuotteita vaan kunnon rasvaista sapuskaa. Lääkkeenä on ollut rukous ja tilkka konjakkia iltaisin.”

Digi- ja väestötietoviraston mukaan Suomessa on kaksi ihmistä, jotka ovat 109-vuotiaita tai sitä vanhempia. Kissala on siis Suomen toiseksi vanhin ihminen. Yli 100-vuotiaita ihmisiä on Suomessa nyt 1121.

Aiemmin Suomen vanhin ihminen oli Astrid Qvist, joka kuoli 110-vuotiaana kesällä. HS julkaisi hänen syntymäpäivähaastattelunsa maaliskuussa.

