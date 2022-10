Törkeistä rikoksista epäilty korkea virkamies vastasi muun muassa marjanpoimijakiintiöitä koskevista neuvotteluista Thaimaan hallituksen kanssa.

HS uutisoi torstaina, että Krp on pidättänyt TEM:n hallitusneuvoksen Olli Soraisen.

Poliisi epäilee Soraista törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöksestä liittyen suureen marjanpoimijoiden ihmiskauppavyyhtiin. Vyyhdissä pääepäiltynä ovat marjayhtiö Polarican toimitusjohtaja Jukka Kristo ja tämän thaimaalainen kumppani, joita epäillään törkeästä ihmiskaupasta.

Krp kertoi torstaina pidättäneensä virkamiehen, mutta ei yksilöinyt tätä tarkemmin. TEM:n viestintäjohtaja vahvisti HS:n tiedon siitä, että Krp on kertonut ministeriölle kyseen olevan Soraisesta.

Tieto on pysäyttävä.

Syyttömyysolettama koskee jokaista, eli jokainen on lähtökohtaisesti syytön kunnes toisin todistetaan. Ja esitutkintakynnys on Suomessa matala.

Pidätyskynnys ei kuitenkaan ole. Jo pelkät korkeaa virkamiestä koskevat vakavat rikosepäilyt ja pidätys langettavat varjon sen ylle, miten tehokkaasti ihmiskauppaan on Suomessa todella puututtu.

Suomessa on neljän viime vuoden aikana tapahtunut paljon työperäisen ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön torjumisen saralla. Työsuojelun resursseja on lisätty, poliisiin on perustettu ihmiskaupan vastainen ryhmä, uusia lakeja ja toimenpiteitä on viety läpi.

Sorainen on ollut tällä hallituskaudella aivan keskeisessä roolissa tässä työssä. Soraisen asemasta kertoo jo se, että hän toimii TEM:n asettaman, ulkomaalaisten hyväksikäyttöä torjuvan neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Toistaiseksi ei ole tarkempaa tietoa siitä, mistä lahjusepäilyssä ja virkarikosepäilyssä on kyse. Selvää on, että ne liittyvät Soraisen rooliin marjanpoiminta-alan sääntelyssä. Krp:n tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi kertoi torstaina poliisin epäilevän, ”että lahjusten avulla on saatu merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa”.

Sorainen on ollut TEM:ssä vastuuvirkamies marjanpoimijakiintiöitä koskevissa neuvotteluissa Thaimaan hallituksen kanssa.

Järjestelmä toimii niin, että Suomen ja Thaimaan hallitukset sopivat siitä kokonaismäärästä, joka marjanpoimijoita voidaan Suomeen kunakin satokautena tuoda. TEM antaa tiedon kokonaismäärästä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolle, joka puolestaan jakaa kiintiöt alueen yritysten kesken. Sen jälkeen TE-toimisto lähettää asiasta ulkoministeriölle lausunnon, jossa kerrotaan, montako viisumia per yritys voidaan myöntää.

Jos marjayrityksen poimijoiden työoloissa havaitaan puutteita, sille pitäisi antaa vähemmän kiintiöitä, siis käytännössä poimijoita. HS:n tietojen mukaan Polarican poimijoiden työoloihin liittyvistä ongelmista on tehty useita ilmoituksia, mutta yritys on silti saanut todella paljon poimijoita. Tiedossa ei kuitenkaan ole, liittyykö Krp:n Soraista koskeva rikosepäily marjanpoimijoiden jakamiseen Polaricalle.

Useat lähteet kuvaavat Soraisen olleen käytännössä keskeisessä roolissa marjanpoimijoihin liittyvissä kysymyksissä. Marja-asiat ovat valtionhallinnossa olleet etenkin viime vuosina paljon Soraisen harteilla.

Marjanpoimijoita koskevien neuvottelujen lisäksi Sorainen myös valmisteli niin sanotun marjalain, joka tuli voimaan vuoden 2021 kesällä. Lain oli tarkoitus parantaa marjanpoimijoiden oloja. Marjanpoimijat ovat juridisesti yrittäjiä, mutta lain myötä esimerkiksi työsuojeluviranomainen on saanut oikeuden valvoa marjanpoimijoiden oloja.

Lakia ovat kuitenkin arvostelleet puutteelliseksi ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön vastaiset toimijat, kuten Rikosuhripäivystys.

Rikostutkinta on vasta alussa. Rikosnimikkeet voivat elää, tutkinta voidaan lopettaa, syyttäjä voi jättää syytteet nostamatta tai syyte voi kaatua oikeudessa, jos sinne etenee.

Mutta kävi korkeaa virkamiestä koskevan poikkeuksellisen rikostutkinnan kanssa miten tahansa, selvää on, että jokin on mennyt perustavanlaatuisesti pieleen.

Tapaus on jälleen hyvä muistutus siitä, että valvoja ei saa olla liian lähellä valvottavia. Se voi vaikuttaa omaan toimintaan, tietoisesti tai tiedostamatta.