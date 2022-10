Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Vastaamo

Läpimurto Vastaamon tapauksessa: Suomalaismies vangittu poissaolevana

Poissaolevana vangittu 25-vuotias mies on etsintäkuulutettu, ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Poliisin tiedossa on, että epäilty oleskelee tällä hetkellä ulkomailla.

Keskusrikospoliisi on edennyt Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnassa.