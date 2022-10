Tieto­murrosta epäilty on hakkeri­piireissä tuttu nimi

Hakkereiden mukaan Vastaamon tietomurrosta epäillyllä miehellä on häikäilemätön ja huomionhakuinen maine. Alalla ollaan helpottuneita siitä, että tekijän jäljille on nyt päästy.

PSYKOTERAPIAKESKUS Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias Julius Kivimäki on hakkereiden keskuudessa tunnettu kyberrikollinen.

Hänet tunnetaan piireissä myös zeekill-nimellä.

Hakkeri ja tietoturvajohtaja Benjamin Särkkä on tiennyt Kivimäen ainakin vuodesta 2016 asti.

Kivimäki on ollut esillä mediassa sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on ollut mukana myös Anonymous-hakkeriliikkeen toiminnassa.

”Hän on tehtaillut näitä juttuja jo teinistä asti oman hyödyn ja muiden haitan takia. Siinä mielessä hän on alalla tuttu toimija”, Särkkä sanoo.

Hakkeri Benjamin Särkälle psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta vangittu on tuttu nimi. Särkkä kuvattiin kotonaan vuonna 2020.

Särkkä auttoi monien muiden hakkerien tavoin vapaaehtoistyönä poliisia selvittämään tapausta, mutta ei tiennyt, kuka teon taustalla oli. Hänelle ei kuitenkaan tullut täytenä yllätyksenä, että juuri Kivimäki vangittiin tietomurrosta.

”Jonkin verran spekuloitiin, että teko sopisi kyseisen toimijan profiiliin. Osaaminen ja hänen aiemmin tekemänsä jutut täsmäsivät, samoin se häikäilemättömyys ja piittaamattomuus muiden ihmisten hyvinvoinnista.”

Särkkä ei ainakaan tietääkseen ole tavannut vangittua henkilökohtaisesti.

”Tiedän vain sen, miten hän on julkisuudessa näyttäytynyt.”

Hakkeri ja tietoturva-asiantuntija Anu Laitila kuuluu Kyber-VPK-yhteisöön, joka on tarjonnut monenlaista apua Vastaamon tietomurron uhreille.

Kivimäki on tuttu hahmo myös hakkeri ja tietoturva-asiantuntija Anu Laitilalle.

”Alalla pyöriville ja niille, jotka seuraavat kyberrikollisuutta, hahmo on tunnettu. Eikä pelkästään Suomessa, vaan myös maailmalla.”

Kivimäki tunnetaan Lizard Squad -nimisestä rikollisjengistä. Hän on ollut mukana esimerkiksi XBoxiin ja Playstationiin kohdistetuissa palvelunestohyökkäyksissä, Laitila kertoo.

”Hän on poliisin vanha tuttu. On tosi ikävää, ettei nuori pääse katkaisemaan tätä kierrettä.”

Laitilasta vaikuttaa, että teoilla haetaan huomiota.

”Hän on aina ollut hyvin huomionhakuinen. Kun paljastui, ketä Vastaamo-tietomurrosta epäillään, se meni ihan yksi yhteen hänen taustansa kanssa.”

Myöskään Laitila ei ole tavannut Kivimäkeä.

”Hän on henkilö, jolla on taitoja, joita hän valitettavasti käyttää pahaan.”

Sekä Laitila että Särkkä ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että epäilty tekijä on nyt saatu selville.

”On todella helpottunut olo. On hienoa, että poliisi on saanut jutun ratkaistua. Siellä on tehty järjetön määrän työtä”, Laitila sanoo.

Laitila on auttanut Vastaamon tietomurron uhreja vapaaehtoisena.

”Alalla olevien keskuudessa asiasta on käyty keskustelua heti aamusta. Laitoin heti omalle porukalleni viestiä, että ei vitsi, tämä on iso voitto.”

Tapaus on ollut poikkeuksellinen esimerkiksi siksi, että siinä on kiristetty yksittäisiä ihmisiä yrityksen sijaan.

”Tämä on ollut merkittävä keissi historiassa tietomurtojen saralla. Siitä tekee vielä tylymmän se, että teon teki suomalainen suomalaisille”, Laitila sanoo.

Myös Benjamin Särkkä antaa keskusrikospoliisille tunnustusta pitkäjänteisestä työstä.

”On tosi hienoa, että uhreille ollaan nyt saamassa oikeutta. Ei voi olla kuin tyytyväinen siihen, että on päästy tähän asti. Oikeudessa selviää, mitä kaikkia todisteita tässä on ja mitä on tapahtunut. Odotan mielenkiinnolla, mitä tulevan pitää.”

