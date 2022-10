Kaksi vuotta kestäneessä Vastaamo-tutkinnassa on tapahtunut läpimurto. Tutkinnanjohtaja

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtovyyhdin tutkinnanjohtaja Marko Leponen pitää rikoksista epäiltyä 25-vuotiasta miestä vastaan kerättyä näyttöä vahvana.

Näyttö koostuu hänen mukaansa pääosin teknisistä todisteista eikä esimerkiksi todistajien lausunnoista.

”Näyttö on vahvaa, kun henkilöä on syytä epäillä todennäköisin syin rikoksista”, keskusrikospoliisin rikoskomisario Leponen sanoo.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi torstaina poissaolevana 25-vuotiaan espoolaistaustaisen suomalaismiehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Perjantaina tehtiin vielä toinen vangitsemispäätös muista rikosepäilyistä eli ainakin 30 kiristyksestä, ainakin 25 000 kiristyksen yrityksestä, tietomurrosta, viestintäsalaisuuden loukkauksesta ja todistusaineiston vääristelemisestä. Osa näistä rikosepäilyistä on kirjattu tapahtuneeksi Tuusulassa ja osa Turussa.

Leposen mukaan vangitsemispäätökseen kirjatut tekopaikat johtuvat rikosepäilyihin liittyvistä ”tietoteknisistä ratkaisuista”. Epäilty tekijä ei tiettävästi ole hänen mukaansa oleskellut näillä paikkakunnilla rikosten tekoaikana.

Kyse on läpimurrosta Vastaamon tietomurto- ja kiristystapauksen kaksi vuotta kestäneessä tutkinnassa. Vastaamon rikosvyyhti tuli julkisuuteen lokakuussa 2020, kun Vastaamon asiakkaiden tietoja julkaistiin laittomasti.

Leponen kertoo, että jo esitutkinnan alkuvaiheessa nousi esiin mahdollisia nimiä rikoksentekijäksi. Heidän yhteyttään tietomurtoon ja kiristykseen on selvitetty tutkinnassa. Nyt poissaolevana vangittu mies nousi varsinaiseksi rikoksista epäillyksi ”vasta jokin aika sitten”.

”Tämä on ollut pitempi prosessi. Ei mikään muutaman viikon eikä kuukauden juttu. Kyse on pitkästä määrätietoisesta työstä”, Leponen sanoo.

Poliisi selvittää edelleen, toimiko epäilty tekijä yksin vai onko rikoksiin osallistunut muitakin henkilöitä. Kummatkin vaihtoehdot ovat Leposen mukaan mahdollisia.

Tutkinnan seuraava iso kysymys on se, löytyykö rikoksista epäilty henkilö. Hän oleskelee poliisin käsityksen mukaan ulkomailla, mahdollisesti Euroopassa.

”Tiedot hänen mahdollisesta olinpaikastaan perustuvat viranomaislähteistä saatavaan tietoon. Arviomme on, että hän voi olla Euroopassa, mutta se ei ole ehdottoman varmaa. On myös mahdollista, että hän on poistunut Euroopasta”, Leponen sanoo.

Tietomurrosta epäilty mies on tullut tunnetuksi nimellä Julius Kivimäki. HS julkaisee rikoksista epäillyn nimen jo esitutkintavaiheessa rikostapauksen poikkeuksellisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Kivimäestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, jonka nojalla hänet voidaan ottaa kiinni ulkomailla. Hänestä on määrä antaa myös Interpolin kansainvälinen etsintäkuulutus.

