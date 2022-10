Kelloja siirretään tunti taaksepäin sunnuntaina aamuyöllä kello 4.00.

Suomi siirtyy ensi yönä talvi- eli normaaliaikaan. Kelloja siirretään tunti taaksepäin sunnuntaina aamuyöllä kello 4.00.

Kelloja siirretään joka vuosi maaliskuun ja lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Ensi keväänä kesäaikaan palataan sunnuntaina 26. maaliskuuta.

Jako kesä- ja talviaikaan on käytössä koko Euroopan unionissa. Tarkoituksena on sovittaa valon vuorokausittainen vaihtelu ihmisten valveillaoloaikaan. Suomessa kelloja on siirrelty vuodesta 1981 lähtien.

EU:ssa on suunniteltu kesäajasta luopumista, ja myös Suomi on kannattanut esitystä. Viisareiden siirtelylle ei kuitenkaan ole näköpiirissä nopeaa loppua. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi tällä viikolla tiedotteessa, että asian käsittely on edelleen pysähdyksissä.

Euroopan komissio ehdotti vuonna 2018, että kellojen siirtelystä olisi luovuttu jo vuoden 2021 jälkeen. Euroopan parlamentti äänesti keväällä 2019 ehdotuksen puolesta. Nyt ehdotus odottaa EU:n neuvoston käsittelyä. Käsittely edellyttäisi kuitenkin sitä, että kaikki jäsenmaat muodostaisivat asiasta oman kantansa. Monilla mailla kantaa ei edelleenkään ole.