Kotkan merikeskus Vellamon katto on vuotanut lähes sen avautumisesta asti, ja kaupunki on vaatinut rakennusyhtiöltä miljoona­korvauksia. Nyt solmitun sopimuksen mukaan YIT maksaa Kotkan kaupungille 735 000 euroa.

Kotkan kaupunki ja rakennusyhtiö YIT ovat viimein päässeet sopimukseen merikeskus Vellamon rakennusvirheisiin liittyvässä kiistassa. Viime perjantaina solmitun sovintosopimuksen mukaan YIT maksaa Kotkan kaupungille 735 000 euroa.

Kiista on kestänyt lähes 15 vuotta. Kotkan vanhassa Kantasatamassa sijaitsevan merikeskus Vellamon katto alkoi vuotaa pian sen jälkeen, kun rakennus valmistui vuonna 2008.

Vellamossa toimii Suomen merimuseo ja Kymenlaakson museo. Lisäksi rakennuksessa on muun muassa ravintola.

Ongelmat ovat liittyneet rakennuksen kaltevaan kattoon, joka toimii ulkona kävelyliuskana, kertoo Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö. Sateella vesi on vuotanut läpi katto- ja seinärakenteista.

”Vuotovesiä on jouduttu johtamaan muualle, ja rakennusta on jouduttu jonkin verran kuivattamaan. Näyttelyille tai asiakkaille tästä ei kuitenkaan ole ollut haittaa, ja iso yleisö ei varmaan edes tiedä, että ongelmia on ollut.”

Vuotojen syynä on Sirviön mukaan aikanaan tehdyt rakennustekniset virheet. Kaupunki ja rakennusyhtiö eivät kuitenkaan ole olleet samaa mieltä siitä, mistä vesivuodot ovat aiheutuneet.

”Kiistassa on isossa kuvassa ollut kyse siitä, onko rakennus rakennettu suunnitelmien mukaan ja onko rakentamista valvottu suunnitelmien mukaan”, Sirviö sanoo.

Merikeskus Vellamon rakentamisesta vastasi Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon oy. Lemminkäinen sulautettiin YIT:hen vuonna 2018.

”YIT on joutunut yritysfuusioiden takia toiseksi osapuoleksi”, Sirviö toteaa.

YIT ei halunnut kommentoida kiistan taustoja tai nyt tehtyä sovintoa HS:lle.

Kotkan kaupunki reklamoi rakennuttajalle vuosien ajan, mutta vuotoja ei saatu tukittua. Vuodesta 2017 lähtien YIT ei ole enää suostunut tekemään korjauksia kattoon.

Vuonna 2019 Kotkan kaupunki haastoi YIT:n oikeuteen. Kaupunki vaati tuolloin rakennusyhtiöltä noin neljän miljoonan euron korvauksia.

Ylen mukaan Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi aiemmin tämän vuoden lokakuussa YIT:n maksamaan Kotkan kaupungille urakkasuorituksen sopimus­rikkomuksen perusteella 646 000 euroa vahingon­korvausta.

Lisäksi oikeus määräsi Kotkan kaupungin korvaamaan YIT:lle asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista 104 600 euroa.

Lopullinen sopu syntyi vasta keskusteluissa päätöksen jälkeen, Sirviö kertoo.

"Yhtenäistä sopua ei löytynyt ennen kuin kävimme käräjäoikeuden päätöksen jälkeen vielä keskustelua siitä, miten tässä voisi päästä läpi.”

YIT:n maksaman sovintokorvauksen lisäksi sovinto­sopimuksessa määritellään, että osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäynti­kuluistaan.

Nyt solmittu sovinto korvaa käräjäoikeuden tuomion kaikilta osin. Sovinnolla ei oteta kantaa osapuolten esittämien väitteiden ja vaateiden oikeellisuuteen eikä käräjäoikeuden tuomion perusteluiden ja lopputuloksen oikeellisuuteen.

Kotkan kaupungissa ollaan ”kohtuullisen tyytyväisiä” syntyneeseen ratkaisuun, Sirviö sanoo.

”Kummankaan osapuolen näkökulmasta ei varmaan olisi ollut mieluisaa jatkaa pitkittyvää oikeudenkäyntiä.”

YIT:n Kotkan kaupungille maksama korvaus on alle viidesosa kaupungin alkuperäisestä korvausvaatimuksesta.

Sirviön mukaan katon korjaamiseen menee arvion mukaan 3–4 miljoonaa euroa.

”Mutta laiha sopu on parempi kuin lihava riita.”

Katon vuotoja ei vieläkään ole saatu tukittua lopullisesti. Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy on kuitenkin tehnyt jo suunnitelmia katon korjaamiseksi, Sirviö kertoo.

”Ensi vuoden puolella alkaa käytännön toiminta.”

Merikeskus Vellamo valmistui vuonna 2008. Se on ovat suunnitelleet arkkitehdit Ilmari Lahdelma ja Rainer Mahlamäki. Rakennus on voittanut useita matkailu- ja rakennusalan palkintoja.