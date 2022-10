Suomalaisten tietoja on vuotanut hakkereiden foorumille. Foorumille on vuotanut muun muassa nimiä, puhelin­numeroita ja sähköposti­osoitteita Linkedin-palvelusta.

Yli 200 000 suomalaisen Linkedin-tietoja on vuotanut hakkereiden foorumille, kertoo Tietoturvayhtiö F-Secure viestipalvelu Twitterissä.

Vuotanut tieto sisältää muun muassa nimiä, puhelinnumeroita ja sähköposti­osoitteita.

Asiasta uutisoi aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat.

F-Securen mukaan on mahdollista, että osa tiedoista on vuodettu jo jonkin aikaa sitten. Yhtiön mukaan on todennäköistä, että tieto on kerätty automaattisella tiedonharavoinnilla eli niin sanotulla kaavinnalla (data scraping).

Luvaton tiedonkaavinta on kielletty Linkedin käyttöehdoissa. Linkedin on työelämän yhteisöpalvelu, jota voi käyttää tietokoneella tai puhelimella.

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen on rikos. Vuotaneita tunnuksia voidaan käyttää ensimmäisen jalansijan saavuttamiseksi hyökkäyksissä, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston alainen Kyberturvallisuuskeskus.

Käyttäjätunnuksilla käydään kauppaa rikollisten käyttämillä kauppapaikoilla sekä niitä jaetaan suurina tietokantoina julkisesti.

Jos huomaat, että tietojasi jaetaan internetissä, ota kuvakaappaus tai muu todiste tietojen levittämisestä ja tee asiasta rikosilmoitus.