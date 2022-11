Ihmiskauppajutussa vangittu virkamies on marja-alan avainhenkilö: Näin poimijat päätyvät Thaimaasta ja Suomeen

Lahjus- ja virkarikoksesta epäilty TEMin hallitusneuvos Olli Sorainen on ollut vastuuvalmistelija marjalaissa ja vastuuvirkamies Thaimaan hallituksen kanssa pidettävissä neuvotteluissa.

Lahjus- ja virkarikoksesta epäilty työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallitusneuvos Olli Sorainen on ollut vastuuroolissa niin marjalain valmistelussa kuin Thaimaan kanssa pidettävissä neuvotteluissa. Suomen ja Thaimaan hallitusten neuvotteluissa sovitaan kokonaiskiintiö Suomeen kunakin vuonna tulevista poimijoista.

Soraista epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä marjanpoimijoita koskevassa laajassa ihmiskaupparikos­kokonaisuudessa. Sorainen on asianajajansa välityksellä kiistänyt epäilyt.

Sorainen vangittiin viime sunnuntaina heikommalla syytä epäillä -perusteella, eli poliisin on viikon sisällä esitettävä lisäselvitystä oikeudelle vangitsemisen jatkamista varten. Käräjäoikeus voi siis vapauttaa Soraisen, mikäli lisäselvitystä ei tule.

Poliisi on kertonut epäilevänsä, että ”lahjusten avulla on saatu merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa.”

Poliisi ei ole kommentoinut Helsingin Sanomille, mihin virkamiehen rikosepäily tarkemmin ottaen liittyy. Poliisi ei ole selventänyt, liittyykö rikosepäily mahdollisesti esimerkiksi lain täytäntöönpanovaiheeseen tai lainsäädäntöprosessiin.

Helsingin Sanomat on jo aiemmin kertonut, että Sorainen on ollut keskeisessä roolissa valmistelemassa lakeja ja muita toimia ihmiskauppaan ja työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumiseksi.

Lue lisää: Pidätetty TEM:n korkea virkamies on keskeisessä roolissa marjan­poiminta-alan sääntelyssä

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen kertoo, että Soraisen yleisrooli ministeriössä on ollut ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy sekä marjalainsäädäntö ja kausityölainsäädäntö.

Hämäläinen kommentoi Soraisen roolia TEM:issä yleisellä tasolla eikä ota kantaa siihen, mihin tai millaiseen toimintaan poliisin tutkimat rikosepäilyt mahdollisesti liittyvät.

Marjanpoimintaan liittyen Sorainen on Hämäläisen mukaan ollut vastuuvalmistelija sekä kausityölaissa että marjalaissa. Hän on toiminut valmisteluelimissä puheenjohtajana, kirjoittanut hallituksen esityksiä ja juoksuttanut valmistelua eteenpäin.

”Lainvalmistelutehtävien ohella hän on ollut mukana erilaisissa työryhmissä, muun muassa ulkomaalaisten työntekijöiden työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnassa. Ja työvoiman hyväksikäytön vastaisessa jaostossa.”

Sorainen on lisäksi ollut yksi henkilöistä, jotka ovat osallistuneet Bangkokissa neuvotteluihin Thaimaan hallituksen kanssa Suomen poimijakiintiöstä.

”Mitä tulee prosessuaaliseen puoleen, hän on ollut se vastuuvirkamies, joka on ollut meiltä Thaimaan kanssa neuvotteluissa, joissa sovitaan kokonaiskiintiö Suomeen tulevista poimijoista vuosittain”, Hämäläinen kertoo.

Kyse on siitä, että Thaimaasta annetaan Suomelle vuosittainen kerääjäkiintiö, eli tieto siitä thaimaalaisten marjanpoimijoiden kokonaismäärästä, joka Suomeen voi kullekin satokaudelle tulla.

”Kun kokonaiskiintiömäärä on selvinnyt, niin hän [Sorainen] on ilmoittanut sen tiedon Suomen kokonaiskiintiöstä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolle.”

Hämäläisen mukaan TE-toimisto tekee tämän jälkeen ulkoministeriölle lausunnot, jotka sisältävät TE-toimiston näkemyksen siitä, kuinka monta viisumia ulkoministeriö voisi kullekin marjayritykselle poimijoille myöntää.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston mukaan yleisellä tasolla prosessi toimii niin, että TEM antaa Thaimaasta saadun tiedon kerääjien vuosittaisesta kokonaismäärästä TE-toimistolle, joka lausunnoillaan allokoi kiintiön yritysten kesken. TE-toimisto lähettää ulkoministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle sekä yrityksille lausunnon, jossa suositetaan, montako viisumia kullekin yritykselle voidaan myöntää. Poimijasuosituksissa huomioidaan yritysten kyky suoriutua marjalain mukaisista velvoitteista. Suomen Bangkokin suurlähetystö huomioi suositukset viisumipäätöksissään.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto hoitaa Suomessa ulkomaalaisten luonnonmarjojen kerääjien valtakunnallista erikoistumistehtävää. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuuvirkamiehenä Sorainen ohjaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston erikoistumistehtävää marjalain soveltamisessa.

SORAISEN rikosepäily kytkeytyy poliisin ja Rajavartiolaitoksen tutkimaan laajaan ihmiskaupparikosvyyhtiin luonnonmarja-alalla.

Kokonaisuudessa poliisi epäilee kymmenien Suomessa työskennelleiden thaimaalaisten marjanpoimijoiden joutuneen ihmiskaupan uhriksi vuosien 2020–2022 aikana.

Poliisi epäilee, että luonnonmarjayritys Polarica marjahankinta oy:n toiminnassa on syyllistytty ihmiskauppaan muun muassa erehdyttämällä, riistämällä ja teetättämällä thaimaalaisilla marjanpoimijoilla pakkotyönomaista työtä.

Polarican entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja yritykselle thaimaalaisia poimijoita kausityöläisiksi rekrytoinutta yrittäjää epäillään tapauksessa törkeästä ihmiskaupasta. Heidät vangittiin lokakuun alussa.

Kristo toimi epäiltyjen rikosten aikaan Polarican toimitusjohtajana, mutta hänet siirrettiin vastikään pois tehtävästään.

Sekä Kristo että Polarica ovat kiistäneet epäilyt.

Kesäkuussa 2021 voimaan astuneen niin sanotun marjanpoimintalain tarkoituksena on ollut helpottaa etenkin ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asemaa. Marjalaki on antanut työsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden valvoa yrittäjiksi katsottujen marjanpoimijoiden oloja, mutta lakia on toisaalta myös arvosteltu puutteelliseksi.