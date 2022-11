Yhteiseen kokoukseen on kutsuttu liikenneturvan, ammattiopiston ja yläasteiden edustajat, nuorisotyötä tekevä ankkuritiimi ja kaupungin nuorisotyö.

Savonlinnassa heinäkuun lopussa ja marraskuussa alussa tapahtuneet nuorten kuolemiin johtaneet kolarit ovat saaneet kaupungin päättäjät ryhtymään toimiin.

Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen kertoo, että kaupunki selvittää yhteistyö­kumppaneidensa kanssa toimia, joilla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja -käyttäytymistä kaupungin alueella.

”Valmistelemme palaveria, jossa alamme yhdessä pohtimaan, mitä kaikkia keinoja kaupungilla ja sen yhteistyökumppaneille olisi liikenneturvallisuuden ja -käyttäytymisen parantamiseen Savonlinnassa”, Mikkonen kertoo.

Mikkosen mukaan kokoukseen on kutsuttu liikenneturvan, ammattiopiston ja yläasteiden edustajat, nuorisotyötä tekevä ankkuritiimi ja kaupungin nuorisotyö.

”Tämä palaveri kutsutaan viipymättä koolle, eli viimeistään ensi viikon aikana.”

Mikkosen mukaan uhrien muistolle järjestetään suruliputus torstaina.

Mikkonen kertoo, että savonlinnalaiset ovat järkyttyneitä kuolonkolareista, jotka ovat vieneet usean nuoren hengen.

”Tämä on ennen kokematonta Savonlinnassa – nyt me olemme menettäneet viisi nuorta muutaman kuukauden sisällä ja jokainen heistä on liikaa”, hän sanoo.

Mikkonen lisää, että monet Savonlinnassa toimivat tahot ovat tarjonneet nuorille kriisiapua tragedian keskellä.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat erinomaisesti tarjonneet tukea. Lisäksi koulukuraattorit ja koulun nuorisotyö ovat olleet erityisen valmiita keskustelemaan nuorten kanssa. Myös seurakunta on omalta osaltaan aktivoitunut tarjoten nuorille keskusteluapua.”

Marraskuun ensimmäisenä päivänä tapahtuneessa kuolonkolarissa nuori kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta, kertoi tutkinnanjohtaja Jouni Väisänen Itä-Suomen poliisista.

Kuljettaja ajoi Savonlinnantieltä ulos ja törmäsi puuhun.

Surmansa saivat kuski ja apukuljettajan paikalla istunut matkustaja. Kolme takapenkillä matkustanutta vietiin sairaalaan. Kaikki autossa olivat nuoria, Väisänen kertoi.

Tapahtumapaikalla on 60 kilometrin nopeusrajoitus. Väisäsen mukaan tie oli onnettomuushetkellä märkä. Kuljettajan mahdollisesta päihtymyksestä ei ollut vielä tietoa.

SAVONLINNANTIELLÄ sattui edellinen kuolonkolari heinäkuun 30. päivänä. Onnettomuuspaikkojen välillä on etäisyyttä pari kilometriä.

Onnettomuudessa kuoli kuoli kolme ihmistä ja yksi loukkaantui vakavasti.

Henkilöauto, jonka kyydissä oli neljä savonlinnalaista nuorta, ajautui ajokaistan väliselle alueelle ja törmäsi oikea kylki edellä liikenteenjakajan opastinpylvääseen ja meni täysin käyttökelvottomaan kuntoon.

Alueen nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa. Komisario Jyrki Koskinen kertoi tuolloin, että tapahtuma-aikaan satoi runsaasti vettä.

Poliisin mukaan alkoholilla tai muilla päihteillä ei ollut osuutta asiaan.

Savonlinnassa tapahtuneita kuolonkolareita yhdistää ylinopeus, nuoret uhrit sekä märkä tie.

”Tiessä tai onnettomuuspaikoissa itsessään ei ole mitään sellaista, joka tekisi niistä erityisen vaarallisia. Yhdistävä tekijä on nyt toistaiseksi vain se, että kummassakin onnettomuudessa on ollut mukana nuoria ja huomattava ylinopeus”, tutkinnanjohtaja Väisänen sanoi.