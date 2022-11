Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Soulin suuronnettomuus

Tappava tungos voi olla Suomessakin ”ajan kysymys”, sanoo Tukesin yli­tarkastaja

Vaaratilanteen resepti on kasassa, jos rajatussa tilassa on paljon väkeä, paine on kova ja suuri joukko ihmisiä alkaa liikkua samaan suuntaan. Soulissa tungoksessa kuoli yli sata ihmistä.

Onnettomuuspaikka suljettiin poliisin teipein. Poliisit seisoivat vahdissa tiistaina.