Naiset tekevät vuorokaudessa keskimäärin 37 minuuttia enemmän kotitöitä kuin miehet, kertoo tuore ajankäyttötutkimus. Ero on kuitenkin kaventunut, ja erityisesti lasten hoitaminen on miesten kohdalla lisääntynyt.

Naiset käyttävät kotitöihin keskimäärin 37 minuuttia miehiä enemmän. Ero on erityisen suuri esimerkiksi siivouksessa.

Ero naisten ja miesten kotitöihin käyttämässä ajassa on jatkanut kaventumistaan. Tilastokeskus julkaisi torstaina tuoreen tutkimuksen suomalaisten ajankäytöstä vuosina 2020–2021.

Keskimäärin naiset käyttävät kotitöihin aikaa nyt 3 tuntia ja 15 minuuttia päivässä. Miehet käyttävät kotitöihin päivittäin 2 tuntia ja 38 minuuttia.

Miesten kotitöihin käyttämä aika on parissa vuosikymmenessä kasvanut keskimäärin 11 minuutilla päivässä. Naisilla kotitöihin käytetty aika on puolestaan vähentynyt.

Myös erot miesten ja naisten tekemien kotitöiden sisällöissä ovat kaventuneet. Alla oleva taulukko näyttää, miten useimpiin eri kotitöihin käytetty aika miehillä ja naisilla nyt jakautuu.

Miesten kohdalla selvin muutos koskee lastenhoitoa. Miehet käyttävät 2020-luvulla lastenhoitoon selvästi enemmän aikaa kuin aiempina vuosikymmeninä.

Suomalaisten ajankäyttöä tutkinut yliaktuaari Juha Haaramo kertoo Tilastokeskuksen tiedotteessa, että taustalla voivat olla kulttuurisen muutoksen lisäksi parantuneet mahdollisuudet viettää isyys- ja vanhempainvapaita.

"Lisäksi on mahdollista, että korona-aika on joissakin tapauksissa lisännyt isien mahdollisuuksia lastenhoitoon. Esimerkiksi etätöissä on voitu sivutyönä hoitaa lapsia", Haaramo sanoo tiedotteessa.

Työlliset miehet käyttävät nyt lastenhoitoon jopa hieman enemmän aikaa kuin työlliset naiset. Koko väestön tasolla naiset kuitenkin hoitavat lapsia enemmän kuin miehet.

Esimerkiksi ostosten tekoon miehet ja naiset käyttävät nyt suunnilleen yhtä paljon aikaa.

Naiset käyttävät yhä huomattavasti miehiä enemmän aikaa ruoanlaittoon, siivoukseen ja astianpesuun, vaikka niihin käytetty aika onkin vuosikymmenten saatossa vähentynyt.

Miehet puolestaan käyttävät edelleen naisia enemmän aikaa esimerkiksi korjaus- ja rakennustöihin sekä lämmitykseen ja vesihuoltoon.

Naisten kohdalla huolto- ja korjaustöihin käytetty aika on pysynyt yhtä vähäisenä viimeiset 20 vuotta.

Keskimäärin kotitöitä tehtiin yhteensä noin kolme tuntia päivässä. Aika oli lähes sama kuin kymmenen vuotta sitten, joten koronapandemia ei näytä vaikuttaneen merkittävästi kotitöiden tekemiseen käytettävään aikaan.