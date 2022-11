Suojellun metsän määrä on lisääntynyt Suomessa, kasvua eniten etelässä

Määrä on kasvanut sekä lakisääteisesti suojelluissa metsissä että talousmetsien suojelukohteissa.

Suojellun metsän pinta-ala on lisääntynyt Suomessa, kertoi Luonnonvarakeskus (Luke) torstaina. Suojellun metsän pinta-ala on kasvanut vuoteen 2019 verrattuna vajaalla 60 000 hehtaarilla. Määrä on kasvanut sekä lakisääteisesti suojelluissa metsissä että talousmetsien suojelukohteissa.

Kasvusta 25 000 hehtaaria on tapahtunut Pohjois-Suomessa ja 32 000 hehtaaria Etelä-Suomessa.

Yhteensä Suomen metsistä oli kuluvan vuoden alkuun mennessä suojeltu hieman alle kolme miljoonaa hehtaaria. Luken mukaan määrä edustaa noin kymmenesosaa kaikesta Suomen metsäpinta-alasta. Osuus on pysynyt ennallaan vuodesta 2019.

Yliaktuaari Aarre Peltola Lukesta kertoo, että vaikka suojellun metsän määrä on kasvanut, se ei juuri näy suojellun metsän suhteellisen osuuden kasvuna.