Luonnonsuojelu- ja retkeilyalueisiin kohdistunut ilkivalta aiheuttaa lisäkustannuksia, kun vahinkoja joudutaan korjaamaan. Metsähallituksen Luontopalveluissa selvitetään nyt kameravalvonnan lisäämistä.

Luonnonsuojelu- ja retkeilyaluilla tehdään monenlaista ilkivaltaa. Aulangon luonnonsuojelualueella on esimerkiksi katkottu useasti puita.

Luonnonsuojelu- ja retkeilyalueilla tehdään monenlaista ilkivaltaa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan. Se on aiheuttanut lisäkustannuksia Hämeen suosituilla luontokohteilla.

Esimerkiksi Aulangon luonnonsuojelualueella rikottiin kesäsesongin aikana kolmesti puomi, joka estää kulun alueelle yöaikaan. Lisäksi lampien rannalla olevia pöytiä ja penkkejä heitettiin veteen.

Lampiin on heitetty myös roska-astioita sekä roskia, tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi Aulangolla julkisiin rakenteisiin on kiinnitetty rakkauslukkoja, vaikka se ei ole sallittua ilman lupaa. Myös puita on Aulangon luonnonsuojelualueella katkottu useasti.

Myös Evon retkeilyalueen Vähä-Koukkujärven puomi on rikottu. Lisäksi alueen puuliiteristä on viety puita, ja retkeilijöitä varten hankitut kirveet on varastettu.

Evon retkeilyalueella tehdään huoltokäyntejä noin kahden viikon välein, joten kirveen puuttuminen aiheuttaa pitkään harmia muille retkeilijöille.

Torronsuon kansallispuistossa taas uuden pysäköintialueen pintaan tehtiin autolla ajamalla renkaita, ja pinta joudutaan lanaamaan uudelleen, kertoo suunnittelija Anne Halla-aho Metsähallituksen Luontopalveluista tiedotteessa.

Lampien rannalla olevia pöytiä ja penkkejä on heitetty veteen Aulangon luonnonsuojelualueella.

Metsähallituksen Luontopalvelut on korjannut ilkivallasta syntyneitä vahinkoja.

Nyt Luontopalveluissa mietitään, miten ilkivallalta voitaisiin jatkossa välttyä. Tiedottamisen lisäksi myös kameravalvonnan lisäämistä selvitetään.

”Tarjoamme verovaroin tuotettuja palveluja ilmaiseksi kaikille. Ilkivalta aiheuttaa harmia retkeilijöille ja jälkien korjaaminen lisätyötä ja kustannuksia meille”, Halla-aho sanoo tiedotteessa.

Tiedotteessa myös huomautetaan, että luonnonsuojelulaissa määritellään luonnonsuojelurikkomus ja seuraamukset rikkomuksen tekijälle. Rikoslaissa määritellään seuraamuksia ilkivallan harjoittajalle sekä näpistyksestä tai varkaudesta kiinni jääneelle.