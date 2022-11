Vilma hankki silikonirinnat 23-vuotiaana, mutta seitsemän vuotta myöhemmin hän halusi niistä eroon. Hänestä implanttien riskeistä ja huonoista puolista tarvitaan enemmän puhetta.

Rinnat olivat kauniit, mutta olivathan ne yhtäkkiä paljon isommat kuin mihin Vilma pienirintaisena oli tottunut.

Kolmikymppinen Vilma oli 23-vuotias, kun hänelle laitettiin rintoihin reilun kolmen desilitran silikoni-implantit virolaisella klinikalla.

Vilman nimi on muutettu, koska asia on hyvin henkilökohtainen. Läheisiä lukuun ottamatta harva on edes tiennyt, että hänellä on silikonit. Vilman rinnat ovat olleet implanteista huolimatta maltillisen kokoiset.

”Olin nuori ja hain parempaa itsetuntoa ulkoisista tekijöistä”, Vilma selittää nyt, miksi hän halusi suurentaa rintojaan.

Leikkaus meni hyvin, ja aluksi Vilma olikin tosi tyytyväinen rintoihinsa.

Mutta aika pian hän alkoi huomata uusissa rinnoissaan huonoja puolia, joihin ei ollut osannut varautua.

Ja siksi implantit saavat tänään lähteä.

Lähtötilanne. Vilma urheilee paljon, ja hänestä tuntuu usein, että rinnat ovat olleet vain tiellä.

Implantit otetaan Vilmalta pois esteettiseen kauneuskirurgiaan erikoistuneella klinikalla. Ne ehtivät olla hänellä seitsemän vuotta.

Implantit poistetaan paikallispuudutuksessa. Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Janne Jyränki on luvannut, että itse operaatio kestää vain runsaat parikymmentä minuuttia. Sairauslomapäiviä Vilma ei todennäköisesti tule tarvitsemaan kuin pari.

Äiti on lähtenyt Vilmalle tueksi mukaan leikkaukseen.

”Olen kasvanut, ja nykyään tiedän, että hyvä itsetunto syntyy ihan muista seikoista kuin ulkonäöstä. Myös kauneuskäsitykseni ovat muuttuneet. Nykyään ajattelen, että terveys ja hyvinvointi ovat kaunista”, Vilma sanoo.

Päätöstä implanttien poistamisesta Vilma on kypsytellyt tosissaan jo pari vuotta, mutta leikkaus ja etenkin lopputulos jännittävät häntä silti.

”Suurimmat huoleni liittyvät oikeastaan rintojen ulkonäköön poiston jälkeen. Siltä osin kasvuprosessini on vielä kesken”, Vilma sanoo naurahtaen.

Hoitaja valmistelee Vilmaa leikkausta varten. Vilma on saanut rauhoittavan esilääkityksen. Itse leikkaus tehdään paikallispuudutuksessa.

Vilma ei ole ainoa nainen, joka haluaa nyt eroon implanteistaan.

Joillakin kauneusklinikoilla Suomessa implantteja nykyään jopa poistetaan enemmän kuin niitä laitetaan.

Jopa Kardashianin kurvikuningattarien Kimin ja Khloén on veikkailtu viime aikoina luopuneen rinta- ja pakaraimplanteistaan – joskaan he eivät ole myöntäneet koskaan sellaisia edes laittaneensa.

Sitä, miten isosta ilmiöstä on todella kyse, on kuitenkin vaikea arvioida. Yksityiset kauneusklinikat pitävät kirjaa asiakkaistaan ja toimenpiteistä, mutta niitä ei koota mihinkään yhteiseen rekisteriin. Ja klinikoissakin on eroja. Tietyntyyppisiä kauneuskirurgisia operaatioita saattaa kasaantua tietyille kirurgeille, kun asiakkaat suosittelevat heitä toisilleen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Janne Jyränki on kyllä huomannut, että asiakkaat pyytävät implanttien poistoa yhä useammin, mutta samaan aikaan myös implantteja laitetaan yhä ahkerammin.

”Implantteja on laitettu 1960-luvulta asti, joten meillä on väestössä implantteja nyt ehkä enemmän kuin koskaan”, hän sanoo.

Vilman implantit ovat olleet maltillisen kokoiset, mutta silti rinnat tuntuivat hänestä usein liian suurilta.

Vilma havahtui nopeasti siihen, että rinnat painoivat ja urheillessa ne pomppivat. Kyljellään maatessa rinnat saattoi tuntea, auringon ottaminen vatsallaan oli vaikeaa. Vilma alkoi myös kärsiä kovista niska- ja hartiakivuista. Rinnat tuntuivat usein myös jotenkin kylmiltä.

Vilma myös huomasi, että hän ei osannut käyttää rintoja korostavia vaatteita. Jonkinlaisen valaistumisen hetken hän koki, kun kaverit kinusivat ”näytä nyt ne sun silarit”.

”Muistan, kun vedin paitaa pois päältä ja yhtäkkiä tajusin, että en minä niitä halua näyttää. En olisi aiemminkaan esitellyt rintojani kavereilleni.”

”Olin ajatellut, että näyttävät rinnat olisi hieno juttu, mutta tajusin, etten olekaan ihminen, joka nauttii sellaisesta huomiosta. Aloin miettiä, että miksiköhän olin edes isot tissit halunnut, kun en niitä kuitenkaan halunnut esitellä.”

Myös terveyskysymykset alkoivat huolestuttaa Vilmaa.

Vaikka rintoja on suurennettu silikoni-implanttien avulla jo 60 vuotta, ongelmista on alettu puhua kunnolla vasta viime vuosina.

Plastiikkakirurgi Janne Jyränki tekee viillon Vilman rinnan alle.

Vuonna 2018 uutisoitiin tietynmerkkisten, karheapintaisten implanttien aiheuttavan syöpää. Viime vuosina on alettu puhua myös implantteihin liitettävästä oireyhtymästä BII:stä, joka tulee sanoista breast implant illness.

Naiset eri puolilla maailmaa ovat raportoineet epämääräisistä oireista, joille ei ole löytynyt tutkimuksissa syytä mutta jotka ovat poistuneet, kun naiset ovat poistaneet implanttinsa. BII:n oirekirjo ulottuu ihottumasta ja epämääräisistä kivuista jopa neurologisiin ongelmiin ja masennukseen.

BII ei ole lääketieteellisesti tunnustettu, sillä selkeää syy-seuraussuhdetta implanttien ja oireiden välillä ei ole voitu todistaa. Plastiikkakirurgien keskuudessa ollaan kuitenkin melko yksimielisiä siitä, että aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta.

Vilmakin on sittemmin lukenut sekä syöpäriskistä että BII:stä.

Hänellä ei ole kuitenkaan ollut mitään epämääräisiä vaivoja, eikä hänellä ole mitään syytä epäillä, että juuri hänen implantteihinsa liittyisi terveysriskejä. Niska-hartiavaivatkin hän sai lopulta kuriin liikunnalla.

”Mutta en halunnut myöskään jäädä odottelemaan vaivoja.”

Vilma on myös miettinyt perheen perustamista lähivuosina.

”Tiedän, että implanttienkin kanssa voi imettää eikä niistä pitäisi olla mitään haittaa vauvalle, mutta silti minusta tuntuu, etten haluaisi. Tiedetäänkö riskeistä varmasti tarpeeksi?”

Vilmasta tuntuu, ettei hän saanut aikoinaan tarpeeksi tietoa riskeistä tai huonoista puolista. Eikä hänellä käynyt edes mielessä sellainen vaihtoehto, että hän voisi itse haluta joskus implanteista eroon.

Siksi hän tähänkin juttuun on nyt suostunut. Ehkä joku muu nuori nainen nyt pysähtyy miettimään, kannattavatko implantit sittenkään.

”Toisaalta en tiedä, olisinko parikymppisenä itsekään kuunnellut kenenkään neuvoja. Olin päättänyt, että haluan silikonit, ja luulen, että olisin vain sulkenut korvani huonoilta kokemuksilta.”

Plastiikkakirurgi Janne Jyränki vetää implantin ulos. Tämä tuntui Vilmasta vähän epämukavalta puudutuksesta huolimatta.

Rintarekonstruktioihin erikoistunut plastiikkakirurgi ja lääketieteen tohtori Anna Höckerstedt on myös sitä mieltä, että implantteihin liittyvistä riskeistä ja ongelmista pitäisi puhua enemmän.

Höckerstedtin mukaan implanteista vaivoja tulee kaikille, ennemmin tai myöhemmin.

”Niitä ei tule välttämättä heti, mutta niihin kannattaa olla varautunut jo siinä vaiheessa, kun implantit päättää hankkia”, Höckerstedt sanoo.

Erityisen huolissaan Höckerstedt on leikkauksista, joita suomalaiset teettävät ulkomaisilla klinikoilla, sillä silloin potilas ei välttämättä ole minkään takuun tai korvauksen piirissä.

Implantit voivat kapseloitua, kovettua, rikkoutua tai alkaa vuotaa. Tai sitten ne on voitu laittaa alun perinkin huonosti ja niitä pitää korjailla.

Ja vaikka BII onkin kiistanalainen diagnoosi, oireet ovat joka tapauksessa potilaille todellisia.

”Vähintään siihen pitää varautua, että implantit pitää vaihtaa tai poistaa tietyn ajan kuluessa. Timantit voivat olla ikuisia mutta implantit eivät”, Höckerstedt sanoo.

Höckerstedtin mielestä etenkin nuorten naisten kanssa pitäisi käydä etukäteen läpi sitäkin, että onhan heillä taloudellisesti varaa, jos implanttien kanssa tulee ongelmia.

”Vaikka implanteista seuraisi pahojakin vaivoja, niitä ei pääsääntöisesti julkisella puolella korjata tai poisteta vaan raha operaatioihin pitää löytyä itseltä”, Höckerstedt sanoo.

Jos implanteista haluaakin eroon, pelkkä niiden poisto ei aina riitä vaan rintoja voidaan joutua korjailemaan muutenkin. Implantit venyttävät väistämättä ihoa, ja rinnat saattavat näyttää implanttien poiston jälkeen hyvinkin erilaisilta kuin ennen implantteja. Se saattaa tulla monelle yllätyksenä. Operaatioista jää myös aina arpia.

Höckerstedt kuitenkin korostaa, ettei hänen tarkoituksensa ole syyllistää ketään, joka implantit päättää hankkia.

”Niillä voi kuitenkin olla valtavan korjaava vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja kehonkuvaan.”

Ja vielä toinenkin pois. Vilman kumppani ihmetteli aluksi, miksi Vilma haluaa eroon kivannäköisistä rinnoistaan. ”Mutta kyllä hän sitten ymmärsi ja tukee minua.”

Vilman implanteille annettiin aikaa kymmenen vuotta, joten niiden vaihtoon hän osasi varautua.

”Mutta parikymppisestähän kymmenen vuotta on ikuisuus. En tajunnut, että oikeastihan se menee tosi nopeasti.”

Vilma kertoo muuttuneensa ihmisenä paljon viimeisen seitsemän vuoden aikana. Hän asui pitkään ulkomailla ja on löytänyt elämäänsä joogan ja meditaation.

”Arvomaailmani on mennyt aika lailla uusiksi. Samalla aloin miettiä myös kuluttamistani ja kauneuskäsityksiäni. En enää esimerkiksi juurikaan osta uusia vaatteita, meikkaa tai käy kampaajalla. Kun yritän muuten olla luonnonmukainen, tuntui hassulta, että minulla on kuitenkin yhä silikonirinnat.”

Nykyään Vilma ohjaa joogaa, ja asanoihin taipuessa rinnat ovat olleet ihan konkreettisesti tiellä.

”Kun sitten vaihtoaika alkoi lähestyä, päätin, että otan ne mieluummin kokonaan pois.”

Implantit olivat hieman erikokoiset, koska Vilmalla oli rinnoissaan puolieroa.

Vilma laskee kuluttaneensa rintoihinsa reippaat 6 000 euroa. Laittaminen maksoi aikoinaan noin 4 000, ja nyt poistaminen konsultaatiokäynteineen noin 2 000 euroa.

Vilmalta otetaan pois vain implantit, ei kapseleita, jotka usein implantin ympärille muodostuvat. Jos nekin olisi poistettu, leikkaus olisi ollut kalliimpi ja se olisi pitänyt tehdä nukutuksessa.

”Kirurgi oli myös sitä mieltä, että se ei kannata. Niiden poisto voi pilata rinnan muodon.”

Rahanmeno Vilmaa ei kuitenkaan erityisesti kaduta.

”Onhan se paljon rahaa, mutta olisihan se voinut mennä johonkin muuhun, vaikka autoon – jota en ole ikinä hankkinut. Minulla menee nykyään niin vähän rahaa kauneudenhoitoon, että tämä oli nyt vähän tällainen isompi kertapanostus omaan hyvinvointiin.”

Laastarit suojaavat tikkejä seuraavat päivät. ”Heti leikkauksen jälkeen oli hyvä fiilis. Omin jaloin kävelin ulos leikkaussalista. Koko homma oli reilussa tunnissa ohi”, Vilma kertoo.

Vajaa viikko leikkauksesta puhelimeen vastaa iloisen kuuloisen Vilma.

Hän on toipunut leikkauksesta hyvin ja ollut jo töissäkin.

”Olen tosi tyytyväinen ja helpottunut. Tämä oli ehdottomasti oikea päätös: rinnat tuntuvat omilta ja näyttävätkin ihan hyvältä. Myös kumppanini kehui, että rintani ovat jopa kivemmat kuin ennen, ja se tuntui tietysti mukavalta.”

Vilma ei usko, että tarvitsee tai haluaa enää muita operaatioita kuten vaikkapa kohotusta rintoihinsa.

”Näillä mennään nyt.”

