Poliisi on lähettänyt rynnäkkökiväärin tutkittavaksi laboratorioon. Tutkinnassa on vielä paljon kesken.

Marraskuun alussa Kainuun prikaatissa Kajaanissa ampumavamman päähän saaneen varusmiehen kuoleman tutkinta etenee hitaasti.

”Paljon on vielä kesken. Jää nähtäväksi, saadaanko [onnettomuuden syylle] lopullista selvyyttä”, sanoo rikoskomisario Kimmo Tuulenkari Kajaanin poliisista.

Onnettomuus tapahtui aamupäivällä ampumaradalla. Ampumaradalla oli 27 varusmiestä harjoittelemassa henkilökuntaan kuuluvan kouluttajan johdolla.

Kohdistuslaukaukset oli ammuttu ja varsinainen harjoitus alkamassa, kun yhden varusmiehen rynnäkkökivääri laukesi ennen ampumaluvan antamista ja luoti osui hänen päähänsä. Noin 20-vuotias mies kuoli myöhemmin sairaalassa.

Lue lisää: Päähän ampuma­vamman saanut varusmies on kuollut: ”Suuri suru”

Aseen laukeamisen syytä tutkitaan. Tuulenkari kertoo, että rynnäkkökivääri on lähetetty kiireellisenä tutkittavaksi laboratorioon.

Ase tutkitaan muun muassa sen vuoksi, jotta saataisiin selvyyttä sen mahdollisesta viallisuudesta. Tulosten valmistumisessa voi kestää ainakin viikko.

Poliisi on puhutellut osan ampumaradalla olleista varusmiehistä. Osa puhutteluista on vielä tekemättä.

Tutkintaa hieman hankaloittaa se, että onnettomuushetkellä kaikki varusmiehet ovat keskittyneet omaan suoritukseensa ja havahtuneet vasta siihen, kun laukaus on kajahtanut. Poliisi on kertonut aiemmin, että kouluttaja oli ampujien takana, eikä hänkään huomannut tilanteessa mitään poikkeavaa.

Varusmiesten lisäksi poliisi on puhutellut armeijan henkilökuntaa kuten ammunnanjohtajan. Osa on puhutettu useamman kerran. Tuulenkarin mukaan tähän mennessä läpi käydyistä puhutteluista ei ole noussut esiin selitystä sille, mitä kentällä on tapahtunut.

Poliisi on aiemmin kertonut, ettei tapauksessa ole syytä epäillä itsetuhoisuutta vaan suurella todennäköisyydellä kyse on vahingosta. Itsetuhoisuuden mahdollisuutta ei ole kuitenkaan voitu tutkinnassa vielä täysin poissulkea.