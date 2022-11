Eläinfilosofi Elisa Aaltolan mukaan pienpetojen tappokilpailut eivät ole tätä päivää. Kilpailun järjestäjä kertoo saneensa tappouhkauksia.

Suomussalmella Kainuussa järjestetään marraskuun loppupuolella kolmipäiväinen metsästyskilpailu. Pienpeto joukkue SM-22 -nimellä kulkevassa kilpailussa joukkueet metsästävät kettuja, supikoiria, minkkejä, näätiä ja mäyriä.

Tapahtuman Facebook-sivujen mukaan voittajajoukkueet palkitaan ”lahjakortein, tuotepaketein ja karhunkuvauspaketein”.

Suomen näkyvimpiin kuuluva eläinoikeusajattelija, filosofi Elisa Aaltola otti asiaan perjantaina kantaa sosiaalisessa mediassa.

”Voisiko eettisesti vastenmielisempää kilpailua kuvitella?” Aaltola kirjoitti Twitterissä.

Aaltola kertoo HS:lle, että toivoo järjestäjien vielä peruvan kilpailun. Sen on tarkoitus alkaa 18. marraskuuta.

Vastaavia kilpailuja on järjestetty aiemminkin, myös muualla kuin Kainuussa.

Muutama vuosi sitten Sastamalan Häijäässä järjestettiin vastaavanlainen tapahtuma, josta Aaltola kirjoitti blogiinsa. Se herätti kiivasta julkista keskustelua.

”Maailmalla tällaisia kilpailuja on kritisoitu paljon, ja tällaisesta kilpailuperinteestä on käsittääkseni pyritty luopumaan. Suomessakin olisi tervettä miettiä, onko enää nykyaikaa kilpailla eläinten tappamisella”, Aaltola sanoo.

Metsästämisen kanssa kilpailulla ei ole mitään tekemistä, hän korostaa.

”Se on eläinten tappamisen viihteellistämistä.”

Aaltola ei ole lukenut kaikkia sosiaalisen median päivityksiinsä saamiaan kommentteja, eikä ole myöskään ollut suoraan yhteydessä järjestäjiin.

”Tiedän, että moni on ollut, ja järjestäjät ovat poistaneet esimerkiksi kriittisiä kommentteja [sosiaalisen median tileiltään]. Käsittääkseni he eivät ole olleet kovin halukkaita keskustelemaan asiasta”, hän kertoo.

Aaltola on saanut jonkin verran yksityisviestejä Suomussalmen asukkailta.

”He ovat kokeneet olevansa eläinasian kanssa aika lailla yksin, sillä paikallisella tasolla näistä asioista on ollut vaikea puhua kriittiseen sävyyn”, sanoo Aaltola.

Kisojen järjestämistä on perusteltu sillä, että vieraslajit ovat uhka Suomen luonnolle.

Kisassa metsästettävistä lajeista kettu, näätä ja mäyrä eivät kuitenkaan ole vieraslajeja. Esimerkiksi mäyrä on Aaltolan mukaan harmiton laji, jota on toivottu jo pitkään kokonaan rauhoitettavaksi. Toisaalta myös vieraslajeja on hänen mukaansa tärkeä kohdella eettisesti, välttämällä esimerkiksi turhan kärsimyksen aiheuttamista.

”Kilpailuissa käytettävä luolapyynti on julma metsästysmuoto, joka voi johtaa eläinten pitkittyneeseen kärsimykseen ja aiheuttaa vammoja myös metsästyskoirille.”

Luolapyynnissä eläin metsästetään luolastosta metsästyskoiran avulla. Metsästäjä kaivaa maan päältä reitin eläimen luo ja tappaa eläimen luolaan. Vaihtoehtoisesti koira voi ajaa eläimen ulos luolasta, jolloin eläin tapetaan luolan suulle.

Aaltolan mukaan Suomessa tarvitaan kotoisia pienpetolajeja jo senkin vuoksi, että ne ovat osa eläinlajien monimuotoisia vaikutussuhteita. Jos jokin tärkeä eläinryhmä poistetaan luonnosta paikallisesti, lajisto yksipuolistuu.

Hän pitää erikoisena ajatuksena myös sitä, että ihmisten pitäisi suojella saaliseläimiä pedoilta etenkin, koska ihmiset itsekin tappavat saaliseläimiä.

”Itse ajattelen, että osa metsästäjistä kokee pienpedot jollain lailla kilpailijoinaan, koska ne saattavat verottaa samoja vesilintu- ja metsäkanalintukantoja kuin mitä metsästäjät itse haluavat hyödyntää.”

Tapahtuman järjestävän Jarmon Eräpalvelun Jarmo Heikkinen ei halua kommentoida aihetta HS:lle vedoten tapahtuman tiimoilta saamiinsa tappouhkauksiin.

