Syytteen kannalta ei ole enää olennaista, kuka päätti jutun julkaisusta.

Viestikoekeskus-jutun syyttäjät muuttivat syytteensä sisältöä kesken oikeudenkäynnin lokakuun puolivälissä. Uudessa syytteen muotoilussa Helsingin Sanomien tuolloisen politiikan toimituksen vt. esihenkilön Kalle Silfverbergin ei enää väitetä hyväksyneen 16.12.2017 ilmestyneen jutun julkaisua.

Uudessa syytteen muotoilussa Silfverbergin sanotaan ”osallistuneen salassa pidettävän tiedon julkistamiseen hyväksymällä omalta osaltaan artikkelien laatimisen ja toimittamisen julkaistavaksi.”

Viestikoekeskus-tapauksessa Helsingin Sanomien toimittajia Tuomo Pietiläistä ja Laura Halmista epäillään yhdessä Silfverbergin kanssa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä. He kiistävät syyllisyytensä.

Muutoksen takia syytetyn kolmikon asianajajat Kai Kotiranta ja Timo Ylikantola ovat ilmoittaneet luopuvansa useista aiemmin ilmoittamista todistajistaan.

Todistamaan ei enää kutsuta julkisen sanan neuvoston puheenjohtajaa Eero Hyvöstä, HS:n entistä toimituspäällikköä Erja Yläjärveä, HS:n päätoimittajaa Antero Mukkaa ja HS:n vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä. Syyttäjä muutti teonkuvausta lokakuun puolivälissä pian sen jälkeen, kun Mukka ja Niemi oli kutsuttu todistamaan.

”Näitä todistajia kuulemalla tarkoitus oli näyttää, että julkaisupäätöksen tämän tyyppisissä artikkeleissa tekee yksin toimituksen johto, eivätkä sitä tee nyt syytteessä olevat henkilöt”, Kotiranta sanoo.

Kun syyttäjä muutti syytteen teonkuvausta, se käytännöllisesti katsoen rajasi syytteen piiristä pois kysymyksen, kuka tai ketkä artikkelin varsinaisen julkaisupäätöksen ovat tehneet. Puolustus on oikeudessa todennut, että HS:n toimituksen johto on tiennyt jutun sisällöstä ja päättänyt sen julkaisusta.

”Uusi teonkuvaus ei ota kantaa siihen, kuka julkaisupäätöksen on tehnyt tai hyväksynyt. Näin ollen tämä ei kuulu enää oikeudessa käsiteltäviin asioihin”, Kotiranta sanoo.

Oikeudenkäynnissä ei tule esittää asiaan liittymätöntä tai riidattomia seikkoja koskevaa todistelua.

”Olemme edelleen valmiita todistamaan Antero Mukan kanssa, jos se on oikeudenkäynnin kannalta tarpeellista. Syyttäjän muutettua teonkuvausta juridista tarvetta ei toistaiseksi ole”, päätoimittaja Niemi sanoo. ”Oikeudenkäynnissä riidatonta on se, että toimituksen johto on päättänyt jutun julkaisusta, eivät syytetyt.”

Kotirannan mukaan ei ole epätavallista, että syytteen sisältöä muutetaan kesken oikeudenkäynnin.

Kotiranta muistuttaa, että oikeudenkäynti jatkuu joulukuun puoliväliin saakka. Hän sanoo, että puolustus arvioi myös jatkossa omia ratkaisujaan ja todistelutarvetta. Hänen mukaansa uusien henkilötodistajien kutsuminen on myös mahdollista.

Puolustuksen kutsuman tietoturva-asiantuntija Petteri Järvisen on määrä todistaa oikeudessa joulukuussa.