Tullin ja Verohallinnon tehovalvonta alkoi kuun alussa. Valvonnan tarkoituksena on saada valmisteverot Suomeen.

Tullin havaintojen mukaan ulkomaisista verkkokaupoista ostettua alkoholia on ollut marraskuussa liikkeellä hieman tavallista vähemmän, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit Tullista.

”Se on yleinen tuntuma, joka ei perustu laajaan otokseen”, Rakshit sanoo.

Tilausintoa on saattanut heikentää kuun alussa tehostunut Tullin ja Verohallinnon verovalvonta, jonka tarkoituksena on saada valmisteverot Suomeen. Tehovalvonnan vuoksi osa tilauksista pysähtyy Tulliin.

Koska tehovalvonta on kestänyt vasta viikon, tarkkoja lukuja pysäytettyjen tilausten määrästä ei voida vielä antaa. Samoin Tullin haaviin jääneiden alkoholijuomien tyypit ja litramäärät selviävät vasta myöhemmin.

Pysäytetyistä tilauksista selvitetään, onko ennakkoilmoitus tehty ja vaadittavat maksut maksettu. Jos veroja ei ole maksettu, Verohallinto tekee haltuunotto­päätöksen.

”Olemme varautuneet jopa 400 000 litran varastoimiseen”, Rakshit sanoo.

Alkoholikuljetuksia pysäytetään satamissa Helsingissä, Hangossa ja Turussa. Valvonta kohdistuu kaupalliseen liikenteeseen eikä henkilöliikenteeseen. Usein tutkinnan kohteena on rekkalasteja.

Rakshit huomauttaa, että tullivalvontaa rajataan kohdevalinnan ja riskianalyysin perusteella eli suinkaan kaikkia alkoholitilauksia ei systemaattisesti tutkita.

”Haluan korostaa sitä, että meillä on tapamme selvittää, tuleeko alkoholi säännösten vastaisesti vai säännösten mukaisesti. Emme pysäytä sellaisia tilauksia, joista on tehty ennakkoilmoitus ja maksettu verot.”

Jos veroja ei ole maksettu, ne voivat langeta joko myyjälle tai ostajalle. Verovelvollinen on se, joka on järjestänyt kuljetuksen.

Jos verovelvollinen on ostaja, tilausta ei varastoida Tulliin, vaan selvityksen jälkeen tilaus kulkee ostajalle. Perästä saapuu verotuspäätös.

Jos verovelvollinen on myyjä, alkoholitilaus jäi odottamaan verojen maksamista Tullin sataman varastoon. Ostajan kannalta ikävää on se, ettei esimerkiksi latvialaisella alkoholin nettikaupalla todennäköisesti ole suurta intoa maksaa veroja. Jos veroja ei makseta, Tullilla on oikeus hävittää tuotteet.

Selvästi on pääteltävissä, että Tullin kiinnostus kohdistuu enemmän myyjiin. Kummanlaisia tilauksia on tähän mennessä tullut enemmän tehovalvonnassa vastaan?

”Se vaihtelee hirveästi, ei voi sanoa yksiselitteisesti, onko kyse etämyynnistä vai etäostosta. Tätä selvitetään kuljetusten osalta tarkemmin. Selkeästi näyttää siltä, että on haluja peittää, millaisesta kaupankäynnistä on kyse.”

Tulli ei kuitenkaan avaa vielä tässä vaiheessa asiaa tarkemmin.