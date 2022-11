Kosmetiikkaa maahan tuovaa yritystä epäillään törkeästä veropetoksesta. Yrityksen epäillään saaneen toiminnallaan yli puolen miljoonan euron hyödyn.

Tullin talousrikostutkinta­yksikkö on suorittanut tutkinnan aikana koti- ja paikanetsintöjä.

Kosmetiikkaa Yhdysvalloista maahan tuovaa suomalaista yritystä epäillään törkeästä veropetoksesta, kertoo Tulli tiedotteessaan.

Rikoksesta epäiltynä on eteläsuomalaisen pienen yrityksen vastuuhenkilö. Tullin talousrikostutkinta­yksikkö on suorittanut tutkinnan aikana koti- ja paikanetsintöjä.

Euroopan komissio on asettanut tietyille Yhdysvalloista maahan tuotaville tavaroille 25 prosentin lisätullin. Oleellista tapauksessa on siis se, että kosmetiikkaa on tuotu juuri Yhdysvalloista.

Yrityksen epäillään ilmoittaneen tahallisesti kosmetiikkaa väärillä tullinimikkeillä. Yrityksen epäillään saaneen toiminnallaan yli puolen miljoonan euron hyödyn.

Tutkinta kohdistuu vuosiin 2018–2019.

Tulli on tehnyt esitutkinnan yhteistyönä Euroopan syyttäjäviraston kanssa, koska kyse on komission asettamien lisätullien välttämisestä. Asia on siirtymässä syyteharkintaan.