Lahjusrikoksesta epäilty Olli Sorainen on pidätetty virastaan rikostutkinnan ajaksi.

Olli Sorainen vangittiin lokakuun lopussa epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Sorainen on nyt vapautettu, mutta häntä epäillään edelleen samoista rikoksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pidättänyt lahjusrikoksesta epäillyn Olli Soraisen virasta rikostutkinnan ajaksi.

Poliisi epäilee Soraista törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Epäily liittyy laajaan ihmiskauppa­vyyhtiin, jossa thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen Suomessa ihmiskaupan uhreiksi vuosina 2020–2022.

TEM tiedotti virasta pidättämisestä maanantaina. Tiedotteen mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos sillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

TEM:n henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummelan mukaan Soraisen virasta pidättämisessä on kyse ”erittäin poikkeuksellisesta” toimenpiteestä.

”Olen ollut henkilöstö- ja hallintojohtaja seitsemän vuotta, eikä sinä aikana sellaista ole tapahtunut kertaakaan. Ministeriössä olen ollut 23 vuotta, ja koko ajalta muistan ihan jonkun yksittäisen tapauksen.”

Nummelan mukaan esihenkilöt jakavat nyt Soraisen työtehtävät ministeriössä muille. Nummela toivoo ministeriöön nyt ennen kaikkea työrauhaa.

”Nyt me keskitymme täällä normaalisti työntekoon. Töitä on paljon. Vaikka epäilyt ovat kohdistuneet yhteen henkilöön, tapaus on tietenkin ravistellut koko työyhteisöä.”

Sorainen vangittiin lokakuun lopussa, mutta hänet vapautettiin viime viikolla. Poliisi tiedotti vapauttamisen yhteydessä epäilevänsä Soraista edelleen törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

Juttua täydennetty 7.11. kello 17.19 henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummelan kommenteilla.