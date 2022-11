Markku Pulkkisen perheessä on hoidettu omia metsiä sukupolvesta toiseen. ”Metsät pitäisi nyt vesittää”, ihmettelee Pulkkinen.

Oululainen metsänomistaja Markku Pulkkinen on pettynyt Suomen Keskustaan. Keskustalainen politiikka on ollut hänelle vahva pohja, mutta viime aikoina tuo pohja on romahtanut.

"Olen hämmästellyt, miten tämä on tämmöiseksi päässyt. Itse olen ollut aktiivinen keskustalainen, mutta nyt olen ihmetellyt, miten Suomen Keskusta on nukkunut onnensa ohi.”

Pulkkinen puhuu EU:n ajamasta ennallistamisasetuksesta, jonka tavoitteet Sanna Marinin (sd) hallitus, keskusta joukon jatkona, on hyväksynyt.

Hallituksen hyväksymä EU-luonnos toisi toteutuessaan valtavat vaikutukset: ainakin 20 prosenttia Suomen pinta-alasta olisi saatettava kohti luonnontilaa. Se tarkoittaisi paluuta taaksepäin myös metsien taloudellisessa käytössä.

”Minusta tavoitteet eivät ole järkeviä”, sanoo Pulkkinen.

Pulkkinen, 67, omistaa vaimonsa kanssa 300 hehtaaria metsää Kainuussa. Omistus on suuri. Keskimäärin yksityinen metsänomistaja Suomessa omistaa 30 hehtaaria.

Metsätiloja on Pulkkisilla kahdeksan, ja ne perhe pystyy kerran vuodessa kiertämään itse ja tekemään ne tavanomaiset työt, jotka he osaavat ja jaksavat tehdä.

Metsätöihin on myös halu, koska näihin Puolangalla, Sotkamossa ja Kuhmossa sijaitseviin metsiin perheellä on tunneside. Kolme tiloista on Pulkkisen isänisän aikoinaan hankkimia.

”Isä on hoitanut niitä. Minä olen hoitanut niitä isän kanssa ja myöhemmin omien lasteni kanssa.”

Markku Pulkkinen metsässä Sotkamossa.

Lapsista nuorin, nyt 37-vuotias, on istuttanut metsään viisivuotiaana kuusia, jotka ovat nyt kymmenmetrisiä.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana perhe on istuttanut, enimmäkseen omin voimin, tiluksilleen huiman määrän puita: peräti 80 000. Raivaussahan kanssa metsissä partioiva Pulkkinen on ollut tavanomainen näky.

”Etteivät pääse rääseiköksi”, hän sanoo.

Onko metsänhoito nyt perheessä historiaa?

”Sitä en tiedä. Asetuksen luettuani en ymmärrä, mitkä ne tavoitteet siellä ovat ja miten joku uskaltaa sanoa, että ne ovat järkeviä.”

Suomessa on noin 600 000 metsänomistajaa, ja viime aikoina Marko Mäki-Hakola, MTK:n metsäjohtaja, on keskustellut heistä satojen kanssa.

”Pettymys on oikea sana sille, mitä omistajat ovat kokeneet”, Mäki-Hakola sanoo.

Tunne nousee siitä, että metsänomistajat kokevat tehneensä koko ajan enemmän ja enemmän. On jätetty säästöpuita, lahopuita ja suojelualueita, mutta nyt koetaan, ettei työlle anneta arvoa.

EU-tasolta syötetty kokonaisuus on monella ylittänyt sietorajan: ennallistamisasetuksen lisäksi käsittelyssä on taksonomia eli kestävän rahoituksen asetus, uusiutuvan energian direktiivi sekä monta muuta isoa, metsien talouskäyttöön vaikuttavaa aloitetta.

Pulkkinen on tutustunut ennallistamisasetuksen luonnokseen tarkasti ja ymmärtänyt, että sen vaikutukset hänen perhemetsiinsä olisivat valtaisat. Metsistä puolet on turvemetsiä, joiden talouskäyttöön ennallistamisasetus iskee erityisen kovaa.

Turvemetsä tarkoittaa Pulkkisen metsissä sitä, että metsät ovat joskus olleet rämettä, joka on ojitettu.

Suomessa ojitettiin järjestelmällisesti soita metsänkasvun lisäämiseksi 1900-luvun alusta lähtien, 1950-luvulle saakka pääosin lapiotyönä.

”Esimerkiksi meidän tiloistamme yksi ojitettiin 1930-luvulla työllistämistöinä, kun ihmisillä ei ollut muuta työtä. Miehet kaivoivat lapioilla auki rämettä, jonne sen jälkeen muodostettiin mäntymetsää. Asetuksen mukaan nämä metsät pitäisi nyt vesittää”, Pulkkinen kuvaa.

Nykytiedon mukaan suon metsäksi muuttaminen on aiheuttanut sen, että turpeeseen sitoutunut hiilivarasto vuotaa ilmakehään kasvihuonekaasuina. Kasvava puusto kyllä sitoo hiiltä, mutta puiden sitomana se vapautuu ilmakehään vähitellen, kun puu käytetään ihmisen tarpeisiin tai se lahoaa metsään. Turpeessa hiilivarasto on ja pysyy.

Mäki-Hakola muistuttaa, että metsänomistajia on erilaisia. Osalle luontotavoitteet ovat keskeisiä, ja he toivovat käyttöönsä työkaluja niiden tavoitteluun.

Suurella osalla on taloustavoitteita, ja metsänomistus on osa elinkeinoa. Kuinka suuri osa omistuksista viedään nyt pois talouskäytöstä, sitä ei kukaan tiedä.

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus vallitsee, kuvaa Mäki-Hakola.

Jonkun metsänomistajan kaikki metsät saattavat olla alunperin soita, jotka on ojitettu. Tällaisten metsien osuus metsätalousmaasta on suurin Pohjanmaan maakunnissa, yli 40 prosenttia.

Metsänomistaja voi kokea, että ennallistamisen kustannukset kaatuvat yksin hänen niskaansa.

”Hän menettää tulonsa ja maksaa kustannukset, mutta kuka korjaa hyödyn, josta paljon puhutaan. Metsänomistajista moni kysyy, kuka sen hyödyn saa”, sanoo Mäki-Hakola.

EU-asetuksen luonnoksessa puhutaan tosiaan huimasta taloudellisesta hyödystä, joka kilahtaa kukkaroon kaikille luonnon ennallistajille. Jokaiselle sijoitetulle eurolle luvataan 8–38 euron tuotto.

”Pyramidihuijauksen tyylinen petos”, sanoo Pulkkinen. ”Jos kerran niin paljon tuloja on tulossa, kannattaa laskea uudestaan, onko tulossa oikeasti.”

”Joitakin ihmisiä voi sahata silmään, mutta kaikkia ei voi sahata. Näyttää siltä, että poliitikkoja on sahattu silmään.”

MTK on Mäki-Hakolan mukaan yrittänyt pyytää vastauksia siihen, mihin tuotto-odotus perustuu, mutta ei ole niitä saanut. Hän olettaa taustalla olevan ajatuksia virkistyskäytöstä ja siihen liittyvästä ihmisten maksuhalukkuudesta.

Ajatus voi päteä maissa, joissa ei ole jokamiehenoikeuksia. Suomessa retkeily on ilmaista – ainakin vielä.

” ”Jotain huvittavaa on siinä ajatuksessa, että joku menee nyt luontoon ja sanoo ennallistavansa sen. Että nyt minä suojelen sinua, luonto, ja kahdeksan vuoden päästä olet ennallistettu.”

EU puuttuisi lujaa Pulkkisen metsistä myös niihin, jotka ovat tarpeeksi vanhoja. Näitä on metsäomaisuudesta merkittävä osa.

”On pyritty tekemään niin kuin oikein on ja pitämään kaikenikäisiä metsiä”, hän sanoo.

Epäselvää on, mitä EU vanhalla metsällä tarkoittaa. EU:n biodiversiteettistrategia, jota asetuksella pyritään täyttämään, luokittelee vanhat metsät kokonaan suojelun piiriin mutta ei kerro kriteerejä.

Koska puu kasvaa pohjoisessa hitaammin, yli satavuotiaan metsän osuus metsätalousmailla on siellä suurempi kuin Etelä-Suomessa. Pohjoisen metsistä neljännes ja etelässä alle kymmenen prosenttia on Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan yli satavuotiasta.

Metsillä ei tehdä pikavoittoja, ja pohjoisessa hitaus korostuu. ”Tuloja voi saada ehkä kerran kymmenessä vuodessa”, sanoo Pulkkinen.

Harvalla toimeentulo on kiinni metsistä, ei Oulun yliopistossa lehtorina työskentelevällä Pulkkisellakaan. ”On niillä silti jonkinlainen merkitys ollut”, hän lisää.

Vaikka metsätulot ovat monelle tärkeitä, metsänomistus ei ole pelkkää talousmatematiikkaa. Tunneside kiteytyy tavoitteeseen, jonka mukaan metsä jätetään aina paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle.

”Kun siihen tullaan ulkopuolelta sanomaan, että ’olette tehneet ihan väärin ja tuhoa siellä metsässä’, se on johtanut metsänomistajien kanssa käytyihin liikuttaviin keskusteluihin”, kertoo Mäki-Hakola.

Metsänomistajat eivät Mäki-Hakolan mukaan vastusta luontotekoja ja ennallistamista.

”Siitä ei ole kyse vaan päätösvallan luovuttamisesta jonnekin muualle. Panostukset ennallistamiseen ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen”, hän korostaa.

Iso kysymys ovat korvaukset tulonmenetyksistä. Periaatteen pitäisi Mäki-Hakolan mukaan mennä niin, että jos valtio asettaa rajoituksia, valtio maksaa.

Kovin vakuuttavalta ei Pulkkisesta kuulostanut asetusluonnoksen sanamuotoilu.

”Korvauksia voitaisiin tekstin mukaan mahdollisesti kattaa osittain ja alkuvaiheessa.”

Pulkkinen sanoo löytäneensä EU-luonnoksesta ja paluusta 1950-luvulle jopa tietynlaista koomisuutta.

”Jotain huvittavaa on siinä ajatuksessa, että joku menee nyt luontoon ja sanoo ennallistavansa sen. Että nyt minä suojelen sinua, luonto, ja kahdeksan vuoden päästä olet ennallistettu. Eihän se niin mene, paljon muutakin siihen tarvitaan.”