Syyttäjä vaatii vankeusrangaistusta miehelle, joka syytteen mukaan teurasti suuren määrän lampaita erityisen raa'alla tai julmalla tavalla. Miehen mukaan eläimet tainnutettiin ennen teurastusta vasaralla tai kirveellä.

Pohjanmaan käräjäoikeudessa alettiin tiistaina käsitellä laajaa eläinsuojelurikosvyyhtiä, jossa syytteen mukaan yli 2 000 lammasta olisi teurastettu laittomasti ja tarpeetonta kärsimystä aiheuttaen.

Syytteessä on yhteensä yksitoista ihmistä, joista yksi mies on pääepäillyn asemassa. Kaikkiaan syytekohtia on 34.

Pääepäillyn keskeisimmät syytteet ovat törkeä eläinsuojelurikos, terveysrikos ja ympäristön turmeleminen, jotka ajoittuvat vuosien 2003 ja 2020 välille. Lisäksi miestä syytetään rekisterimerkintärikoksesta ja eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta.

Syytteen mukaan Pohjanmaalla toiminut pääepäilty teurasti yli 2 000 lammasta viiltämällä niiden kaulat auki ilman, että eläimiä oli ensin tainnutettu asianmukaisesti.

Ilman tainnutusta tehtävä verenlasku aiheuttaa eläimelle erittäin suurta kipua ja kärsimystä. Eläin ei menetä välittömästi tajuntaansa viiltämisen jälkeen, vaan kuolee lopulta verenhukkaan.

Syyttäjän mukaan mies teki eläinsuojelurikoksen erityisen raa'alla tai julmalla tavalla ja kohteena oli huomattavan iso määrä eläimiä.

Pääepäillyn terveysrikossyyte liittyy siihen, että syytteen mukaan mies käsitteli, kuljetti ja myi lihaa elintarvikehygieniaa koskevan lain vastaisesti. Tästä aiheutui potentiaalinen vaara muiden hengelle tai terveydelle.

Mies paloitteli eläinten ruhot ja kuljetti lihat esimerkiksi muovipusseihin pakattuna ostajille muun muassa Pohjanmaan alueelle. Hän kuljetti pakkausmerkitsemätöntä lihaa autolla, jossa ei ollut kylmäkuljetuslaitteistoa.

Syytteen mukaan mies laiminlöi elintarvikehygienian niin teurastamisessa kuin lihan käsittelyssä, säilyttämisessä ja kuljetuksessa. Teurastukseen käytetyillä tiloilla ei ollut hyväksyntää teurastustoimintaan.

Samaa miestä syytetään lisäksi ympäristön turmelemisesta. Syyttäjän mukaan mies hylkäsi maastoon tai muuten hävitti teurastamistaan lampaista jääneet teurasjätteet, jotka olisi tullut hävittää polttolaitoksessa.

Rekisterimerkintärikoksessa on kyse siitä, että mies sai lampaiden myyjät ilmoittamaan Ruokaviraston eläinrekisteriin virheellisiä tietoja. Myyjät eivät aiheuttaneet virheitä tahallaan, vaan mies oli lampaita ostaessaan ilmoittanut myyjille toisen henkilön tilatunnuksen.

Syyttäjä vaatii miehelle vankeusrangaistusta. Tämän lisäksi syyttäjä vaatii miehelle pysyvää eläintenpitokieltoa ja miestä menettämään valtiolle noin 108 000 euroa. Summa on arvio miehen teurastus- ja lihanmyyntitoiminnasta saamasta rikoshyödystä.

Osan syytteistä pääepäilty on myöntänyt, osan kiistänyt. Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies myöntää syyllistyneensä eläinsuojelurikokseen. Mies kertoo viiltäneensä kaulat noin 1 500 lampaalta ilman, että eläimet tainnuttiin lain vaatimalla tavalla. Vastauksen mukaan eläimet olisi tainnutettu vasaralla tai kirveellä.

Mies kiistää kuitenkin teon julmuuden ja eläinsuojelurikoksen törkeyden. Osa lampaista luovutettiin miehen mukaan elävänä ihmisille. Mies kiistää myös muun muassa ympäristön turmelemisen ja eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamisen.

Toistakin miestä syytetään tapauksessa törkeästä eläinsuojelurikoksesta liittyen ostamiensa eläinten teurastamiseen ilman asianmukaista tainnuttamista. Hänen kohdallaan kyse on pienemmästä määrästä lampaita vuoden 2020 aikana.

Mies oli teurastanut lampaat joko yksin tai pääepäillyn kanssa.

Tämäkin mies on syytteessä myös muun muassa terveysrikoksesta, ympäristön turmelemisesta ja eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta, joissa kyse on 42 lampaan teurasjätteen hylkäämisestä maastoon eri paikkakunnilla.

Mies kiistää kaikki syytteet.

Muina epäiltyinä on yhdeksän henkilöä, joita syytetään vaihdellen esimerkiksi avunannosta törkeään eläinsuojelurikokseen, avunannosta terveysrikokseen tai avunannosta ympäristön turmelemiseen.

Syyttäjän mukaan muut epäillyt ovat toiminnallaan mahdollistaneet pääepäillyn laittoman teurastustoiminnan ja lihan myynnin tai tienneet teurasjätteiden lain vastaisesta hävittämisestä.

Syytetyt ovat esimerkiksi myyneet lampaita teuraaksi pääepäillylle tai sallineet eläinten teurastuksen kiinteistöillään.

Avustamisesta syytetyille henkilöille syyttäjä vaatii rangaistukseksi joko ehdollista vankeutta tai sakkoja. Suurin osa syytetyistä kiistää epäillyt rikokset.

Vyyhti tuli viranomaisten tietoon sen jälkeen, kun eräällä kiinteistöllä muusta syystä vieraillut eläinlääkäri huomasi pääepäillyn teurastamassa lampaita kurkusta viiltämällä.