Poliisi epäilee noin 30-vuotiaan oululaisnaisen tehtailleen rakkauspetoksia Pohjois-Pohjanmaalla.

Nainen etsi useiden seuranhaku­palvelujen kautta vanhempia miehiä, joilta hän pyrki saamaan rahaa erinäisillä keksityillä syillä. Huijatuksi tuli ainakin 11 miestä. He olivat eläkkeellä tai sairaseläkkeellä olleita, iäkkäämpiä yksinäisiä miehiä, kertoo rikosylikonstaapeli Tero Väyrynen Oulun poliisilaitokselta.

”Asianomistajat ovat ajatelleet, että rakkautta on ollut syntymässä. He ovat etsineet rakkautta, seuraa tai jopa parisuhdetta”, Väyrynen kertoo.

Nainen esiintyi palveluissa sekä väärällä nimellä. Osan miehistä hän myös tapasi.

”Nainen on pyytänyt miehiltä rahaa eri verukkeilla. Hän on pyytänyt rahaa tililleen esimerkiksi juna- tai bussilippuun ja sanonut tulevansa käymään. Joskus hänen autonsa on ollut rikki ja hän on pyytänyt rahaa sen korjaamiseen, jotta pääsee tapaamaan miestä.”

Osa miehistä on siirtänyt rahaa muun muassa yhteistä mökkireissua varten.

”Joskus nainen on tavatessaan pyytänyt mieheltä puhelinta vertaillakseen sitä omaansa. Todellisuudessa hän on siirtänyt puhelimella rahaa itselleen.”

Osan hän on saanut lähettämään kuvan verkkopankkitunnuksistaan. Näissä tapauksissa nainen on kertonut pelkäävänsä, ettei mies ole kuka väittää olevansa – ja verkkopankkitunnukset on ollut tapa todentaa henkilöllisyys.

Osalle miehistä nainen on tarinoinut olevansa talousvaikeuksissa ja miehet ovat luulleensa auttavansa häntä.

Poliisi epäilee, että osassa rikoksista naista avusti toinen oululaisnainen. Hän on alle 30-vuotias. Yhdessä he saivat petoksillaan miehiltä noin 86 000 euroa. Summa ei jakaudu tasaisesti asianomistajien kesken. Esimerkiksi yksi miehistä menetti noin 50 000 euroa.

Tämän lisäksi poliisi epäilee naisten tilanneen verkkokaupoista tuotteita ja ottaneen lainoja miesten henkilötiedoilla. Tällä tavalla naiset saivat haltuunsa noin 85 000 euroa. Esimerkiksi yhden miehen nimissä naiset ottivat lainoja noin 50 000 euroa.

Verkosta naiset tilasivat muun muassa paljon karkkia, ruokaa, auton varaosia ja huolto-osia, vaatteita, pyyhkeitä ja lakanoita. Naiset käyttivät rahaa myös rahapeleihin.

Rikokset tapahtuivat vuosina 2019–2020.

Kahden naisen lisäksi poliisi uskoo, että mukana petoksessa on ollut oululaismies. Tämän tilille naiset ovat siirtäneet rahoja. Tutkinnan aikana poliisi onnistui pysäyttämään tilille siirretyt noin 6 000 euroa, jotka oli hankittu petoksella. Kyse oli erään asianomistajan nimiin otetusta lainasta.

Muita rahoja ei ole saatu takaisin.

Poliisi epäilee naisia useista petoksista, törkeistä petoksista, maksuvälinepetoksista sekä törkeistä maksuvälinepetoksista. He olivat tutkinnan alkuvaiheessa vangittuna kaksi viikkoa. Miehen tietämyksen taso petoksista jää oikeuden ratkaistavaksi.