Venäjältä tuovia suomalaisyrityksiä on nyt yli 80 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tuonti supistuu lisää helmikuussa, kun öljytuotteiden tuonti Venäjältä Suomeen loppuu.

Tavallinen kuluttaja voi yhä törmätä venäläistä alkuperää oleviin autonrenkaisiin. Vaikka tuonti on lopetettu, on niitä vielä monen rengasliikkeen varastossa.

Tuonti Venäjältä Suomeen on jatkanut supistumistaan, mutta jatkuu joissain tuote­ryhmissä yhä melko vilkkaana.

Tullin ennakkotietojen mukaan Suomen tuonnin arvo Venäjältä oli syyskuussa 257 miljoonaa euroa. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna tuonti on supistunut 66 prosenttia.

Tilanteeseen vaikuttavat Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden lisäksi yritysten omat päätökset vetää liiketoimintaansa pois Venäjältä, kertoo Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

”Pelkästään pakotteiden vaikutuksia on vaikea erottaa yritysten omasta reagoinnista siihen, miten ne ovat vetäneet liiketoimintaansa pois tai keskeyttäneet sitä. Pakotteilla on tietysti iso vaikutus, koska ne ovat niin laaja-alaiset, mutta koska Venäjän kaupan lasku on niin radikaalia, on vaikea sanoa, millaista vaikutusta milläkin on.”

EU on jo asettanut Venäjälle kahdeksan pakotepakettia, ja komissio valmistelee parhaillaan yhdeksättä.

Pakotteiden ulkopuolelle jää kuitenkin valtava määrä tuotteita. Esimerkiksi uraani ei ole pakotteiden listalla, ja Suomessa Fortum käyttää yhä venäläistä uraania ydinvoima­laitosten polttoaineena.

Tulli arvioi lokakuussa, että noin 90 suomalaista yritystä tuo edelleen tuotteita Venäjältä.

Rakshit kuitenkin huomauttaa, että yritysten määrä elää jatkuvasti esimerkiksi pakotteiden mukaan. Tarkkoja lukuja niistä ei voi antaa.

”Mutta tämä mittakaava on kuitenkin todellinen. Yrityksiä ei ole enää montaa.”

Venäjältä tuovia suomalaisyrityksiä on nyt yli 80 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, sanoo EastCham Finlandin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen. EastCham Finland toimi aiemmin nimellä Suomalais-Venäläinen kauppakamari.

Mitä Venäjältä Suomeen sitten edelleen tuodaan? Tullin ulkomaankaupan tuoreimman, syyskuun ennakkotilaston mukaan lista on edelleen pitkä, vaikka tuontimäärät ovat pienentyneet.

Arvoltaan eniten Suomeen tuotiin syyskuussa Venäjältä nikkeliä ja nikkelitavaraa. Nikkeliä tuodaan Rekolaisen mukaan erityisesti akku­teollisuuden käyttöön.

”Sitä käytetään myös ruostumattoman teräksen valmistamiseen.”

Arvoltaan toiseksi eniten tuotiin öljytuotteita. Ryhmä kattaa jalostetun öljyn eri muodoissaan. Rekolaisen mukaan tuotteisiin kuuluu esimerkiksi kevyt polttoöljy, jota käytetään lämmityksessä teollisuudessa ja maataloudessa, sekä liikenteen poltto­aineena käytettävä diesel.

Sekä nikkeliä että öljytuotteita tuotiin syyskuussa jopa suuremmalla arvolla kuin vuosi sitten syyskuussa.

Rekolaisen mukaan öljytuotteissa kasvun taustalla voi olla hintojen nousun lisäksi se, että öljytuotteiden tuonti loppuu helmikuussa, kun niille asetettujen pakotteiden siirtymäaika päättyy.

”Tämä voi olla osittain yritysten varautumista tuontikieltoon.”

Raakaöljyn tuonnista Venäjältä tulee kiellettyä joulukuussa ja jalostettujen öljytuotteiden tuonnista helmikuussa, kun niitä koskevien pakotteiden siirtymäajat päättyvät. Kuvassa alus haki raakaöljyä Venäjän Ust-Lugan satamasta vuonna 2015.

Myös nikkelissä kasvu voi selittyä osin varautumisella, sillä VR lopettaa vuoden lopussa rautatierahdin Suomen ja Venäjän välillä.

”Nikkeliä on tuotu paljon rautatierahtina, ja uudet kuljetusreitit ovat meriteitse. Yritysten täytyy hakea uusia logistiikkareittejä, jotka saattavat olla kalliimpia ja viedä enemmän aikaa”, Rekolainen sanoo.

Tullin Sami Rakshit huomauttaa, että isossa kuvassa nikkelikiven ja öljytuotteiden tuontimäärät ovat pieniä.

”Nämäkin korkeat luvut ovat todella matalia, kun verrataan normaalivuosiin.”

Kuluttajatuotteita Venäjältä Suomeen ei Rekolaisen mukaan juurikaan tuoda.

”Lopputuotteita on tuotu aiemminkin varsin vähän, ja niissäkin monet ovat menneet tuontikieltoon, kuten puusta valmistetut tuotteet.”

EU:n Venäjän vastaiset pakotteet eivät koske Venäjältä tulevien elintarvikkeiden kauppaa.

”Elintarvikkeiden ryhmään kuuluvia tuotteita on tuotu vielä jonkin verran, mutta ne ovat pääasiassa rehutuotteita ja rehuraaka-aineita”, Rekolainen sanoo

Myös hedelmiä ja viljaa on tuotu jonkin verran.

”Mutta hyvin pieniä määriä, eikä ole tietoa siitä, ovatko ne menneet suoraan teollisuuteen. Ne tuskin ovat mitään lopputuotteita.”

Myös Tullin Sami Rakshit sanoo, että kuluttajatavaratuonti Venäjältä on isossa kuvassa täysin marginaalista.

Tavallinen kuluttaja voi Rakshitin mukaan kuitenkin hyvinkin törmätä venäläistä alkuperää oleviin tuotteisiin. Hän nostaa esimerkiksi autonrenkaat.

” ”Kaikki tavara ei välttämättä ole poistunut kuluttajan saatavilta.”

”Kumi ja renkaat menivät pakotteen alle jo alkuvuodesta, mutta ei ole poissuljettua, etteikö Venäjällä tuotettuja renkaita olisi vielä jossain myynnissä. Se riippuu siitä, millaiset varastot on otettu.”

Venäläisten autonrenkaiden tuonti Suomeen kiihtyi niitä koskevien pakotteiden julkaisemisen myötä ennen kuin tuonti heinäkuussa päättyi kokonaan siirtymäajan jälkeen.

”Kaikki tavara ei välttämättä ole poistunut kuluttajan saatavilta siksi, että se on tullut pakotteen alaiseksi tai koska sen tuotanto on lopetettu. Tässä ratkaisee kysyntävolyymi suhteessa varastoon”, Rakshit sanoo.

Moni suomalaisyritys kuitenkin ilmoitti viime keväänä lopettavansa venäläistuotteiden myynnin.

Kesko lopetti helmikuussa venäläistä alkuperää olevien päivittäistavara­tuotteiden oston, mutta K-ruokakauppojen kauppakohtaisten valikoimien osalta kauppiasyrittäjät päättävät tuotteista itsenäisesti.

Keskon viestinnästä kuitenkin kerrotaan, että K-kauppiaat alkoivat jo tuolloin yleisesti poistaa venäläistä alkuperää olevat tuotteet hyllyiltä kokonaan.

S-ryhmä puolestaan ilmoitti helmikuun lopulla poistavansa ketjujensa valikoimista kaikki venäläistä alkuperää olevat tuotteet. Poikkeuksen ovat tehneet rakentamisen ketjuvalikoimat, joissa on myyty pois vanhaa varastoa venäläistä puutavaraa.

Nämäkin yksittäiset tuotteet ovat kuitenkin nyt jo poistuneet valikoimista, S-ryhmän viestinnästä kerrotaan HS:lle.