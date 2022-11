Satakuntalaisen miehen hallusta löytyi 3d-tulostimella valmistettuja ja erityisen vaaralliseksi luokiteltuja aseita. Miestä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Lounais-Suomen poliisi on saamassa valmiiksi esitutkinnan 3D-tulostimella valmistettuihin aseisiin liittyen. Nelikymppistä satakuntalaismiestä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Nelikymppisen miehen epäillään rakentaneen aseita 3d-tulostimen avulla Satakunnassa. Lounais-Suomen poliisi tiedottaa, että se on saamassa asiaan liittyvän esitutkinnan valmiiksi.

Mies jäi kiinni puuhistaan huhtikuussa, kun hän törmäsi autolla liikenneympyrässä olleeseen valotolppaan Kankaanpäässä. Tuolloin miehen autosta löytyi itse valmistettuja muovisia aseen lippaita.

Kotietsinnässä miehen hallusta löytyi itse valmistettuja ja erityisen vaarallisiksi luokiteltuja aseita.

”Aseita löytyi muutamia. Osa niistä on ollut toimintakuntoisia”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kristiina Kontio.

Lisäksi miehen kotoa löytyi aseen osia sekä aseiden rakentamiseen liittyvää välineistöä.

Mies kertoi kuulusteluissa, että hän rakensi 3d-tulostimen avulla lippaita ja toimintakykyisiä aseita.

Epäillyn mukaan hän oli valmistanut aseet omaa käyttöään varten. Mies on myös testannut aseita, Kontio kertoo.

”Hän on testannut aseita syrjäseudulla paikoissa, joissa sivullisille ei ole voinut aiheutua vaaraa.”

Myös poliisi on testannut aseita ja todennut, että osa niistä on toimintakuntoisia.

Poliisi takavarikoi mieheltä myös useita muita luvattomia ampuma-aseita ja useita satoja eri kaliiberin patruunoita.

Kysymys on Kontion mukaan harvinaislaatuisesta rikoksesta Suomessa.

”Näitä on ollut kohtalaisen vähän poliisilla esitutkinnassa. Joitakin aikaisempia tapauksia on tullut ilmi, mutta tämä on kohtalaisen uusi ilmiö.”

Miestä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Lisäksi miestä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Miehen kotoa löydettiin suuri kannabiskasvattamo ja useita kiloja myyntikelpoista kannabista.

Satakuntalaismies oli esitutkinnan aikana tutkintavankeudessa. Nyt hänet on vapautettu odottamaan oikeuskäsittelyä.

Tapaus siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan.