Nuoressa talousmetsässä Rovaniemen Misissä ei ole keloja eikä lehtipuita. Tutkimusprofessori Pasi Rautio löytää metsästä ehkä 1950-luvulta olevan kannon, joka kertoo, että aikanaan paikalla on kasvanut myös järeitä, parisataavuotiaita mäntyjä.

Jokin on hyydyttänyt Suomen metsien kasvun. HS lähti etsimään syitä ja vastauksia pohjoisesta.

Huhtikuussa erikoistutkija Tarja Tuomainen sai tuoreet laskelmat käsiinsä. Luonnonvarakeskuksen tiimi oli jälleen kerran laskenut metsien, peltojen ja muun maankäytön päästöt ja nielut yhteen.

Lopputulos oli hämmentävä. Maankäyttö oli Suomessa muuttunut ilmastopäästöjen lähteeksi, ensimmäistä kertaa. Tähän asti maat ja mannut olivat olleet hiilinielu.

Luonnonvarakeskuksesta poikkeukselliset luvut lähetettiin Tilastokeskukseen, missä ne päätyivät osaksi kasvihuonekaasuraportointia. Vuoden 2021 päästöjen pikaennakko julkaistiin aurinkoisena keskiviikkona 25. toukokuuta. Pian maankäytön muuttuminen päästölähteeksi oli valtakunnallinen uutinen, josta kertoivat niin Yleisradio kuin Helsingin Sanomat.

Keikauksen oli aiheuttanut kaksi syytä. Metsiä oli hakattu paljon, mutta oli jotain muutakin: metsien kasvuvauhti oli hiipunut. Siksi metsien nielu oli pienentynyt, eikä se riittänyt enää sitomaan peltojen päästöjä.

Metsien kasvua seuraa Valtakunnan metsien inventointi. Sen tietojen avulla pystyttiin paikantamaan, että tarkalleen ottaen metsien kasvu oli hiipunut Pohjois-Suomessa.

Vaaran laella oli 1950-luvulla hakkuuaukko. Nyt siinä kasvaa noin 70-vuotiasta metsää. Suomen puustosta lähes puolet on mäntyä, joten männyn kasvun muutokset näkyvät heti myös metsien kokonaiskasvuluvuissa.

Hangesta erottuu iso kivi, jonka vieressä kohoaa mänty. Pikkukannoista näkee, että männyn ympäriltä on harvennettu pois kilpailijoita. Tämä yksilö on saanut jäädä saamaan valoa ja vankistumaan. Kovin järeä puu ei vielä ole, halkaisijaltaan ehkä noin 20 senttiä.

Jos paperille pitäisi piirtää mänty, juuri tällaisen siitä varmaan tekisi: sopusuhtainen latvus koristeellisine oksineen ja suora runko. Rosoisessa kaarnassa on koristeena hentoista vitilunta ja vaaleanvihertävää keltatyvikarvetta. Jykevämmän jäkälän sormet tarrautuvat kaarnan koloihin, siitä ehkä nimikin: sormipaisukarve. Rungossa tököttää jäykäksi jäätyneitä luppopartoja.

Olemme Misissä, Rovaniemellä. Lähellä on Rovajärven ampuma-alue, mutta ilmeisesti mitään harjoitusta ei ole käynnissä. On aivan hiljaista.

Lappi on mäntymetsien valtakuntaa. Siksi olemme täällä. Metsätilastoista selviää, että Suomen metsien kasvun hidastuminen johtuu pelkästään männystä. Kuusen kasvuvauhti ei ole hiipunut vaan päinvastoin kiihtynyt edelleen. Siksi kasvun hyytyminen asettuu kartalla Pohjois-Suomeen, mäntymetsien vyöhykkeelle.

Edessämme seisova mänty on ehtinyt nähdä kaikenlaista.

Pikkuisena taimena sen eloon on vaikuttanut ennen kaikkea kasvupaikka: kuinka paljon tarjolla on valoa ja kuinka voimakasta on juuristokilpailu.

Tovereiden seura vaikuttaa kasvuun myöhemminkin. Jos mänty kasvaa liian tiheässä, sen latva jää pieneksi. Silloin neulasmassa ei riitä yhteyttämään puulle kasvua.

Tämän männyn latvus on kooltaan noin neljänneksen koko puun pituudesta. Se riittää hyvin muuttamaan auringon energian ja ilman hiilidioksidin kasvuksi.

”Kyllä tästä vielä tukki tulee”, toteaa metsäprofessori Pasi Rautio ja taputtaa männyn kylkeä. Hän työskentelee Luonnonvarakeskuksessa (Luke) Rovaniemellä ja on lähtenyt oppaaksemme Misiin.

"Kyllä tästä vielä tukki tulee", toteaa metsäprofessori Pasi Rautio. Latvus riittää hyvään kasvuun. Valoa on tarpeeksi, jotta alimmat oksat ovat kuolleet pois.

Mänty tarvitsee tietysti muutakin kuin valoa: ravinteita maaperästä, kesien lämpöä ja riittävästi vettä. Viileät kesät näkyvät ohuina vuosilustoina, hidastuneena kasvuna.

Mäntyä voivat kohdata myös satunnaiset surut: hyönteisisku, lumituho, metsäpalo.

Mänty ehkä näyttää yksinäiseltä, mutta sitä se ei ole. Maan alla se viettää yhteiseloa mykorritsan eli sienijuuren kanssa. Mänty lahjoittaa mykorritsalle sokereita ja ja saa vastineeksi ravinteita ja vettä. Nykyään tiedetään, että mykorritsan laadulla on iso vaikutus männyn kasvuun.

Harvennuksen vapauttama valo on saanut männyntaimia nousemaan aukkopaikkoihin. Tämä taimi on kasvanut ehkä noin kahdeksan vuotta.

Mutta vaikka kuinka tuijotamme mäntyä, se ei sittenkään paljasta, miksi Suomen metsien kasvu on hidastunut.

Valtakunnan metsien inventointi ei ole mikään metsäpuiden neuvola, jossa seurattaisiin jokaisen kuusen tai männyn kasvua. Kasvu raportoidaan suuralueille, ei yksittäisille puille.

Metsikkötasolla kasvuun vaikuttavat tekijät ovat erilaisia kuin yksittäisellä puulla.

Ikäluokka ratkaisee paljon. Mänty kasvaa nopeimmin 21–40-vuotiaana. Misin mäntymme on ehkä noin 70-vuotias, eli kiivaimman kasvun vuodet ovat jo kaukana takanapäin. Terävästä latvasta näkee, että se kasvaa vielä jonkin verran pituuttakin, mutta lähinnä tarkoitus on nyt järeytyä leveyssuunnassa.

Yleisin mäntymetsien ikäluokka Pohjois-Suomessa on 61–80-vuotiaat. Koska yhä useampi mänty on siirtynyt tähän leppoisasti kasvavien ikäluokkaan, mäntymetsien kasvuvauhti on rauhoittunut.

Männikkö on harvennettu 14 vuotta sitten. Näiden ohuiden kantojen lisäksi metsästä löytyi myös isompien puiden kantoja.

Ikärakenteen muutoksessa niitetään nyt sitä, mitä 1950-luvulta lähtien on kylvetty.

1950-luvulla metsiä alettiin avohakata tehokkaasti, ja etenkin 1960-luvulla metsiä kylvettiin, istutettiin ja muutenkin uudistettiin innolla. Silloin syntyneet suuret ikäluokat alkavat olla nyt siinä iässä, että niiden kasvu on verkkaista.

Toisaalta metsän ikärakenne ei ole tullut inventointien, laskelmien ja tilastojen laatijoille yllätyksenä. Vauhdikkaiden kasvuvuosien jälkeen jonkinlaista tasaantumista osattiin odottaa. Mutta jarrutus oli sittenkin ajateltua voimakkaampi. Tai kuten Luken tutkimuspäällikkö Kari T. Korhonen sen sanoo:

”Aikaisemmin vuosittainen kasvunvaihtelu peittyi kiihtyvän kasvun alle. Nyt kun yleinen kasvutahti on tasaantunut, vaihtelu tulee näkyviin, ja se onkin aika isoa.”

Ikärakenteen muutos ei siis selitä kaikkea, jotain muutakin on tapahtunut. Itse kasvu on hyytynyt. Lustoleveyksiä mittaamalla männyn kasvunalenemaksi on Pohjois-Suomessa saatu yhdeksän prosenttiyksikköä aiempaan verrattuna.

Käyrästä näkee, ettei männyn kasvu ole jarruttanut vain parina viime vuonna, vaan kasvu on alkanut alentua jo vuoden 2005 jälkeen.

Jutun esimerkkimänty kasvaa ison kiven vieressä Pyydyslammin maastossa Misissä Rovaniemellä. Metsässä oppaana tutkimusprofessori Pasi Rautio.

Kasvunalenemaa voisivat selittää esimeriksi viileät kasvuolot. Säätilastoista voi kuitenkin nopeasti tarkistaa, että viime vuosina kesät eivät ole olleet erityisen viileitä.

Jostain muusta on kyse.

Mäntyjä ovat voineet kurittaa kuivuusjaksot. Sellaisia on nyt nähty Suomessa. Kuivuus on luultavasti kiusannut etenkin karuja kasvupaikkoja – eli juuri niitä, joita mänty suosii.

Myös metsien käsittelytavat ovat muuttuneet. Se on voinut heikentää mäntyjen kasvuvauhtia. Tavallisesti talousmetsiin tehdään ennen päätehakkuuta kaksi harvennusta, joskus männiköihin voidaan tehdä kolmaskin.

Misin männikössä näin ei ole toimittu. Tämä männikkö on harvennettu vain kertaalleen: 14 vuotta sitten ja aika voimallisesti. Myös hakkuutähteet on kuljetettu pois. Mukana on mennyt valtava määrä ravinteita, jotka olisivat lannoittaneet metsää.

Ohuen lumen alta pilkottaa kanervaa, jalanjäljistä paljastuu seinäsammalta. Rautio potkii kantoja esiin höttölumen alta. Ohuiden riukujen lisäksi täältä on hakattu isompiakin puita. Puuta on viety pois paljon.

Rautio on havainnut tämän yleistyneen. Kahden harvennuksen sijaan tehdäänkin vain yksi, mutta se sitten sitäkin ronskimmin. Syynä on yleensä raha. Kun koneet kerran tuodaan metsään, puuta harvennetaankin kerralla pois paljon. Siitä saa jo vähän tulojakin. Ei siis edetä kuin oppikirjassa, vaan lasketaan euroja.

”Yhä useammin keskiössä on talousajattelu, lyhyen tähtäimen tuotto, ei niinkään metsä itse ja sen kyky tuottaa järeää puustoa”, Rautio toteaa.

Rautio ei ole havaintoineen yksin. Myös Valtakunnan metsien inventoinnissa on todettu, että harvennushakkuut ovat voimistuneet koko 2000-luvun ajan. Harvennusten määrä on kasvanut, vaikka ensiharvennuksia tehdään vähemmän.

Mäntyä tuijottamalla voi tietysti ajatella, että voimallisen harvennuksen jälkeen sille riittää valoa ja kasvu sen kuin kiihtyy. Metsikkötasolla vaikutus on kuitenkin päinvastainen: voimakas harvennus aiheuttaa puuston kasvun aleneman. Metsässä yksinkertaisesti on vähemmän runkoja, jotka voisivat kasvaa.

Tämä voi pienentää metsänomistajan tuloja myös päätehakkuuvaiheessa: metsässä on vähemmän korjattavaa. ”Siinä ei silloin optimoida puuntuotantoa vaan pyritään välttämään kustannuksia”, Rautio toteaa.

Metsätilastoissa näkyy sekin, että 2000-luvulla puut ovat päätehakkuissa olleet keskiläpimitaltaan aikaisempaa kapoisempia.

Jos ensimmäinen harvennus on jätetty väliin turhana kustannuksena, männyt ovat voineet kasvaa tiheässä ja jäädä tupsulatvoiksi. Neulasia ei ole riittävästi yhteyttämään. Silloin yksittäisen männynkin kasvu voi jäädä niukaksi, mikä näkyy ohuina vuosilustoina.

Etenkin männyllä kasvun elpyminen on voimallisen harvennuksen jälkeen hitaampaa kuin lievän harvennuksen jälkeen.

Onko tehokkaissa ja ronskeissa harvennuksissa menty ehkä jo liian pitkälle? Onko se jarruttanut Suomen metsien kasvua?

Tästä on kyse Luke raportoi jo syksyllä 2021, että metsien kasvu on hidastunut. Puuston vuotuinen kasvu oli 103,4 miljoonaa kuutiometriä, kun se aiemmin oli 107,8 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavana keväänä kasvuksi laskettiin enää 103,2 miljoonaa kuutiometriä.

Toukokuussa 2022 Tilastokeskuksen pikaennakko paljasti, että hidastunut metsänkasvu sekä voimakkaat hakkuut vaikuttivat myös Suomen ilmastopäästöihin: maankäytön hiilinielu oli kadonnut ja sen tilalla oli päästöjä.

Metsät olivat edelleen hiilinielu, mutta eivät enää niin suuri, että ne olisivat kyenneet sitomaan muun maankäytön kuten peltojen päästöjä. Kokonaisuus oli siis keikahtanut ratkaisusta lisäongelmien puolelle.

Kun hiilinielun kääntymisestä päästölähteeksi kertova pikaennakko tuli toukokuussa julki, paljon alkoi tapahtua.

Metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) sekä silloinen ilmastoministeri Emma Kari (vihr) kuvasivat tilannetta vakavaksi. Ilmasto- ja energia-asioista vastaaville ministereille järjestettiin ylimääräinen kokous muuttuneesta tilanteesta. Ministeri Kurvinen halusi jatkotutkimuksia ja selvityksiä.

Tehtävän sai maa- ja metsätalousministeriön alainen Luonnonvarakeskus.

Nyt tuo selvitys on valmistumassa. Luke julkistaa raporttinsa metsien kasvun hiipumisen syistä keskiviikkona 21. joulukuuta. Selvityksessä käydään läpi niin säätilojen vaikutusta kuin hakkuidenkin roolia.

Raporttiin kohdistuu kovat odotukset.

Iso Kärväsvaara on kuin kuva pohjoisen mäntymetsien ikärakenteesta. 1950-, 1960- ja 1970-lukujen metsänuudistukset loivat nykyiset suuret ikäluokat, jotka nyt ovat verkkaisemman kasvun vaiheessa.

Metsien iso hiilinielu on ollut Suomen ilmastopolitiikan peruskiviä. Ilmastotoimien suunnittelussa on voitu laskea sen varaan, että metsät sitovat ne päästöt, joita ei onnistuta vähentämään. Hiilinielun varassa Suomi on voinut asettaa aika tiukkojakin ilmastotavoitteita. Ilman hiilinielua Suomi ei pääse hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Nielujen ylläpitoon on sitouduttu myös EU:ssa. Jos nielut kutistuvat, tulee siitä Suomelle seuraamuksia. Ilmastopaneeli on väläytellyt jopa miljardiluokan laskua kadonneesta nielusta.

Myös puun teollinen käyttö on perustunut sille, että metsät ovat kasvaneet kiivaasti. Kasvaneita hakkuita on voitu perustella sillä, että puusto on kasvanut vielä enemmän.

Kaikki nämä rakennelmat ovat vaarassa, jos metsien kasvu syystä tai toisesta hiipuu.

Mutta jos Luke onnistuu löytämään syyt metsien kasvun hidastumiselle, silloin syihin voidaan ehkä myös puuttua. Etenkin jos ne ovat ihmisen aiheuttamia.