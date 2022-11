Tutkinnan perusteella tekijöinä on ollut kaksi tummiin vaatteisiin pukeutunutta miestä. Poliisi pyytää heistä silminnäkijähavaintoja.

Kärkölässä revittiin pankkiautomaatti irti rakennuksen seinästä kauhakuormaajalla yöllä kello kolmelta, tiedottaa Hämeen poliisilaitos.

Poliisitutkinnassa on ilmennyt, että tekijöinä on ollut kaksi tummiin vaatteisiin pukeutunutta miestä. Miehet varastivat automaatin ja sen mahdollisesti sisältäneet rahat. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Vornanen ei ota tässä vaiheessa tutkintaa kantaa siihen, kuinka suuresta summasta on kyse.

Tapahtunutta tutkitaan törkeänä varkautena. Vornanen huomauttaa, että törkeän varkauden kohdalla anastetun omaisuuden arvo lähtee 15 000 eurosta.

”Tässä tapauksessa kyse on kyllä huomattavasti suuremmasta summasta.”

Poliisitutkinnassa on lisäksi käynyt ilmi, että kauhakuormaaja on anastettu ennen tekoa paikkakunnalla sijaitsevalta työmaalta.

Pankkiautomaatti vietiin Kärkölän keskustassa sijaitsevasta liikekeskuksen seinästä – tarkemmin sanoen Kärkölän osuuspankin omistaman liikekiinteistön seinästä, kertoo Kärkölän osuuspankin johtaja Mikael Hanhilahti. Automaatti oli Automatian omistama.

Yöllisestä automaattivarkaudesta tuli useita puheluita hätäkeskukseen. Ilmoitukset koskivat etenkin kovaa meteliä.

”Jos kuvittelet, että kuormaajalla pistetään kiinteärakenteinen lasi- ja metallirakenteinen seinä tuhannen päreiksi, kyllä se kohtuullisen hiljaisessa kyläkeskuksessa varmasti kovan metelin aiheuttaa”, tutkinnanjohtaja Vornanen sanoo.

Seinään tuli tietysti iso vaurio, Hanhilahti kertoo.

”Pankkisalissa ei kuitenkaan käyty ja asiakkaiden rahat ovat turvassa.”

Tapahtumapaikalta keltainen kauhakuormaaja lähti automaatti kauhassaan kohti rautatieasemaa. Ilmeisesti miehet ovat hylänneet kuormaajan Koukuntien läheisyyteen ja jatkaneet pakoa toisella ajoneuvolla. Oletettavasti pakoreitti on kulkenut Koukuntien kautta.

Automaattivarkauksia tapahtuu silloin tällöin. Esimerkiksi lokakuussa Mäntsälässä kaksi miestä varasti pankkiautomaatin yöllä. Miehet repivät automaatin kuormaajan avulla irti seinästä ja nostivat sen kyytiin. Vornasen mukaan tekotavassa on ”kieltämättä samankaltaisia piirteitä”, mutta hän ei ota kantaa siihen on kyse mahdollisesti samasta tekijäkaksikosta.

Pankin seinään syntynyt vaurio oli saatu korjattua iltapäivällä.

Hämeen poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Kärkölän keskustan alueelta. Lisäksi poliisia kiinnostaa yöllinen liikenne Koukuntiellä kello kolmen jälkeen. Poliisia kiinnostaa muun muassa havainnot tekijöistä sekä pakoauton merkistä, väristä ja mallista.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen perustutkinta.ph.hame@poliisi.fi.