Suuri teollisuushalli palaa Nokialla – sammutustyöt jatkuvat pitkälle yöhön

Tulipalo syttyi noin 3 000 neliömetrin suuruisessa rakennuksessa. Kohteessa on palanut pääosin jätettä, jota laitoksessa on käsitelty.

Nokialla Pirkanmaalla pelastuslaitos on saanut Revisol oy:n jätteenkierrätyslaitoksella syttyneen rakennuspalon hallintaan ja rajoitettua syttymisalueelle. Tulipalo syttyi noin 3 000 neliömetrin suuruisessa rakennuksessa.

Alkuyöstä, ennen kello yhtä pelastusviranomaiset raivasivat paikan päällä energiajätettä sekä sammuttivat kyteviä kasoja.

"Palo on saatu rajattua sillä tavalla, että se on pysynyt yhdessä osastossa, jossa on energiajätettä. Ei ole levinnyt muuhun rakennukseen”, kertoi Pirkanmaan pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjä Pekka Mutikainen STT:lle.

Tuli on päässyt jonkin verran rakenteisiinkin, mutta pääosin kohteessa palaa jäte, jota laitoksessa on käsitelty ja murskattu.

Merkittävää leviämisvaaraa ei näyttäisi Mutikaisen mukaan enää olevan. Jätettä joudutaan kuitenkin kuljettamaan pois kauhakuormaajalla. Tässä yhteydessä on mahdollisuus, että tuli roihahtaa uudelleen, mutta pelastuslaitos on paikan päällä valmiina sammuttamaan palon uudelleen.

Sammutustöissä arvellaan menevän vielä muutama tunti.

Paikalla Nokian Juhansuonkadulla on enimmillään ollut 20 pelastusyksikköä ja kolme johtoyksikköä. Mutikaisen mukaan muutama yksikkö oli ehditty kuitenkin jo vapauttaa alkuyöstä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta lauantaina hieman ennen iltakymmentä vartiointiliikkeen kautta. Mutikaisen tietojen mukaan paikalla ei ollut syttymishetkellä tuotantoa käynnissä eikä tulipalosta ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Syttymissyystä ei ole tällä hetkellä tietoa. Päällikköpäivystäjä arvioi, että asiaa tutkitaan paremmin vasta arkena.