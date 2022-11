Poliisin tietojen mukaan Lohjan keskusaukiolla ammuttiin laukaus ilmaan sunnuntaina, mutta varmaa tietoa asiasta ei vielä ole.

Lohjan keskustassa tapahtui sunnuntai-iltana yhteenotto, jonka yhteydessä ammuttiin yksi laukaus, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo.

Kukaan ei loukkaantunut laukauksen seurauksena, eikä sivullisille aiheutunut tilanteesta vaaraa. Rikoskomisario Robin Hulden sanoo, että poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan laukaus ammuttiin ilmaan, mutta varmaa tietoa tästä ei vielä ole.

Poliisin mukaan tilanteessa oli osallisena useita täysi-ikäisiä ihmisiä, jotka tunsivat toisensa entuudestaan.

Paikalta poistui yhteenoton jälkeen kaksi ajoneuvoa. Poliisi tavoitti näistä toisen pian tapahtuman jälkeen ja otti kiinni kaksi miestä. Kiinnioton yhteydessä poliisi kirjasi rikosilmoituksen myös rattijuopumuksesta.

Poliisi tutkii tapahtunutta pahoinpitelynä ja ampuma-aserikoksena.

Ylen mukaan ravintolassa iltaa viettäneessä nelihenkisessä seurueessa oli syntynyt riitaa kolmen miehen välille, ja he olivat siirtyneet selvittämään asiaa Keskusaukiolle.

Ylen mukaan yksi miehistä otti esiin käsiaseen ja laukaisi sen kohti toisen seurueeseen kuuluneen miehen jalkoja. Yle kertoo myös, että tapahtuma on tallentunut valvontakameran kuviin. Yle ei uutisessaan kerro, mistä sen tiedot ovat peräisin.

Rikoskomisario Hulden ei maanantaiaamuna vielä pystynyt vahvistamaan Ylen tietoja siitä, mihin laukaus on kohdistunut ja miten tapahtumat etenivät.

”Joitain tallenteita on meille tulossa, mutta vielä on liian aikaista sanoa, mitä niissä näkyy ja kuuluu. Tapahtumien kulusta meillä ei ole vielä varmaa tietoa. Tutkinta on vasta alkuvaiheessa”, Hulden sanoo.

Tapahtuneella oli poliisin mukaan myös todistajia, joita kuullaan tutkinnan edetessä.