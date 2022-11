Ilari Edelmann sai isältään, säveltäjä Toni Edelmannilta rakkauden musiikkiin ja metsään. Nyt hän yhdistää ne musiikkiteoksissaan.

Kurttusieni näyttää valtavalta tagliatellepastakimpulta säveltäjä Ilari Edelmannin käsissä. Sienen läpimitta on kolmisenkymmentä senttiä, ja se painaa tasan kilon.

Ilari Edelmann punnitsi sienen vaimonsa Serafiina Edelmannin kanssa oitis kotikuistille päästyään. Kilon painoinen yksilö ei sinänsä ole kurttusieneksi poikkeuksellisen suuri, mutta ylipäätään sieneksi suuri: tattiin, suppilovahveroon tai hallavahakkaaseen verrattuna jopa valtava.

Ja varsinkin se on harvinaislaatuinen. Jokaisen sienestäjän unelma.

”Urani sienestäjänä on saanut nyt huipentuman”, Ilari Edelmann toteaa sienenmöhkäle kädessään kotipihallaan Fiskarsissa.

Stadin ja Berliinin kundi ymmärsi heti sienen havaitessaan, millainen aarre oli kyseessä.

”Päätin, että teen pitkän reissun. Menin aika syvälle erämaahan, ja olin neljässä tunnissa saanut jo varmaan kymmenen litraa suppilovahveroita. Sitten katsoin, että vieressä oli vähän vanhempaa mäntymetsää.”

Rutinoituneena sienestäjänä Edelmann tiesi, että vanhempien mäntyjen kupeessa voisi olla kaikkea kiinnostavaa.

”Ajattelin, että koukkaan sinne ennen kuin menen autolle. Ei siinä tarvinnut kuin kolme askelta. Meni sekunnin murto-osa, tunnistin sen heti. Tuuletin.”

Ilari Edelmann leikkaa puukolla sienen kannan, sillä hän haluaa jättää osan sienestä luontoon.

Kurttusieni on monen sienestäjän haave.

Ja Ilari Edelmann on sienestäjä jos joku. Sienestys on ollut lapsesta asti hänelle jopa tärkeämpi asia kuin kalastus.

Ilari Edelmannin isä oli säveltäjä Toni Edelmann.

”Toni oli kova sienestämään. Käytiin yhdessä sienireissuilla pienestä asti. Sieltä kipinä on varmaan tullut.”

Luonnollisesti musiikki oli toinen asia, joka periytyi Tonilta Ilarille, samoin kuin Ilarin veljelle Samuli Edelmannille.

Metsä ja musiikki ovat Ilari Edelmannin kaksi suurta rakkautta perheen lisäksi. Edelmannit saivat esikoisensa vuosi sitten, ja lapsi rytmittää perheen arkea.

Stadin sekä Berliinin kundi Ilari ja Lappeenrannan sekä Lontoon friidu Serafiina muuttivat Fiskarsin luonnon helmaan.

Ilari Edelmann kasvoi Helsingin Käpylässä. Vanhempien muuttaessa hän lähti opiskelemaan Berliiniin Euroopan suurimpaan taideyliopistoon Universität der Künste Berliniin. Hän vietti Berliinissä kahdeksan vuotta.

Joutsenossa varttunut ja aiemmin Helsingissä työskennellyt klassinen laulaja Serafiina Edelmann, omaa sukua Sainio, puolestaan asui Lontoossa kymmenen vuotta. Palattuaan Helsinkiin he tapasivat ja rakastuivat.

Kaksi vuotta sitten Serafiina odotti lasta, ja pariskunta muutti aluksi Fiskarsiin. Sieltä he onnistuivat ostamaan nykyisen kotitalonsa viisi vuotta sitten edesmenneen Toni Edelmannin ja hänen puolisonsa Kiti Luostarisen naapurista.

Hallavahakas kiinnittää Ilari Edelmannin huomion. Hän on luvannut viedä vieraat käymään vesiputouksella. Matkalla hänen katseensa viistää tarkasti mättäitä.

Vain muutaman kilometrin päässä Fiskarsin kuuluisasta Ruukista avautuu yksi Etelä-Suomen suurimmista erämaataipaleista. Edelmannien kotipihasta voi lähteä kävelemään parinkymmenen kilometrin etapin läpi erämaan.

Edelmannin toiveissa olisi nähdä toinenkin kurttusieni. Se on tosin erittäin epätodennäköistä. Tulevina vuosina hänellä on hyvä mahdollisuus löytää toinen, sillä kurttusieni on varsin paikkauskollinen. Se tuppaa nousemaan samoilla paikoilla, muttei joka vuosi.

Hallavahakas on nimensä veroisesti viimeisimpänä syksyn viileydessä viihtyvä sieni.

Hallavahakaskin on kiinnostava. Se on nimensä mukaisesti kylmimmässä säässä viihtyvä suomalainen sieni. Edelmann ottaa sienet mukaansa leikattuaan niiden kannat puukolla.

”Tämä on jotenkin symbolista. Haluan jättää luontoon osan.”

Edelmannien arki kuluu perheen, luonnon ja musiikin parissa. Ilari sienestää, ja Serafiina tekee niistä ruokaa. Ilari paitsi säveltää myös opettaa musiikkia. Oppilaat saavat soittaa Toni Edelmannin vanhalla flyygelillä.

Pariskunta esiintyy nykyään yhdessä. Ilari ja Serafiini Edelmannin repertoaari koostuu nykyään pitkälti Toni Edelmannin sävellyksistä.

Ilari ja Serafiina Edelmann esittävät nykyään pääasiassa Toni Edelmannin teoksia.

Ilari on myös alkanut yhdistää kahta intohimoaan: metsää ja musiikkia. Hänen ensimmäinen metsälle omistettu teoksensa esitettiin syyskuussa aivan Edelmannien kodin vieressä, erämaan kupeessa. Se oli osa Fiskarsin Biennaalia.

Metsä Soi -teos oli yhdistelmä Ilari Edelmannin sävellystä ja arkkitehti Juhani Harjun valosuunnittelua.

”Se oli minulle tärkeä juttu. Olen aina rakastanut metsää, mutten ole koskaan yhdistänyt sitä esitykseen.”

Fiskarsin Metsä Soi oli ensimmäinen osa sävellyssarjasta Suomen luontoon. Seuraava on ensi vuonna Punkaharjulla. Samaa teosta ei siirretä eri paikkaan, vaan jokainen on ainutkertainen.

”Luonnolla on eri rytmi eri paikoissa”, Serafiina Sainio sanoo.

Serafiina Sainio kokkaa miehensä sienisaaliista piirakkaa.

Suomen Sieniseuran puheenjohtaja Jorma Palménin mukaan sienivuosi on ollut Etelä-Suomessa huonoin miesmuistiin. Fiskarsissa kuitenkin eri sieniä on ollut oikein hyvin.

”Täällä on ollut tosi hyvin suppilovahveroita, kantarelleja, vaaleaorakasta, lampaankääpää, limanuljaskoja ja hallavahakkaita. Ainoa, jota on ollut vähän, on tatti.”

Palménin mukaan yksi syy Fiskarsin hyvälle sienisadolle on meren läheisyys. Vesi on sienten kasvulle mitä tärkeintä, ja sademäärä on suurimmassa osassa Etelä-Suomea ollut vähäinen. Merenrannan lähellä on kuitenkin riittänyt kosteutta.

Palmen itse tietää esimerkiksi pääkaupunkiseudulta kolme rihmastoa, joihin muutamien vuosien välein nousee itse itiöemä eli kansankiellellä sieni.

Fiskarsin kurttusieni löytää pian paikkansa juhlalliselta päivälliseltä Edelmannien pöydästä. Se on luokiteltu ruokasienenä kolmen tähden eli parhaan luokan sieneksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kurttusientä kasvatetaan ruuaksi, mutta Suomessa se on luonnonvaraisena harvojen herkkua.

Edelmannien ruokapöydän antimet ovat usein peräisin tuoreina lähimetsästä.

Edelmannit odottavat innolla sienen maistamista.

”Siinä on metsän tuoksu”, Serafiina Edelmann kuvailee.”

Ilari Edelmann jaksaa hymyillä kurttusienestään puhuessa.

”Tämä oli niin sanotun sieniurani kohokohta. Se päätti sienikauden, joka täällä on ollut mielettömän hyvä.”

Muokattu 14.11.2022 kello 14.48: Poistettu maininta, että kurttusieniä löytyisi yksi vuodessa.