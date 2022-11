Saunan lämmittämisessä syntyy paljon lämpöenergiaa, joka on mahdollista hyödyntää. Kun sähkön hinnat alkoivat nousta, sähkölämmitteisessä talossa asuva Aarno Korpi kehitti järjestelmän, jossa saunan lämpö saadaan talteen.

Kiukaan ylle asennettu säiliö on teetetty metallifirmassa.

Aarno Korpi on lämmittänyt lokakuun alusta lähtien taloaan puulämmitteisen saunan kiukaalla. Siihen on asennettu järjestelmä, joka on puolittanut sähkönkulutuksen.

Säästö on merkittävä, sillä Korpi asuu Limingassa 160-neliöisessä talossa, joka lämpenee normaalisti pääasiassa sähköllä. Kiuasviritelmän ansiosta sähkölämmitykselle on ollut tarvetta ainoastaan kosteissa tiloissa.

”Takan olen lämmittänyt yhden kerran”, Korpi kertoo.

Idea saunan kiukaan hyödyntämisestä lämmityksessä ehti muhia Korven mielessä useamman vuoden.

”Olin kuullut, että kiukaalla voi lämmittää. Vuosia ajattelin, että pitäisi kehittää joku systeemi siihen, koska siinähän menee tavallaan hukkaan energiaa”, Korpi sanoo.

Pitkällisen pohdiskelun jälkeen sähkön hintojen roima nousu toi tarvittavaa motivaatiota.

Korpi kertoo rakentaneensa kiukaan päälle piippuvesisäiliön. Säiliön läpi kulkee savuhormi, joka lämmittää veden. Korven keksinnössä vesisäiliön sisälle ja savuhormin ympärille on asennettu 15 metriä pitkä kupariputkikierukka. Putkikierukka on yhteydessä lämminvesivaraajaan.

Kun kiuasta lämmittää, pumppu kierrättää vettä putkikierukassa, josta lämpö siirtyy varaajaan.

Piippuvesisäiliön sisälle on asennettu kupariputkea.

Järjestelmän asentaminen ei ollut aivan yksinkertaista. Esimerkiksi savupiippuun piti tehdä uusi reikä. Ilman tarvittavaa osaamista hommaan ei kannata ryhtyä.

Korpi on ammatiltaan putkiasentaja.

”Kyllä tämä vähintään sellaista osaamista vaatii”, hän sanoo.

Sauna on rakennustöiden valmistumisen jälkeen lämmitetty lähes joka päivä. Puuta kuluu paljon, mutta rakennustyömaalla työskentelevä Korpi kertoo hyödyntävänsä esimerkiksi tarpeettomia kuormalavoja.

Saunan ovi pidetään lämmitettäessä auki. Siten myös löylyistä tulee Korven mielestä erityisen hyvät.

Hän kertoo saunoneensa viime aikoina paljon, noin viidestä kuuteen kertaan viikossa.

”Kun sauna on kuumana, niin sinne tulee mentyä. Saunominen on oikein hyvästä.”