Syytteessä on perussuomalaisista erotettua Teemu Torssosta poliittisesti tukenut mies. Lisätutkinnassa poliisi selvitti uudelleen myös Torssosen osuutta tekoon, mutta syyttäjä päätyi pitämään voimassa syyttämättäjättämis­päätöksen.

Perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kesällä 2020 kohdistunutta murhan yritystä alettiin tänään käsitellä hovioikeudessa. Vaasan hovioikeuden istunto järjestetään Jyväskylässä.

Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsän Jämsänkoskella 17. heinäkuuta 2020. Kaksi miestä tunkeutui aamupäivällä hänen asuntoonsa tekaistun pakettitoimituksen varjolla. Katajalle sanottiin paketin olevan perussuomalaisten puoluetoimistolta.

Kun Kataja avasi oven, tekijät ryntäsivät sisään, ja Katajaa lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai muulla esineellä. Väkivallanteon jälkeen tekijät pakenivat paikalta, mutta paketti jäi asuntoon.

Syytteessä on nelikymppinen mies, jonka syytteet Keski-Suomen käräjäoikeus hylkäsi keväällä 2021. Käräjäoikeus katsoi, että miehen syyllisyydestä jäi varteenotettava epäily. Syyttäjä vaatii hovissa miehelle rangaistusta ensisijaisesti murhan yrityksestä ja toissijaisesti avunannosta siihen. Syyttäjän mukaan mies oli joko toinen hyökkääjistä tai sitten hän oli mukana valmistelemassa pakettia.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että Katajaan kohdistuneella väkivallanteolla oli todennäköisesti poliittinen motiivi, joka liittyy perussuomalaisista erotettuun, Jyväskylän entiseen valtuutettuun Teemu Torssoseen. Kataja oli keskeinen henkilö Torssosen eduskuntavaaliehdokkuuden epäämisessä vuonna 2018. Syytetty mies on toiminut Torssosen tukiyhdistyksen puheenjohtajana.

Katajan asuntoon jääneestä paketista löytyi syytetyn ja Torssosen sormenjäljet. Käräjäoikeus katsoi, että molempien on täytynyt olla käsittelemässä pakettia.

”Henkilöiden keskinäinen yhteys ja jaetut poliittiset intressit huomioiden on selvää, että molemmat ovat olleet valmistelemassa samaa pakettia eikä tarkoituksena ole ollut konkreettiset postitustoimet”, tuomiossa sanotaan.

Torssosta epäiltiin asiassa alkuperäisessä esitutkinnassa, mutta syyttäjä jätti syytteen nostamatta. Viime vuonna poliisi alkoi tutkia hänen osuuttaan uudestaan, mutta syyttäjä katsoi nyt lokakuun lopulla, ettei lisätutkinta anna perusteita syyttämättäjättämis­päätöksen peruuttamiselle. Torssonen on kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet rikosepäilyt.

Myös syytteessä oleva mies on kiistänyt olleensa mitenkään tekemisissä hyökkäyksen kanssa. Puolustuksen mukaan syytetty oli kotonaan Tuusulassa teon aikaan. Käräjäoikeus katsoi tämän olevan mahdollista, vaikka miehellä ei ole alibia.

Poliisi selvitti asiaa lisätutkinnassa tarkastelemalla sähkönkulutusta miehen asunnossa. Tutkinnassa tarkasteltiin sähkönkulutusta päivinä, joina mies oli varmasti kotona ja päivinä, kun hän oli muualla. Niinä päivinä, jolloin asunto oli tyhjillään, sähkönkulutus oli poliisin sähköyhtiöltä saamien tietojen mukaan enintään 0,1 kilowattituntia (kWh).

Heinäkuun 17. päivän aamupäivällä, jolloin Katajan kimppuun käytiin, lukemat pysyttelivät enintään näissä lukemissa: kulutus oli yhteen asti päivällä 0,02–0,1 kWh. Iltapäiväkahdelta kulutus nousi 0,14:ään.

Poliisin lisätutkinnassa kuultiin Torssosen entistä puolisoa, joka oli aiemmin käyttänyt lähiomaisen kieltäytymisoikeutta eikä suostunut todistamaan asiassa. Nainen ilmoitti kesällä 2021 poliisille, että haluaa todistaa asiassa. Hän kertoi tapahtumista, joiden perusteella hän päätteli Torssosen olleen osallinen Katajaan kohdistuneeseen väkivallantekoon.

Nainen sanoi poliisille tulostaneensa Torssosen pyynnöstä FedEX-kuljetusyhtiön logon, ja että se piti päällystää kontaktimuovilla kumihanskat kädessä ja pakata muovipussien sisälle. Lisäksi hän kertoi, kuinka puhelimia, tulostimia, papereita, sim-kortteja kuin muita tietoteknisiä välineitä tuhottiin ja hävitettiin tarkoituksellisesti. Hän kertoi osallistuneensa hävittämisiin Torssosen pyynnöstä.

Nainen myös kertoi syytetyn ja Torssosen väleistä.

”[Syytetty] on ollut monen vuoden ajan kaikista parhain kaveri Teemun kanssa, he ovat hyvin samantyyppisiä ihmisiä. Molemmilla on erittäin suuri innostus politiikkaan ja heille on ollut erittäin suuri pettymys, kun se meni pieleen, nimittäin tämä Teemun ehdokkuusasia.”

Naisen mukaan Torssonen oli puhunut hänelle Katajan vahingoittamisesta.

”Teemu puhui minulle usein sen suuntaisesti, että jonkun pitäisi se Kataja hakata, että muuten hän ei pääse elämässä eteenpäin. Teemu puhui, että se pitäisi saada pois sieltä, mutta ei löydy tekijöitä. Teemu puhui, että pitäisi vain löytää jostakin luotettavat tekijät”, nainen sanoi kuulustelussa.

Syyttäjän mukaan kerrotut asiat eivät tuoneet asiaa sellaista olennaista lisäselvitystä, joka edellyttäisi Torssosen aiemman syyttämättäjättämis­päätöksen peruuttamista. Syyttäjä katsoo, että naisen kertomuksen näyttöarvoa heikentää se, että hän kertoi asioista vasta vuosi tapahtumien jälkeen, jolloin julkisuudessa esillä olleet tiedot ovat voineet vaikuttaa hänen kertomukseensa.

Torssonen itse kutsui kuulustelussa ex-puolisonsa kertomia tietoja perättömiksi. Hänen mukaansa tämän motiivina oli hänen asettaminen mahdollisimman epäsuotuisaan valoon. Torssonen sanoi, että hän on halunnut Katajalle seurauksia, mutta puolueen sisällä. Hän kiisti puhuneensa tämän vahingoittamisesta.

”Valehtelee, liioittelee ja vääristelee. Yrittää saada semmoisen negatiivisen kuvan. – – pitää paikkansa, että joo olen ollut harmissani ja olen halunnut seuraamuksia puoleen sisäisesti, mutta se menee ihan laukalle, kun ruvetaan puhumaan jostakin väkivallasta ja tekijöiden etsimisestä.”

Torssonen sanoi kuulustelussa, ettei muista pyytäneensä ketään tulostamaan FedEx-logoa, ja hanskojen käyttö ja muovipussiin pakkaaminen kuulosti hänestä vieraalta. Laitteiden hävittämistä hän selitti järjestötoimintaan liittyvien tietojen suojelemisella.

”Minua kehotettiin muutaman henkilön toimesta niitä hävittämään, että ne järjestötoimintaan liittyvät tiedot ei joudu sitten minnekään.”

