Sisäkäyttöön tarkoitettuja ruuveja on päätynyt ulkokäyttöön, koska rautakaupat eivät ilmoita tarvittavia tuotetietoja. Väärien ruuvien käyttö on aiheuttanut vaaratilanteita.

Ruuveissa on paljon eroja. Vääränlainen ruuvi voi aiheuttaa jopa vaaratilanteita.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut useita vaaratilanteita, joissa puurakennelmat ovat sortuneet vääränlaisten ruuvien takia.

”Ilmoituksia on tullut esimerkiksi puurakenteisista telineistä, joita on käytetty talon rakentamisessa. Niitä on romahdellut jalkojen alta. Meidän tietoomme ei ole tullut loukkaantumisia, mutta ihmettelen kyllä, jos sellaisia ei ole”, kertoo Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala.

Ilmoituksia on tullut myös kesämökille rakennetuista tikkaista, hirvenmetsästyksessä käytettävistä passitorneista sekä itsetehdyistä katoksista ja varastoista. Kaikissa tapauksissa on Kulmalan mukaan ollut kyse rakennelmista, joihin ei tarvitse rakennuslupaa.

”Parin vuoden aikana on tullut muutamia yhteydenottoja, että tikkaiden ja telineiden ruuviliitokset ovat hajonneet myös omia aikojansa. Me huolestuimme tästä”, Kulmala kertoo.

Ilmoitusten seurauksena Tukes testautti eri valmistajien ruuveja, ja selvitti millaisin tiedoin rautakaupoissa myydään irtoruuveja. Kävi ilmi, että rautakaupat myyvät irtoruuveja usein puutteellisin tiedoin, minkä takia sisäkäyttöön tarkoitettuja ruuveja on päätynyt ulkokäyttöön.

Kulmalan mukaan vastuu on ensisijaisesti ruuvien myyjällä.

”Tietojen pitäisi aina olla riittävän hyvin esillä.”

Tukesin havaintojen mukaan tuotetiedot puuttuivat monen rautakaupan irtotavarahyllyiltä kokonaan. Usein tietoja ei oltu merkitty riittävän selkeästi.

Mikäli ruuvista ei löydy riittäviä tietoja, kannattaa tietoja kysyä suoraan kauppiaalta, Kulmala neuvoo. Lisäksi hän suosittelee ammattilaisten käyttämistä pienten rakennusten suunnittelussa silloinkin, kun kyse ei ole luvanvaraisesta rakentamisesta.

Neuvo on voi olla tulevaisuudessa entistä ajankohtaisempi, sillä rakennuslakiin kaavaillaan muutoksia. Tulevaisuudessa alle 30 neliömetrin rakennuksiin ei välttämättä tarvitse enää rakennuslupaa.

Tukesin teettämissä testeissä selvisi myös, ettei suurin osa ruuveista ei täyttänyt vaadittuja standardeja.

”Monessa ruuvissa oli pituuteen ja ruuvin geometriaan liittyviä puutteita”, Kulmala kertoo.

Valtaosassa tapauksista puutteet olivat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne Kulmalan mukaan aiheuta turvallisuusriskiä. Ilmoitetut vaaratilanteet eivät siis johtuneet siitä, etteivät ruuvit olisi olleet standardien mukaisia.

Muutamalla valmistajalla veto- ja vääntökestävyydessä havaittiin kuitenkin jopa 5–10 prosentin heittoja. Lisäksi puutteita löytyi suoritustasoilmoituksista. Suoritusilmoituksessa ilmoitetaan arvot, joita tarvitaan esimerkiksi kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen.